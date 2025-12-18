Συναγερμός στη διαδικτυακή πορνογραφία: χάκερ παραβίασαν το Pornhub

Χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια αρχεία δεδομένων του Pornhub, της δημοφιλέστερης πλατφόρμας πορνογραφικού υλικού, που διαθέτει περίπου 100 εκατ. ενεργούς μηνιαίους χρήστες.

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμά του o βρετανικός Guardian, η διαρροή δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών premium, αναζητήσεις, δραστηριότητα θέασης και τοποθεσίες. Συνολικά, τα δεδομένα αφορούν 201 εκατομμύρια εγγραφές που σχετίζονται με συνδρομητές premium.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο BleepingComputer, ο οποίος αποκάλυψε πρώτος το περιστατικό, η παραβίαση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα που ονομάζεται ShinyHunters.

Ο ιστότοπος πρόσθεσε ότι το Pornhub, το οποίο ανήκει σε καναδική εταιρεία, δέχτηκε εκβιασμό από τους ShinyHunters. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε επίσης την Τετάρτη ότι μέλος των ShinyHunters απαίτησε ζητούσε πληρωμή σε bitcoin προκειμένου να μη δημοσιευθούν τα δεδομένα και να διαγραφούν.

Το Pornhub ανέφερε σε ανακοίνωσή του στον ιστότοπο ότι ορισμένοι χρήστες premium επλήγησαν από επίθεση στην εταιρεία Mixpanel, η οποία παρείχε υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων στην πλατφόρμα. Σύμφωνα με το Pornhub επηρεάστηκε ένας «περιορισμένος» αριθμός χρηστών, καθώς η συνεργασία του με τη Mixpanel είχε διακοπεί το 2021 – γεγονός που υποδηλώνει ότι τα δεδομένα δεν είναι πρόσφατα.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε παραβίαση των συστημάτων του Pornhub Premium. Οι κωδικοί πρόσβασης, τα στοιχεία πληρωμών και οι οικονομικές πληροφορίες παραμένουν ασφαλή και δεν εκτέθηκαν», ανέφερε η υπηρεσία πορνογραφικού περιεχομένου.

Το Pornhub πρόσθεσε ότι ένα «μη εξουσιοδοτημένο υποκείμενο» κατάφερε να εξαγάγει «περιορισμένο σύνολο πληροφοριών που αφοροούν ορισμένους χρήστες». Αλλα δεδομένα που αφαιρέθηκαν περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL των βίντεο και τους τίτλους τους, λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τα βίντεο και τον χρόνο κατά τον οποίο έλαβε χώρα η δραστηριότητα, σύμφωνα με το BleepingComputer.

Σε ανακοίνωσή της η Mixpanel ανέφερε ότι γνωρίζει τις καταγγελίες για κλοπή δεδομένων, αλλά δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις ότι το περιστατικό σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε η εταιρεία τον προηγούμενο μήνα.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Sophos δήλωσε στον Guardian ότι δεν έχει δει αποδείξεις ότι δεδομένα του Pornhub έχουν δημοσιευθεί σε ιστοτόπους διαρροών ή σε διαδικτυακές πλατφόρμες συνομιλιών που συνδέονται με την ομάδα ShinyHunters.

