ΕΚΤ: Διατηρεί σταθερά στο 2% τα επιτόκια – Λαγκάρντ: Η ευρωζώνη αντέχει

Αμετάβλητο, όπως αναμενόταν, διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2% η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), επιβεβαιώνοντας τη στάση αναμονής που υιοθετεί εν μέσω των εξελίξεων στο μέτωπο του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τις νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2025, θα υποχωρήσει στο 1,9% το 2026 και στο 1,8% το 2027, για να επανέλθει στο 2,0% το 2028.

Οσον αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μέσο ρυθμό 2,4% το 2025, 2,2% το 2026, 1,9% το 2027 και 2,0% το 2028.

Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό το 2026 έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν πλέον πως ο πληθωρισμός στις τιμές των υπηρεσιών θα αποκλιμακωθεί με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική δραστηριότητα, η ανάπτυξη αναμένεται να αποδειχθεί ισχυρότερη σε σύγκριση με τις προβολές του Σεπτεμβρίου, με βασικό μοχλό την εγχώρια ζήτηση.

Ειδικότερα, ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω στο 1,4% για το 2025, στο 1,2% για το 2026 και στο 1,4% για το 2027, ενώ εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο, 1,4%, και το 2028.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παραμένει αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Για τον σκοπό αυτό θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία, λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση σχετικά με την κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Ειδικότερα, οι αποφάσεις για τα επιτόκια θα στηρίζονται στην αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των κινδύνων που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δεδομένων, καθώς και στην εξέταση της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της έντασης με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική στην οικονομία.

Αισιόδοξη η Λαγκάρντ για την πορεία της ευρωζώνης

Πιο αισιόδοξο τόνο για τις προοπτικές της ευρωζώνης υιοθέτησε η Κριστίν Λαγκάρντ, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο ο καθοδικός κύκλος των επιτοκίων πλησιάζει στο τέλος του.

Οπως σημείωσε στη συνέντευξη Τύπου, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Το τρίτο τρίμηνο κατέγραψε ανάπτυξη 0,3%, κυρίως χάρη στην ενίσχυση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, ενώ θετική ήταν και η συμβολή των εξαγωγών, με αιχμή τα χημικά προϊόντα.

Σε επίπεδο κλάδων, η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στις υπηρεσίες, και ειδικότερα στους τομείς της πληροφορίας και της επικοινωνίας, την ώρα που η δραστηριότητα στη βιομηχανία και τις κατασκευές παρέμεινε σταθερή.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η ισχυρή αγορά εργασίας. Η ανεργία, που διαμορφώθηκε στο 6,4% τον Οκτώβριο, κινείται κοντά στα ιστορικά χαμηλά της, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για εργασία εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, με το ποσοστό των κενών θέσεων να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την περίοδο της πανδημίας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Τα πραγματικά εισοδήματα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ το –ακόμη υψηλό– ποσοστό αποταμίευσης αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά, ενισχύοντας την κατανάλωση. Παράλληλα, οι επιχειρηματικές επενδύσεις, σε συνδυασμό με τις σημαντικές δημόσιες δαπάνες για υποδομές και άμυνα, αναμένεται να στηρίξουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Ωστόσο, η Λαγκάρντ δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι το δυσμενές περιβάλλον στο παγκόσμιο εμπόριο εξακολουθεί να λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ, τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος.

Αναφερόμενη στους κινδύνους για την οικονομία, υπογράμμισε ότι, παρά τη μείωση των εμπορικών εντάσεων, το ασταθές διεθνές περιβάλλον μπορεί να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού, να πλήξει τις εξαγωγές και να επηρεάσει αρνητικά την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Παράλληλα, ενδεχόμενη επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης και ασθενέστερη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη πηγή αβεβαιότητας παραμένουν οι γεωπολιτικές εντάσεις, με αιχμή τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στον αντίποδα, οι προγραμματισμένες δαπάνες για άμυνα και υποδομές, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταχύτερη του αναμενομένου ανάπτυξη, ιδίως εάν συνοδευτούν από βελτίωση της εμπιστοσύνης και τόνωση των ιδιωτικών δαπανών.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η επικεφαλής της ΕΚΤ τόνισε ότι οι προοπτικές του παραμένουν πιο αβέβαιες από το συνηθισμένο. Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί χαμηλότερος εάν, για παράδειγμα, η αύξηση των αμερικανικών δασμών περιορίσει τη ζήτηση ή εάν ένα ισχυρότερο ευρώ οδηγήσει σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών. Επιπλέον, αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές και ενίσχυση της αποστροφής προς τον κίνδυνο θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τη ζήτηση και να λειτουργήσουν αποπληθωριστικά.

Αντίθετα, ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να προκύψουν από τον περαιτέρω κατακερματισμό των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, την αύξηση των τιμών των εισαγωγών και τις επίμονες μισθολογικές πιέσεις, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών.

Επιπλέον, οι αυξημένες δαπάνες για άμυνα και υποδομές ενδέχεται να ασκήσουν πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική κρίση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδο των τιμών των τροφίμων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News