Εκατομμύρια Αμερικανοί κατά του «βασιλιά Τραμπ»

«No Kings» ή αλλιώς «Οχι Βασιλιάδες». Αυτό το απλό αλλά και τόσο ουσιαστικό σύνθημα ένωσε εκατομμύρια πολίτες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού που βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο για να διαδηλώσουν κατά του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των αυταρχικών πολιτικών του. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2.700 συγκεντρώσεις σε αμερικανικές πόλεις και κινητοποιήθηκαν περίπου επτά εκατομμύρια πολίτες, σύμφωνα με τους διοργανωτές
Ενα τεράστιο ποτάμι ανθρώπων διαδηλώνει στη Μινεσότα κατά του Τραμπ
Stephen Maturen/Getty Images/Ideal Image
Το βράδυ της Παρασκευής σε αρκετές πόλεις οι διαδηλώσεις οδήγησαν σε επεισόδια, με την Αστυνομία να επιστρατεύει το Ιππικό
REUTERS/Daniel Cole
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ως άλλος δράκουλας, δαγκώνει στον λαιμό τοy Αγαλματος της Ελευθερίας, σε ένα από τα πολλά ευρηματικά πλακάτ των διαδηλωτών
REUTERS/Shannon Stapleton
Εκτός από οργή και συνθήματα, οι διαδηλώσεις είχαν και μουσική. Στιγμιότυπο από την πορεία στο Οστιν του Τέξας
REUTERS/Nuri Vallbona
Πλακάτ στο Τέξας: «Το μίσος ποτέ δεν έκανε μια χώρα σπουδαία», «Αν εκλέγεις έναν βιαστή, να αναμένεις ότι θα σε γ...»
REUTERS/Nuri Vallbona
Οι αστυνομικοί απέναντι σε πλήθος διαδηλωτών στο Λος Αντζελες
Barbara Davidson/Getty Images/Ideal Image
Διαδηλωτές σχηματίζουν το σύνθημα «No Kings» στο Σαν Φρανσίσκο
Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images/Ideal Image
