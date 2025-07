Οι Μακρόν μηνύουν αμερικανίδα ινφλουένσερ που ισχυρίστηκε ότι η Μπριζίτ ήταν άνδρας

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, κατέθεσαν την Τετάρτη αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση με 22 κατηγορίες κατά της ακροδεξιάς σχολιάστριας και podcaster Κάντας Οουενς σε δικαστήριο των ΗΠΑ, με αφορμή τον ισχυρισμό ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας «μπορεί να είναι άνδρας».

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της Πολιτείας Ντέλαγουερ, υποστηρίζει ότι η Οουενς έχει εξαπολύσει «μια αδυσώπητη, επίμονη εκστρατεία συκοφαντίας κατά των Μακρόν» επί έναν χρόνο, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου τους Τομ Κλερ.

Τον Μάρτιο η Οουενς επανέφερε στο προσκήνιο μια εντελώς αβάσιμη θεωρία συνωμοσίας με ένα βίντεο στο YouTube με τίτλο «Είναι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας άνδρας;». Το βίντεο διακινήθηκε ευρέως μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), όπου η σχολιάστρια ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για «το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία».

Εκτοτε η Οουενς έχει δημοσιεύσει πολλά ακόμη βίντεο για τη Μπριζίτ Μακρόν στους σχεδόν 4,5 εκατομμύρια συνδρομητές της στο YouTube, μεταξύ αυτών και μια πολυσέλιδη σειρά με τίτλο «Becoming Brigitte». Σύμφωνα με την αγωγή, έχει επίσης προωθήσει εμπορικά προϊόντα που σχετίζονται με αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, oι Μακρόν κατηγορούν την Οουενς πως ήταν το πρώτο πρόσωπο που διέδωσε αυτές τις «ατεκμηρίωτες και συκοφαντικές αναφορές» στα αμερικανικά μέσα και σε διεθνές κοινό. Στην αγωγή τους κάνουν λόγο για «σοβαρές οικονομικές ζημιές» και απώλεια μελλοντικών επαγγελματικών ευκαιριών και ζητούν την καταβολή αποζημιώσεων τιμωρητικού χαρακτήρα.

Απαντώντας μέσω Instagram, η Οουενς δημοσίευσε screenshot από δημοσίευμα για την αγωγή, συνοδευόμενο από φωτογραφία του προεδρικού ζεύγους και λεζάντα: «Σήμερα έρχεται η σειρά αυτής της περούκας. Μείνετε συντονισμένοι».

Η Μπριζίτ Μακρόν είχε κινηθεί νομικά και στη Γαλλία το 2022 κατά δύο γυναικών που διέδιδαν παρόμοιες θεωρίες. Αν και αρχικά κέρδισε την υπόθεση, οι γυναίκες κέρδισαν την έφεση και η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από ανώτερο δικαστήριο, σύμφωνα με το CNN.

Η δήλωση των δικηγόρων των Μακρόν αναφέρει ότι πριν την κατάθεση της αγωγής απεστάλησαν εξώδικες απαιτήσεις ανασκευής στην Oουενς, συνοδευόμενες από «αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία» που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της, όπως ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε γυναίκα με το όνομα Μπριζίτ Τρονιέ, δεν είναι συγγενής εξ αίματος του Εμανουέλ Μακρόν και το ζεύγος δεν τελεί υπό εκβιασμό ή έλεγχο από μυστικές υπηρεσίες ή προγράμματα συνδεδεμένα με τη CIA.

Σύμφωνα με την αγωγή «η Oουενς χρησιμοποίησε αυτές τις ψευδείς δηλώσεις για να ενισχύσει την πλατφόρμα της, να αποκτήσει δημοσιότητα και να αποκομίσει οικονομικό όφελος».

The Macrons just made the most spectacular PR blunder I’ve ever seen—in my entire life. Maybe the worst ever. pic.twitter.com/aKcgVa3NIF

— MILO (@Nero) July 23, 2025