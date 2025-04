Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις με drones τη νύχτα – νεκρή μια 12χρονη

Το σπίτι που βομβάρδισαν οι Ρώσοι στο Ντνιπροπετρόφσκ, όπου σκοτώθηκε μια 12χρονη και τραυματίστηκαν οι γονείς της | Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS