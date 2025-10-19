Εκατομμύρια Αμερικανοί κατά του «βασιλιά Τραμπ»

«No Kings» ή αλλιώς «Οχι Βασιλιάδες». Αυτό το απλό αλλά και τόσο ουσιαστικό σύνθημα ένωσε εκατομμύρια πολίτες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού που βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο για να διαδηλώσουν κατά του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των αυταρχικών πολιτικών του. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2.700 συγκεντρώσεις σε αμερικανικές πόλεις και κινητοποιήθηκαν περίπου επτά εκατομμύρια πολίτες, σύμφωνα με τους διοργανωτές