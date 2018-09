H Coca-Cola στην 83η ΔEΘ

Η Coca-Cola μαγνήτισε το ενδιαφέρον στα εγκαίνια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου.

Μέσα από ένα καινοτόμο και διαδραστικό περίπτερο 209 τετραγωνικών μέτρων μέσα στο US Pavilion, η Coca-Cola χάρισε στους επισκέπτες ένα «ταξίδι-εμπειρία» με τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη φετινή ΔΕΘ, η Coca-Cola παρουσίασε επίσης το νέο της, μεγαλόπνοο πρόγραμμα Zero Waste Cities, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τον δήμο.

Η ΔΕΘ άνοιξε και φέτος τις πύλες της κατά τη διάρκεια των εγκαινίων που πραγματοποιήθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εντυπωσιακό περίπτερο της Coca-Cola, όπου και ενημερώθηκε για το πρόγραμμα Zero Waste Cities και, κυρίως, για μια από τις βασικές δράσεις του για φέτος, το «Print Your City». Επίσκεψη στο περίπτερο πραγματοποίησε και ο αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος, ο οποίος επίσης ενημερώθηκε για το σύνολο του σημαντικού αυτού προγράμματος και o αμερικανός πρεσβευτής των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ. Τέλος, το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης έδωσε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος ξεναγήθηκε στο περίπτερο της Coca-Cola.

Μέσα από το περίπτερό της, η Coca-Cola προσφέρει στους επισκέπτες της έκθεσης ένα «ταξίδι- εμπειρία», στην ιστορία της εταιρείας και τα 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, ενώ συγχρόνως παρουσιάζει και το πλούσιο χαρτοφυλάκιό της, στην πορεία της για να γίνει μία Total Beverage εταιρεία, προσφέροντας επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ηλικίες αλλά και στιγμές της ημέρας.

Επιπλέον, το κοινό έχει τη δυνατότητα να μάθει τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει μέσα στα επόμενα χρόνια, που απαντούν σε καίρια κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και να αγοράσει συλλεκτικά Coca-Cola αντικείμενα από το Coca-Cola Pop-Up Store.

Σημαντικότερος σταθμός του περιπτέρου, ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος για το μεγάλο στοίχημα της Coca-Cola για τα επόμενα χρόνια, το φιλόδοξο πρόγραμμα Zero Waste Cities.

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους πολίτες στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, την αντιμετώπιση των απορριμμάτων ως πόρους που μπορεί να έχουν μια δεύτερη ή τρίτη ζωή, και να ανοίξει τον δρόμο για μια ζωή σε πιο «έξυπνες» πόλεις.

Οι δράσεις του Zero Waste Cities κινούνται σε τρεις άξονες: την Παρέμβαση, την Εκπαίδευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα από τη Θεσσαλονίκη, με στόχο η πόλη να μπει σε προοπτική “Zero Waste”, δηλαδή να γίνει μια “πόλη μηδενικών απορριμμάτων”. Μια από τις βασικές δράσεις που θα υλοποιηθούν τη φετινή χρονιά, αποτελεί και το «Print Your City», ένα διαδραστικό πρόγραμμα που μετατρέπει τα πλαστικά απορρίμματα σε χρηστικά αντικείμενα με την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης. Στο ειδικά διαμορφωμένο σημείο του περιπτέρου της Coca-Cola, οι επισκέπτες θα ενημερώνονται και θα βλέπουν στην πράξη με ποιον τρόπο μπορούν και οι ίδιοι να συμβάλλουν σε αυτή την τόσο μεγάλη προσπάθεια.

Το πρόγραμμα Zero Waste Cities παρουσιάστηκε αναλυτικά την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου στο auditorium του US Pavilion. Η ανακοίνωση έγινε από τη Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, και τη Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα. Παρόντες στο πάνελ ήταν ο Φίλιππος Κυρκίτσος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος και Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), και o Πάνος Σακκάς, αρχιτέκτονας και εκπρόσωπος της ομάδας The New Raw, που αποτελούν και τους επιστημονικούς και στρατηγικούς συνεργάτες σε κάποιες από τις βασικότερες ενέργειες. Το «παρών» έδωσε και ο Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Γιώργος Δημαρέλος, εκφράζοντας την υποστήριξη και τη συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα. Την παρουσίαση χαιρέτισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ευχαριστώντας την Coca-Cola για τη στήριξή της.