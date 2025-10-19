Νέο σκάνδαλο; Τελικά τα Plug-in μολύνουν σχεδόν όσο και τα θερμικά

Δεν μπορείτε να πείτε, η αυτοκίνηση έχει πολύ σασπένς τα τελευταία χρόνια. Ολο και κάτι ανατρέπεται, και τα «στρατόπεδα» των ένθερμων οπαδών της σπαράσσονται ένθεν και ένθεν. Τώρα, λοιπόν, μια έρευνα αποκαλύπτει τη «βρωμιά» των plug-in αυτοκινήτων. Χα! Ουδείς αναμάρτητος στα σημερινά τροχοφόρα. Λέτε να το πάρουμε ομοθυμαδόν με ποδήλατο ή να το πάμε ποδαράτο για να απενοχοποιηθούμε;

Λοιπόν, η έρευνα δεν δημοσιεύτηκε σε καμια «αναρχοαυτόνομη» ή πετρολχεντάδικη (σ.σ.: προσαρμογή του βρετανικού όρου «petrolhead» σε ούλτρα πρόχειρα ελληνικά) ιστοσελίδα, αλλά στον Guardian, που έβγαλε στο ευρύτερο φως τα αποτελέσματα δοκιμών, σε πραγματικές συνθήκες, σε περισσότερα από 800.000 αυτοκίνητα. Εντάξει, μιλάμε για σοβαρό δείγμα, όχι της γειτονιάς.

Μάλιστα, τον τίτλο τον έβαλε στα λίγο πιο μαλακά το ανωτέρω βρετανικό μέσο, αφού η πρωτότυπη πηγή γράφει για ένα νέο «σκάνδαλο». Η έρευνα, λοιπόν, σημειώνει πως διαπιστώθηκε ότι τα υβριδικά οχήματα μεγάλης αυτονομίας (τα λεγόμενα «extended range», που είναι της μοδός προσφάτως) και τα ηλεκτρικά, επίσης εκτεταμένης αυτονομίας, «αποτελούν εκτροπή από τον δρόμο προς τις μηδενικές εκπομπές ρύπων».

Η θεωρία και η «ντρίμπλα»

Τα αυτοκίνητα που μπορούν να λειτουργούν με ηλεκτρικές μπαταρίες, καθώς και με κινητήρες εσωτερικής καύσης, έχουν προωθηθεί από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ως ένας τρόπος για να διανύουν μεγάλες αποστάσεις με μία μόνο κίνηση –σε αντίθεση δηλαδή με τα αμιγώς ηλεκτρικά– μειώνοντας παράλληλα και τις εκπομπές ρύπων.

Τα PHEV βοήθησαν επίσης να λειτουργήσουν και ως μια παρακαμπτήριος εν μέσω των αδυσώπητα σκληρών προστίμων που άρχισαν να επιβάλλονται από την ΕΕ στις αυτοκινητοβιομηχανίες για κάθε επιπλέον γραμμάριο εκπομπών CO₂ πέραν των προβλεπόμενων.

Τι προέκυψε στην πράξη

Οι πραγματικές εκπομπές CO₂ των αυτοκινήτων PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), δηλαδή των υβριδικών που μπαίνουν στην πρίζα, που καταγράφηκαν το 2023 σε πραγματικές συνθήκες, είναι σχεδόν πενταπλάσιες από τις επίσημες που ανακοινώνονται.

των αυτοκινήτων PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), δηλαδή των υβριδικών που μπαίνουν στην πρίζα, που καταγράφηκαν το 2023 σε πραγματικές συνθήκες, είναι από τις επίσημες που ανακοινώνονται. Το χάσμα τιμών οφείλεται κυρίως σε εσφαλμένους υπολογισμούς αναφορικά με το μερίδιο της αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης (ο λεγόμενος συντελεστής UF), δηλαδή της δυνατότητας να κινείται μόνο ηλεκτρικά το αυτοκίνητο. Με απλά λόγια, ο παραπάνω συντελεστής είχε υπερεκτιμηθεί, εμφανίζοντας ένα ποσοστό συμμετοχής στην καθημερινή οδήγηση κατά 84%, ενώ τα δεδομένα στον πραγματικό κόσμο δείχνουν ότι αυτό είναι μόνο 27%.

αναφορικά με το (ο λεγόμενος συντελεστής UF), δηλαδή της δυνατότητας να κινείται μόνο ηλεκτρικά το αυτοκίνητο. Με απλά λόγια, ο παραπάνω συντελεστής είχε υπερεκτιμηθεί, εμφανίζοντας ένα ποσοστό συμμετοχής στην καθημερινή οδήγηση κατά 84%, ενώ τα δεδομένα στον πραγματικό κόσμο δείχνουν ότι αυτό είναι μόνο 27%. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα PHEV εκπέμπουν μόλις 19% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ανάλυση. Αντίθετα, σύμφωνα με τις εργαστηριακές δοκιμές που ανακοινώνονταν, θεωρούνταν ότι είναι κατά 75% λιγότερο ρυπογόνα. Το λες και σημαντική απόκλιση.

του άνθρακα από τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ανάλυση. Αντίθετα, σύμφωνα με τις εργαστηριακές δοκιμές που ανακοινώνονταν, θεωρούνταν ότι είναι κατά 75% λιγότερο ρυπογόνα. Το λες και σημαντική απόκλιση. Ως αποτέλεσμα, τα PHEV εκπέμπουν περίπου τις ίδιες εκπομπές ρύπων με τα απλά υβριδικά (δηλαδή αυτά που αυτοφορτίζονται και δεν μπαίνουν στην πρίζα) καθώς και τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Στα τελευταία, τα ΜΕΚ, έβαλαν μέσα και το δαιμονοποιημένο πετρέλαιο. Χαμός;

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η υποτίμηση των εκπομπών ρύπων των PHEV είχε επιτρέψει σε τέσσερις μεγάλους ομίλους αυτοκινητοβιομηχανιών να αποφύγουν πρόστιμα άνω των 5 δισ. ευρώ μεταξύ 2021 και 2023, καθιστώντας τεχνητά ευκολότερη τη συμμόρφωσή τους με τους στόχους διοξειδίων για τον μέσο όρο του στόλου τους στην ΕΕ.

Επίσης, η έρευνα υπολόγισε ότι οι ιδιοκτήτες plug-in υβριδικών θα έβγαζαν από την τσέπη τους περίπου 500 ευρώ επιπλέον σε ετήσια λειτουργικά έξοδα από ό,τι υποτίθεται θα τους κόστιζε το αυτοκίνητό τους βάσει των εργαστηριακών δοκιμών.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η δήλωση ενός εκπροσώπου της έρευνας πως «οι τολμηροί ισχυρισμοί που οι κατασκευαστές αρέσκονται να κάνουν για τα plug-in υβριδικά οχήματά τους είναι σαφώς εκτός πραγματικότητας». Ολοκλήρωσε λέγοντας πως «οι καταναλωτές εξαπατώνται ώστε να πιστεύουν ότι, αγοράζοντας ένα PHEV, βοηθούν το περιβάλλον και εξοικονομούν χρήματα».

Το συμπέρασμα

Στην πραγματικότητα, τα PHEV είναι ελάχιστα καλύτερα από τα κανονικά βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα όσον αφορά την ποσότητα καυσίμου που καταναλώνουν, το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουν και τα χρήματα που κοστίζουν για τη λειτουργία τους. Αντε, πάμε πάλι…

