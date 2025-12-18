Ουκρανικό: Νέες συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας στο Μαϊάμι

Νέες συνομιλίες απεσταλμένων της Ρωσίας και των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία προγραμματίζεται να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το Politico, την Ουάσινγκτον θα αντιπροσωπεύσουν ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του αμερικανού προέδρου, ενώ τη Μόσχα, ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι νέες συνομιλίες οργανώνονται αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «πρόοδο» στην προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού του Κιέβου και της Ουάσινγκτον για το περιεχόμενο σχεδίου που προτάθηκε στη Μόσχα, μετά τις συναντήσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα αμερικανών, ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων στο Βερολίνο.

Ο ουκρανός πρόεδρος ωστόσο, προειδοποίησε ταυτόχρονα, πως η Ρωσία ετοιμάζεται για νέα «χρονιά πολέμου» το 2026.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε χθες πως οι στόχοι της επίθεσης στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία».

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου μετά τις τροποποιήσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο Βερολίνο, δεν έγιναν γνωστές. Το Κίεβο διαμαρτύρεται διότι το κείμενο προβλέπει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις.

Το αρχικό κείμενο των ΗΠΑ είχε χαρακτηριστεί από την ουκρανική κυβέρνηση και ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου υπερβολικά ευνοϊκό για το Κρεμλίνο.

