Οι Αμερικανοί κυριαρχούν στο κλαμπ των Κροίσων της υφηλίου

Η εντυπωσιακή πορεία των μετοχικών αγορών βοήθησε ώστε να «φουσκώσουν» ακόμη περισσότερο οι περιουσίες των πλουσίων αυτού του κόσμου κατά τη διάρκεια του 2024.

Βάσει των τελευταίων στοιχείων της εταιρείας Altrata, τα οποία παρουσιάζει η Wall Street Journal, το κλαμπ των δισεκατομμυριούχων αριθμεί 3.508 άτομα, με τη συνολική τους περιουσία να φθάνει στα 13,4 τρισ. δολάρια και να έχει αυξηθεί κατά 10,3% σε σύγκριση με το 2023.

Το εντυπωσιακό, όμως, τονίζει η WSJ, είναι ότι το 1/3 των δισεκατομμυριούχων, δηλαδή 1.135 άτομα, ζουν στις ΗΠΑ, ενώ η περιουσία τους αντιστοιχεί στο 43% της συνολικής. Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η Κίνα με 321 δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους περίπου το 10% του παγκόσμιου πλούτου.

Θετική είναι η εικόνα και για την Ευρώπη, καθώς για πρώτη φορά για διάστημα άνω των 10 ετών ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων ξεπέρασε τους 1.000. Στο ευρωπαϊκό κλαμπ ανήκουν ο Μπερνάρ Αρνό (περιουσία 236,4 δισ. δολάρια), επικεφαλής του κορυφαίου ομίλου παραγωγής και εμπορίας ειδών πολυτελείας LVMH. Στα μέλη του και ο Ντίτερ Σβαρτς (περιουσία 45,9 δισ. δολάρια), ιδρυτής της γνωστής αλυσίδας υπεραγορών Lidl.

Η Ευρώπη ακολουθεί τις ΗΠΑ ως προς τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων, καθώς αρκετοί Ασιάτες έχουν «εγκαταλείψει» τη λίστα. Στην Κίνα, μεταξύ εκείνων που παραμένουν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων περιλαμβάνονται ο Ζονγκ Σανσάν (79,9 δισ. δολάρια), ιδρυτής της εταιρείας εμφιαλωμένου νερού Nongfu Spring, και ο Πόνι Μα (71,5 δισ. δολάρια), διευθύνων σύμβουλος του κινεζικού κολοσσού κοινωνικών δικτύων και βιντεοπαιχνιδιών Tencent.

Η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα ακόμη και μεταξύ των δισεκατομμυριούχων, με τα ισχυρά κέρδη στις αγορές τα τελευταία χρόνια να ενισχύουν τις περιουσίες Κροίσων που εδρεύουν στις ΗΠΑ, όπως ο Ελον Μασκ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Τζεφ Μπέζος, προσθέτει η WSJ.

Το όριο για το ποιος θεωρείται δισεκατομμυριούχος είναι ασαφές, καθώς οι διακυμάνσεις των αγορών μπορούν να βοηθήσουν ώστε κάποιος να εισέλθει ή να εγκαταλείψει τη λίστα. Ενα αξιοσημείωτο όνομα που δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί ήταν ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας, του οποίου η καθαρή περιουσία εκτιμάται από την Altrata στα 770 εκατ. δολάρια.

