Τόκιο: Τόνος 243 κιλών πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ 2,7 εκατ. ευρώ

Πόσα χρήματα μπορεί να πιάσει ένας φρέσκος τόνος σε αγορά του Τόκιο; Η απάντηση δόθηκε σε πρόσφατη δημοπρασία στην Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου που λατρεύει το φρέσκο ψάρι και ειδικά το συγκεκριμένο είδος που είναι ιδανικό για ωμοφαγία.

Συγκεκριμένα, ένας τόνος βάρους 243 κιλών πουλήθηκε έναντι 510 εκατ. γεν (περίπου 2,7 εκατ. ευρώ) στην πρώτη δημοπρασία του 2026 στην αγορά ψαριών Toyosu Fish Market στο Τόκιο, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Αυτό το ποσό προσέφερε η εταιρεία Kiyomura Corp., ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Κιγιόσι Κιμούρα, που διατηρεί την αλυσίδα εστιατορίων Sushi Zanmai. Ο Κιμούρα έχει κερδίσει πολλές φορές στο παρελθόν την ετήσια δημοπρασία και με τη φετινή αγορά ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 334 εκατ. γεν που είχε σημειώσει το 2019.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ήλπιζε να πληρώσει λιγότερα, όμως «η τιμή εκτοξεύτηκε πριν το καταλάβουμε». Η δημοπρασία ξεκίνησε νωρίς το πρωί ενώ οι αγοραστές εξέταζαν προσεκτικά τους τόνους ως προς το χρώμα, την υφή και το λίπος στο εσωτερικό του ψαριού.

Ο συγκεκριμένος τόνος αλιεύτηκε στα ανοιχτά της Ομά, στη βόρεια Ιαπωνία, περιοχή φημισμένη για την ποιότητα των συγκεκριμένων ψαριών. Η τιμή του έφτασε τα 2,1 εκατ. γεν ανά κιλό. «Είναι και θέμα καλής τύχης», είπε ο Κιμούρα, προσθέτοντας ότι δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη θέα ενός τόσο καλού ψαριού.

Παρότι εκατοντάδες τόνοι πωλούνται καθημερινά στις πρωινές δημοπρασίες, οι τόνοι από την Όμα πιάνουν πολύ υψηλότερες τιμές, ειδικά στη γιορτινή δημοπρασία της Πρωτοχρονιάς.

Λίγο μετά την δημοπρασία, σύμφωνα με τον Guardian, ο τόνος τεμαχίστηκε και χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή σούσι από τους σεφ της αλυσίδας του Κιμούρα. Το κάθε τεμάχιο κοστίζει περίπου 500 γεν, τουτέστιν 2,7 ευρώ.

«Νοιώθω ότι ξεκίνησα την χρονιά με πολύ καλό τρόπο αφού έφαγα κάτι τόσο εκλεκτό» δήλωσε ένας 19χρονος που κάθισε στο εστιατόριο. «Αν και το βούτηξα στην σογια, υπήρχε γλυκύτητα αλλά και πλούσια γεύση και ξεχωριστή υφή – σε κάνει χαρούμενο» σχολίασε ένας άλλος.

