Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Θα παραλύσουμε τη ρωσική Κεντρική Τράπεζα

Η βιαιότητα της ρωσικής επέμβασης ώθησε τους Δυτικούς να υιοθετήσουν τελικά μια νέα σειρά ππολύ πιο αυστηρών οικονομικών κυρώσεων απέναντι στη Μόσχα και στον Βλαντίμιρ Πουτιν: αποφάσισαν κυρίως να αποκλείσουν πολλές ρωσικές τράπεζες από το σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SWIFT, ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, προεδρεύουσα της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7).

Μια ενέργεια που θα «εμποδίσει τις ρωσικές τράπεζες να διενεργούν την πλειονότητα των παγκόσμιων οικονομικών συναλλαγών τους και, ως εκ τούτου, οι ρωσικές εξαγωγές και εισαγωγές θα μπλοκαριστούν», όπως υπογράμμισε από την πλευρά της, αργά τη νύχτα του Σαββάτου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s

