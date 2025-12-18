Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να κλέψει τις ενδιάμεσες εκλογές

Την άποψη διαφόρων αγγλόφωνων ΜΜΕ, αμερικανικών και μη, τα οποία απεχθάνονται τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και υποστηρίζουν αναφανδόν τους Δημοκρατικούς ενστερνίστηκε εκτενές δημοσίευμα της Corriere della Sera για τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές τής 3ης Νοεμβρίου 2026.

Με δυο λόγια, το νόημά του είναι σαφές: ο Τραμπ ετοιμάζεται να διαπράξει, αν όχι νοθεία, τουλάχιστον χειραγώγηση και απάτη, χρησιμοποιώντας όλα τα κόλπα που διαθέτει ως πρόεδρος. Και το αμερικανικό κοινό είναι αναλόγως έτοιμο να δεχθεί την επιχειρούμενη προσπάθεια απονομιμοποίησης των Δημοκρατικών. Γιατί; Επειδή ο Τραμπ δεν έχει πάψει να καταγγέλλει τους αντιπάλους του, λέγοντας και ξαναλέγοντας ότι εκείνοι κάνουν τις καραμπινάτες νοθείες.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κερδίσει κανείς άδικα τις εκλογές, έγραψε η Corriere. Δεν υπάρχει λόγος να πλαστογραφήσετε ψηφοδέλτια, να απειλήσετε ψηφοφόρους, δημοσίους υπαλλήλους, κ.λπ. Υπάρχουν νόμιμες, ακόμη και ημιπαράνομες μέθοδοι που διαστρεβλώνουν το αποτέλεσμα της κάλπης. Οι τίτλοι δημοσιευμάτων σε ορισμένους ιστοτόπους και εφημερίδες δίνουν το τρέχον κλίμα.

The Nation: «Μην κάνετε λάθος, ο Τραμπ προσπαθεί να κλέψει τις ενδιάμεσες εκλογές». Brennan Center: «Αυτή είναι η εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ για υπονόμευση των ενδιάμεσων εκλογών». Los Angeles Times: «Ο Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον φόβο της εκλογικής νοθείας για να κηρύξει τις εκλογές παράνομες». The David Frum Show: «Πώς το σχέδιο του Τραμπ να κλέψει τις εκλογές του 2026 θα μπορούσε να αποτύχει». The Atlantic: «Το σχέδιο του Τραμπ να ανατρέψει τις ενδιάμεσες εκλογές βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη». Guardian: «Η επίθεση του Τραμπ στην ψήφο εντείνεται καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές».

Αυτό το κλίμα καχυποψίας, συνέχισε το ιταλικό δημοσίευμα, δικαιολογείται βάσει των προηγηθέντων. Ο Τραμπ κατήγγειλε νοθεία το 2016 και το 2024, όταν κέρδισε, αλλά και το 2020, που έχασε. Τώρα οι Δημοκρατικοί ποντάρουν τα πάντα στις ενδιάμεσες εκλογές ώστε να αποδυναμώσουν τον πρόεδρο, ο οποίος έχει εύθραυστη πλειοψηφία στη Βουλή και ραγδαία πτώση δημοφιλίας στα γκάλοπ.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο Τραμπ εργάζεται πάνω σε ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο επηρεασμού της ψηφοφορίας. Ο πρώην σύμβουλός του, Στιβ Μπάνον, υιοθετεί ξεκάθαρη προσέγγιση επ’ αυτού, μάλιστα έχει προτρέψει τον Τραμπ να «διορθώσει» τις εκλογές ακόμη και πριν από την ψηφοφορία. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, η Corriere έγραψε κάτι αναπάντεχο, ανατρεπτικό του σκεπτικού που η ίδια επέλεξε: «Κανείς δεν πιστεύει ότι ο Τραμπ θέλει πραγματικά να ακυρώσει τις εκλογές».

Τι εστί Gerrymandering

Αρα, προς τι ο όλος θόρυβος; «Οπως εξήγησε στο Atlantic ο Ντέιβιντ A. Γκράχαμ, ‘‘οι σύγχρονοι αυταρχικοί λατρεύουν τις εκλογές – τέτοια παραδείγματα είναι η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Ρωσία’’. Αλλωστε οι πολιτικοί επιστήμονες Στίβεν Λεβίτσκι και Λούκαν Γουέι επινόησαν τον όρο ‘‘ανταγωνιστικός αυταρχισμός’’ για να περιγράψουν το σύστημα που δίνει σε ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα τη γοητεία μιας δημοκρατικής επιλογής». Κατόπιν αυτών των… θεωρητικών το δημοσίευμα πέρασε σε πιο χειροπιαστά παραδείγματα της πρόθεσης του Τραμπ να χειραγωγήσει τις ενδιάμεσες εκλογές.

Πρώτο αναφέρθηκε το λεγόμενο gerrymandering, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα εκτός ΗΠΑ. Εκεί, πάντως, έχει και αφορά «την εκλογική τακτική της αναδιαμόρφωσης των περιφερειών». Τακτική παλιά, «ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, που έκτοτε εκσυγχρονίστηκε και νομιμοποιήθηκε». Απ’ όσα ανέφερε η Corriere προκύπτει ότι τα όρια των περιφερειών αναδιαμορφώνονται ανά 10 χρόνια με βάση την απογραφή και αντικατοπτρίζουν τις πληθυσμιακές μεταβολές, «όμως στην πραγματικότητα τα κόμματα εξουσίας αποφασίζουν πώς θα αναδιαμορφωθεί ο χάρτης με βάση το συμφέρον τους».

Ο Τραμπ διακήρυξε στη δικό του πλατφόρμα Truth ότι «οι Πολιτείες πρέπει να κάνουν αυτό που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λέει ότι πρέπει να κάνουν για το καλό των ΗΠΑ». Οπως σημειώνουν οι Τζακ Γκόλντσμιθ και Μπομπ Μπάουερ στο The Economist, αυτή η δήλωση «έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα, το οποίο δεν παρέχει στον πρόεδρο καμία εξουσία σε εκλογικά θέματα».

Υπό την πίεση του Τραμπ έχουν ήδη γίνει αναδιαρθρώσεις στις Πολιτείες Τέξας, Οχάιο, Μιζούρι και Βόρεια Καρολίνα. Η Corriere σημείωσε ότι υπήρξε αντίδραση των Δημοκρατικών, με επικεφαλής τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε να επιτρέψει στο Τέξας να χρησιμοποιήσει τον νέο χάρτη του στις ενδιάμεσες εκλογές. Και το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αγωγή κατά της Καλιφόρνιας, κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να έχει λατινοαμερικανική πλειοψηφία σε ορισμένες περιφέρειες, γεγονός που συνιστά φυλετική διάκριση απαγορευμένη από το Σύνταγμα.

Το εκτελεστικό διάταγμα

Τον Μάρτιο του 2025 ο Τραμπ, ως πρόεδρος, εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα σε μια προσπάθεια να ασκήσει έλεγχο στις εκλογές, σχολίασε η Corriere, όμως αυτό το διάταγμα προς το παρόν έχει μπλοκαριστεί από την ομοσπονδιακή δικαστή Ντενίζ Τζ. Κάσπερ. Το μέτρο απέβλεπε στην τροποποίηση των κανόνων εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, απαιτώντας από τους ψηφοφόρους επίδειξη διαβατηρίου ή πιστοποιητικού γέννησης, έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η υπηκοότητα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Brennan Center, 21 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν ταυτότητα, άρα δεν μπορούν να ψηφίσουν. Με το ίδιο διάταγμα ακυρώθηκαν όλες οι πιστοποιήσεις εκλογικού εξοπλισμού και επεβλήθησαν οι νέες νόρμες, κατά τη βούληση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Επίσης ζητήθηκαν τα εκλογικά αρχεία και τα αρχεία ψηφοφόρων, με συνέπεια να αποκτηθούν ευαίσθητα δεδομένα.

Απειλές κατά αξιωματούχων

Ο Τραμπ απέλυσε τον Κρις Κρεμπς, ο οποίος ως διευθυντής της αρμόδιας ομοσπονδιακής υπηρεσίας επιβεβαίωσε το αδιάβλητο της ψηφοφορίας του 2020, ενώ τον Αύγουστο διόρισε τη Heather Honey σε κρίσιμο για την ακεραιότητα των εκλογών πόστο. Κατά την Corriere, o Τραμπ έχει στοχοποιήσει τους εκλογικούς αξιωματούχους, τους δημοσιογράφους, τους αντιπάλους του και τις ομάδες παρακολούθησης των εκλογών.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε: «Θα κυνηγήσουμε τους ανθρώπους των media που είπαν ψέματα στους Αμερικανούς και βοήθησαν τον Τζο Μπάιντεν να νοθεύσει τις προεδρικές εκλογές. Θα κυνηγήσουμε εσάς». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει εντολή και για τη δίωξη ορισμένων δικαστικών λειτουργών που ασχολήθηκαν με τις ποινικές δικογραφίες για την περιβόητη εισβολή των τραμπιστών στο Κογκρέσο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Τιμωρία και σε δικηγόρους

Ο Τραμπ, συνέχισε η Corriere, εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που ανακαλεί τις άδειες έξι δικηγορικών γραφείων, απαγορεύοντας στην κυβέρνηση να συνάπτει συμβάσεις μαζί τους. Αυτές οι εταιρείες ενεπλάκησαν σε δικαστικές διαμάχες για την προστασία της ψήφου, ενώ διαχειρίστηκαν και αγωγές κατά των ταραχοποιών της 6ης Ιανουαρίου. Αυτό το μέτρο θα μπορούσε να περιορίσει σοβαρά το δικαίωμα υπεράσπισης των αξιωματούχων και των πολιτών τους οποίους κατηγορεί το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επίσης, οι απολύσεις και το κόψιμο της χρηματοδότησης στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την προστασία της πληροφορικής και των εκλογικών συστημάτων είναι επικίνδυνη και μοιάζει με πράσινο φως για ξένη παρέμβαση στις εκλογές, ιδίως τώρα που «οι υβριδικές απειλές από τη Ρωσία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες».

Μετανάστες και επιστολική ψήφος

Η Corriere έγραψε ότι «πολλοί φοβούνται πως το κυνήγι των μεταναστών θα ενισχυθεί τις ημέρες των εκλογών, βασικά στα εκλογικά κέντρα, με σκοπό τις μαζικές συλλήψεις πολιτογραφημένων πολιτών λόγω ελλείψεων ή κενών στα έγγραφά τους». Οπως εξήγησε στο περιοδικό Economist η Mάρφιν Τσαν, μια καμποτζιανής καταγωγής ακτιβίστρια από το Μέιν, «πολλά μέλη της κοινότητας έχουν αποθαρρυνθεί από το να ψηφίσουν εξαιτίας των απειλών, και εγώ, ως Δημοκρατική, ανησυχώ πολύ».

Επίσης, ο Τραμπ θα μπορούσε να κηρύξει το τέλος της ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου και το τέλος της πρόωρης ψήφου, αν και με αυτούς τους τρόπους αυξάνεται η προσέλευση των ψηφοφόρων. Το προσπάθησε ήδη, όμως τα δικαστήρια το μπλοκάρισαν. Την επιστολική ψήφο προτιμούν οι μετανάστες.

Στρατός και Εθνοφρουρά

Οι New York Times ανέφεραν, έγραψε η Corriere, ότι τον περασμένο Μάρτιο, η συντηρητική αξιωματούχος, υπεύθυνη για την εγκυρότητα των εκλογών, Χέδερ Χάνι μίλησε σε ομάδα δεξιών ακτιβιστών και υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος πρέπει να κηρύξει «εθνική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» για να αλλάξει τους εκλογικούς κανόνες. «Πολλοί, όπως ο Γκράχαμ στο Atlantic, φοβούνται ότι ο Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης και να στείλει την Εθνοφρουρά για να περιπολεί έξω από τα εκλογικά τμήματα».

Η Corriere κατέληξε: «Απαντες γνωρίζουν ότι το καλύτερο όπλο για να περιορίσουν τις φιλοδοξίες του Τραμπ είναι τα δικαστήρια, τα οποία συχνά εκδίδουν αποφάσεις εναντίον του. Αλλά οι δικαστικές αποφάσεις αργούν, ενώ ο Τραμπ έχει ήδη δείξει τη θέλησή του να επιβάλει καταστάσεις. Επομένως η κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Οπως γράφει ο Γκράχαμ, ‘‘η διακοπή οποιασδήποτε προσπάθειας υπονόμευσης των ενδιάμεσων εκλογών θα απαιτήσει θάρρος και ακεραιότητα εκ μέρους των δικαστηρίων, των πολιτικών ηγετών και των δύο κομμάτων, αλλά και των τοπικών αξιωματούχων που διαχειρίζονται τις εκλογές, μα πάνω απ’ όλα θα εξαρτηθεί από τους Αμερικανούς που θα υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και θα απαιτήσουν να καταμετρηθούν οι ψήφοι τους”».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News