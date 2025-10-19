Οι πέντε «τρελοί» μήνες του Αγγελου Ποστέκογλου

Οι εξέδρες του «Σίτι Γκράουντ» άρχισαν να αδειάζουν στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Οσοι είχαν παραμείνει στις θέσεις τους, ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, αποχώρησε από το γήπεδο πολύ νωρίς. Στο 65’ ο τηλεσκηνοθέτης της μετάδοσης μας έδειξε την κόκκινη πολυθρόνα του, που ήταν κενή. Πού είχε πάει; Μάλλον, να δώσει οδηγίες για τα περαιτέρω.

Μόλις 18 λεπτά μετά την ήττα (3-0) από την Τσέλσι, η Φόρεστ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Αγγελο (Ange) Ποστέκογλου. Ο ίδιος ο 60χρονος Ελληνοαυστραλός τεχνικός ενημερώθηκε από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του συλλόγου. Ο Μαρινάκης, ο οποίος στις 9 Σεπτεμβρίου τον είχε υποδεχθεί στο club με αποθεωτικά λόγια, δεν ήθελε ούτε να τον δει.

Ηταν η πιο γρήγορη απόλυση προπονητή στα χρονικά της Πρέμιερ Λιγκ. Τη σεζόν 2022-2023 η Λιντς είχε διώξει τον Σαμ Αλαρντάις σε 30 μέρες, όμως εκείνος ήταν υπηρεσιακός, όπως σημειώνει το BBC Sport. Ο Ποστέκογλου, που είχε υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έφυγε σε 39 μέρες. Πρόλαβε να κοουτσάρει τη Φόρεστ σε, μόλις, οκτώ αγώνες.

Η αλήθεια είναι ότι στην εφετινή σεζόν η ομάδα έχει κάνει το χειρότερό της ξεκίνημα εδώ και έναν αιώνα. Ηττήθηκε σε έξι από αυτά τα οκτώ ματς, και έφερε δύο ισοπαλίες: με την Μπέρνλι στο αγγλικό πρωτάθλημα και την Μπέτις στο Γιουρόπα Λιγκ. Βρίσκεται οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, και στο Λιγκ Καπ αποκλείστηκε από τη Σουόνσι της Β’ Κατηγορίας (Τσάμπιονσιπ). Εχασε με 3-2, αν και είχε προηγηθεί στο σκορ με 2-0. Αλλά όλα αυτά, που δικαιολογούν την απομάκρυνση – εξπρές του προπονητή, είναι η μισή αλήθεια.

Η άλλη μισή είναι ότι ο Ποστέκογλου επελέγη από μια μακριά λίστα υποψηφίων διαδόχων του Νούνο Εσπίριτο Σάντο για να κάνει τη Φόρεστ πιο ελκυστική στο μάτι, πιο διασκεδαστική για τον θεατή. Το είχε πει ο Μαρινάκης: «Η επιθυμία του να δημιουργήσει κάτι ξεχωριστό, τον καθιστά ιδανικό (προπονητή) για το club». Το είχε πει και ο ίδιος την επομένη της πρόσληψής του, αμέσως μετά την πρώτη του προπόνηση, στον λογαριασμό του συλλόγου στο X (Twitter): «Αυτό που θέλω να κάνω, είναι να περάσω στους παίκτες τις ιδέες μου για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μυστικό ότι λατρεύω να βλέπω τις ομάδες μου να επιτίθενται, να σκοράρουν πολλά γκολ».

Δεν ήταν εύκολη δουλειά. Η Φόρεστ του Νούνο υπήρξε για αρκετά χρόνια ομάδα αντεπιθέσεων – ο πορτογάλος τεχνικός είναι… μετρ του είδους. Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Ποστέκογλου δεν είναι, απλώς, διαφορετική από εκείνη του προκατόχου του, αλλά εντελώς αντίθετη. Οι βασικές αρχές της -ασφυκτική πίεση των αντιπάλων κοντά στην περιοχή τους, άμεση ανάκτηση της μπάλας και υψηλά ποσοστά κατοχής της- μοιάζουν πολύ με αυτές του «gegenpressing» που εφάρμοσε ο Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ και παλαιότερα στην Ντόρτμουντ, και έπειτα υιοθέτησε η Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο. Η μετάβαση από το ένα στιλ παιχνιδιού στο άλλο είναι αδύνατον να επιτευχθεί μέσα σε μερικές εβδομάδες, όπως τόνισε στο BBC Sport ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Αλαν Σίρερ.

«Αν ο κόσμος θέλει να βγάλει συμπεράσματα έπειτα από μόλις επτά ματς, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό», δήλωσε ο Ποστέκογλου πριν από τον «μοιραίο» αγώνα εναντίον της Τσέλσι. «Χρειαζόμαστε χρόνο – ακόμη βρισκόμαστε στο στάδιο των δοκιμών. Προσπαθώ να κάνω κάτι πολύ δύσκολο, αλλά μου αρέσει να δίνω μάχες».

Πέρα από την αντικειμενική δυσκολία του εγχειρήματος ο Ποστέκογλου είχε να παλέψει με την ανάμνηση του Νούνο, που ήταν εξαιρετικά αγαπητός στις τάξεις των οπαδών. Ανέβασε τη Φόρεστ στα ψηλά πατώματα της αγγλικής λίγκας και την έβγαλε στην Ευρώπη για πρώτη φορά έπειτα από τρεις δεκαετίες. Τον Πορτογάλο τον λάτρευαν και τα αποδυτήρια, καθώς βοήθησε αρκετούς από τους παίκτες του να προοδεύσουν. Οταν έμαθαν ότι απολύθηκε, εξεπλάγησαν και στενοχωρήθηκαν.

Για να κερδίσει τον κόσμο και τους ποδοσφαιριστές, ο Ποστέκογλου χρειαζόταν άμεσα κάποιες επιτυχίες. Σαν αυτές που είχε τον πρώτο καιρό στην Τότεναμ (οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες στα 10 πρώτα παιχνίδια με ενεργητικό τουλάχιστον δύο γκολ σε κάθε ματς), που του χάρισαν το βραβείο του «Προπονητή του Μήνα» τρεις διαδοχικές φορές. Αλλά στη Φόρεστ τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά.

Στον πρώτο του αγώνα, εναντίον της Αρσεναλ, η Φόρεστ ηττήθηκε με 3-0 καταγράφοντας μόνο μια τελική προσπάθεια on target. «Πότε θα δούμε τη Φόρεστ του Ποστέκογλου;», ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου. «Την Τετάρτη (στο ματς με τη Σουόνσι)», απάντησε. «Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο». Μετά τον αναπάντεχο αποκλεισμό από το Λιγκ Καπ ακούστηκαν οι πρώτες μουρμούρες. Στην εντός έδρας ήττα (3-2) από τη Μίντιλαντ στο Γιουρόπα Λιγκ μερίδα των οπαδών της ομάδας του τον αποδοκίμασαν τραγουδώντας «θα απολυθείς το πρωί». Μετά τη νέα ήττα (2-0) από τη Νιούκαστλ, η υπομονή τους είχε εξαντληθεί.

Οπως έγραψε το Athletic, το προηγούμενο βράδυ της αναμέτρησης με την Τσέλσι υπήρχαν ακόμη απούλητα εισιτήρια. Αυτά για τον ευρωπαϊκό αγώνα της Πέμπτης εναντίον της Πόρτο, που κυκλοφόρησαν την περασμένη Τρίτη, διατίθενται… με ρυθμούς χελώνας. Η Φόρεστ, που το καλοκαίρι δαπάνησε ένα τεράστιο ποσό για να αποκτήσει 13 νέους παίκτες, δεν άντεξε άλλο να βλέπει τους πελάτες της δυσαρεστημένους. Τα αποτελέσματα «μετράνε» περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο ποδόσφαιρο, και ο Ποστέκογλου, ο οποίος απολύθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε μήνες, το ξέρει καλά.

Το ξέρει, αλλά αρνείται πεισματικά να προδώσει τις ιδέες του. Κάποτε, σε έναν αγώνα εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τότεναμ προηγήθηκε με 3-0 και στο τέλος παραλίγο να χάσει επειδή ο Ποστέκογλου δεν διέταξε τους παίκτες του να γυρίσουν στην άμυνα για να υπερασπιστούν το προβάδισμα που είχαν στο σκορ. Στην έντονη κριτική που του ασκήθηκε, ο προπονητής απάντησε: «Γιατί με κατηγορείτε; Δεν διασκεδάσατε σήμερα;».

Το Γουρόπα Λιγκ της περασμένης σεζόν το κατέκτησε με έναν ασυνήθιστο για εκείνον τρόπο: με κυνικό ποδόσφαιρο σκοπιμότητας. Αλλά δεν ήταν παρά μια παρένθεση στην 28ετή καριέρα του. Ο ρομαντικός Ποστέκογλου είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την πορεία του προσφέροντας στους φιλάθλους γκολ και θέαμα. Θα παραμείνει πιστός στις αρχές του, με τις οποίες άλλοτε κέρδισε τρόπαια (13 στο σύνολο, στην Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Σκωτία και την Αγγλία), και άλλοτε απολύθηκε ως αποτυχημένος (ακόμη και στην Παναχαϊκή της Γ’ Εθνικής το 2008).

Κρατώντας αγκαλιά το τρόπαιο του Γιουρόπα Λιγκ στην παρέλαση του θριάμβου τον Μάιο στο Λονδίνο, είχε πει: «Σε όλες τις επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, η τρίτη σεζόν είναι η καλύτερη. Εκτός αν… σκοτώσουν τον πρωταγωνιστή». Δύο εβδομάδες μετά απολύθηκε από την Τότεναμ. «Ισως να έγινε (η απόλυση) για καλό, για να πετύχουμε εδώ κάτι υπέροχο», σχολίασε όταν τον προσέλαβε η Φόρεστ. Προτού συμπληρωθούν έξι εβδομάδες, απολύθηκε ξανά.

«Είδα στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο που τόλμησε να ονειρευτεί», δήλωσε ο Μαρινάκης όταν τον καλωσόρισε στο Νότιγχαμ. Αλλά τα όνειρα δεν βγαίνουν πάντα αληθινά. Ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ αναζητεί τώρα τον τρίτο του προπονητή σε αυτή τη σεζόν, και ένατο από τον Μάιο του 2017 που την απέκτησε. Και ο προπονητής, μια ομάδα που δεν θα τρομάξει από τον Ποστέκογλου της Πρέμιερ Λιγκ και θα εμπιστευθεί τον Ποστέκογλου του Γιουρόπα Λιγκ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News