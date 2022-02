Οργισμένος ο Πούτιν με τα προβλήματα της εισβολής – έχει μαζέψει τους ολιγάρχες για να μη φύγει κανείς

Πίστευε ότι ο πόλεμος –όποιο στόχο και αν είχε για το Κρεμλίνο– θα τελείωνε πολύ γρήγορα, αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται θετικά.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι εξοργισμένος με την πορεία των πραγμάτων στην Ουκρανία, αλλά την ίδια στιγμή φροντίζει να έχει υπό έλεγχο και τους ολιγάρχες, αναφέρει εσθονός πρώην στρατιωτικός και σήμερα ευρωβουλευτής με πληροφορίες από την Ουκρανία, σύμφωνα με το Fox.

Ο Ρίχο Τέρας έγραψε το Σάββατο στο Twitter ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας παρακολουθεί τις εξελίξεις από στρατηγείο κάπου στα Ουράλια όρη, μακριά και από την Ουκρανία και από τη Μόσχα.

Είναι εξοργισμένος γιατί η εισβολή δεν πάει πολύ καλά – πίστευε ότι ήταν θέμα 1-4 ημερών. Ο ρωσικός στρατός δεν έχουν επαρκές τακτικό σχέδιο και τους λείπουν τα εφόδια. Εχουν μαζί τους, για παράδειγμα, ρουκέτες για τρεις με τέσσερις ημέρες και κάνουν οικονομία.

Η ελπίδα τους για περισσότερα πυρομαχικά είναι περιορισμένη, γράφει ακόμη ενώ λείπουν και οι πρώτες ύλες που έπαιρναν από χώρες όπως η Σλοβενία, η Φινλανδία και η Γερμανία.

THREAD 1/7 Intel from a Ukrainian officer about a meeting in Putin’s lair in Urals. Oligarchs convened there so no one would flee. Putin is furious, he thought that the whole war would be easy and everything would be done in 1-4 days. @EPPGroup @general_ben @edwardlucas @politico pic.twitter.com/8AoelUDWM9 — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

4/7 If Ukraine manages to hold the Russians off for 10 days, then the Russians will have to enter negotiations. Because they have no money, weapons, or resources. Nevertheless, they are indifferent about the sanctions. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

6/7 Russia’s whole plan relies on panic – that the civilians and armed forces surrender and Zelensky flees. They expect Kharkiv to surrender first so the other cities would follow suit to avoid bloodshed. The Russians are in shock of the fierce resistance they have encountered. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

Στο στρατηγείο του ο Πούτιν έχει συγκεντρώσει ρώσους ολιγάρχες «για να μην διαφύγουν», γράφει ακόμη ο Εσθονός.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των μαχών, αν οι Ουκρανοί αντέξουν για άλλες 10 ημέρες, πιθανόν θα αναγκάσουν τη Μόσχα να μπει σε συνομιλίες γιατί η Ρωσία θα έχει ξεμείνει από χρήματα, όπλα και υλικό.

Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, επενδύει στην πρόκληση πανικού στις γυναίκες και τα παιδιά.

