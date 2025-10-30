Ψηφιακό ευρώ: Το 2027 η πιλοτική έκδοση – τι θα φέρει

Στην επόμενη φάση του, η οποία θα εξασφαλίσει την τεχνική ετοιμότητα για την πρώτη έκδοσή του, περνάει το project του «ψηφιακού ευρώ» μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Οπως εκτιμά η ΕΚΤ, στην περίπτωση που θεσπιστεί η σχετική νομοθεσία εντός του επομένου έτους, το πιλοτικό πρόγραμμα έκδοσης του ψηφιακού ευρώ θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2027, ενώ το Ευρωσύστημα θα μπορούσε να είναι έτοιμο για μία ενδεχόμενη πρώτη έκδοση του ψηφιακού ευρώ εντός του 2029.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε: «Το ευρώ, το κοινό νόμισμά μας, αποτελεί αξιόπιστο σύμβολο της ευρωπαϊκής ενότητας. Εργαζόμαστε για να καταστήσουμε την πιο χειροπιαστή μορφή του – τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα – κατάλληλη για το μέλλον, να επανασχεδιάσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τα τραπεζογραμμάτιά μας και να προετοιμαστούμε για την έκδοση ψηφιακών μετρητών».

Το ψηφιακό ευρώ θα συμπληρώσει τα μετρητά και θα μεταφέρει τα οφέλη τους -απλότητα, προστασία της ιδιωτικής ζωής, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ- στις ψηφιακές πληρωμές. Παράλληλα με τον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ, η ΕΚΤ στηρίζει, επίσης, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση του δικαιώματος πληρωμής με μετρητά.

Το τελικό κόστος του ψηφιακού ευρώ – τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τη λειτουργία του – θα εξαρτηθεί από τον τελικό σχεδιασμό του. Το συνολικό κόστος ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει συνιστώσες που αναπτύχθηκαν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στα 1,3 δισ. ευρώ μέχρι την πρώτη έκδοση.

Στη συνέχεια, το ετήσιο λειτουργικό κόστος προβλέπεται να είναι περίπου 320 εκατ. ευρώ, από το 2029 και μετά. Το Ευρωσύστημα θα επωμιστεί αυτό το κόστος, όπως κάνει για την παραγωγή και την έκδοση χαρτονομισμάτων ευρώ, τα οποία, όπως και το ψηφιακό ευρώ, αποτελούν δημόσιο αγαθό.

«Το ψηφιακό ευρώ δεν είναι ο Μεγάλος Αδελφός, αλλά το κλειδί για την ευρωπαϊκή ανεξαρτησία» έγραψε η Corriere della Sera φιλοξενώντας την Αντζέλικα Φινάτι, «ειδική στο blockchain και εμπορική διευθύντρια της Fideiussioni Digitali», η οποία μίλησε για το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που αφορά το ψηφιακό ενιαίο νόμισμα.

«Η Φινάτι τονίζει πως, μεταξύ καινοτομίας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, το συγκεκριμένο project της ΕΚΤ αντιπροσωπεύει μια από τις πιο φιλόδοξες προκλήσεις των τελευταίων ετών, που θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ πολιτών, τραπεζών και χρήματος. Αυτό το θέμα, μάλιστα, θα αποτελέσει το επίκεντρο του συνεδρίου με τίτλο Ψηφιακό ευρώ. Δίχτυ ασφαλείας ή μαζική επιτήρηση;» το οποίο είναι αφιερωμένο στην προστασία δεδομένων και στα ψηφιακά δικαιώματα».

Στόχος είναι η περισσότερη ανεξαρτησία από τα ξένα κυκλώματα, λέει η Φινάτι. «Το έργο συχνά παρερμηνεύεται, επειδή πολλοί πιστεύουν ότι το ψηφιακό ευρώ είναι απλώς η ψηφιοποίηση του χρήματος. Στην πραγματικότητα, σήμερα, όταν πληρώνουμε σε ευρώ, περνάμε από μεσάζοντες που διαχειρίζονται κάρτες και κυκλώματα πληρωμών: το ψηφιακό ευρώ στοχεύει στη μείωση αυτής της εξάρτησης, δημιουργώντας πιο αυτόνομη και ασφαλή ευρωπαϊκή υποδομή».

Συγκεκριμένα, το ψηφιακό ευρώ θα αποθηκεύεται σε ένα άυλο «πορτοφόλι», προσβάσιμο μέσω εφαρμογής και διαχειριζόμενο από τράπεζες ή από την ίδια την ΕΚΤ. Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει άμεσες και ασφαλείς πληρωμές, ακόμη και εκτός των παραδοσιακών κυκλωμάτων. Το νέο σύστημα στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης.

Με την καινοτομία αυτή «θα απελευθερωθούν οι τράπεζες από ξένους παίκτες, θα βελτιστοποιηθούν οι πόροι τους και, με την πάροδο του χρόνου, θα μειωθούν οι προμήθειες που σήμερα καταβάλλονται σε μη ευρωπαϊκές εταιρείες» εξηγεί η Φινάτι. «Φυσικά, θα χρειαστούν επενδύσεις για την αναβάθμιση της υποδομής, αλλά τα μακροπρόθεσμα οφέλη θα είναι εμφανή».

Πέρα από τη μεγαλύτερη αυτονομία, το ψηφιακό ευρώ ανοίγει τον δρόμο για νέες καινοτομίες. Οι πληρωμές peer-to-peer μεταξύ τραπεζών και οι συναλλαγές εκτός σύνδεσης θα είναι δυνατές, σχεδιασμένες να διασφαλίζουν τη συνέχεια ακόμη και σε περίπτωση διαταραχών στα παραδοσιακά συστήματα. Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με τη Φινάτι, «μπορεί να εκσυγχρονίσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από πραγματική κατανόηση της αξίας του και από αποτελεσματική στρατηγική υιοθέτησης».

Ωστόσο το ζήτημα της «ιδιωτικότητας» παραμένει βασικό. Το ψηφιακό νόμισμα θεωρητικά επιτρέπει πιο λεπτομερή «ιχνηλασιμότητα» των συναλλαγών, εγείροντας ανησυχίες για το απόρρητο των πολιτών. Αλλά η Φινάτι καθησυχάζει: «Το ψηφιακό ευρώ θα εγγυάται πολύ υψηλά πρότυπα ασφαλείας και δεν θα θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο των χρηστών. Η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της ΕΚΤ, το τόνισε αυτό. Η αρχή θα είναι η ίδια με τα μετρητά: οι συναλλαγές παραμένουν ιδιωτικές, αν και θα γίνονται ψηφιακά».

Μια άλλη κρίσιμη πρόκληση αφορά την ανταπόκριση των τραπεζών. «Δεν έχουν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα την οικονομική δυνατότητα να ενημερώσουν τα συστήματά τους αμέσως» εξηγεί η Φινάτι. «Αν δεν επιτευχθεί ευρεία υιοθέτηση του ψηφιακού νομίσματος, ο κίνδυνος είναι οι επενδύσεις να μην αποφέρουν απτά οφέλη. Αλλά μεσοπρόθεσμα οι τράπεζες θα είναι σε θέση να μετασχηματιστούν και να γίνουν θεματοφύλακες των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και βασικοί παράγοντες ενός πιο σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος».

Οσον αφορά τον κίνδυνο πιθανής μαζικής επιτήρησης, η Φινάτι είναι σαφής: «Δεν υπάρχει κίνδυνος εκτεταμένου ελέγχου. Οι συναλλαγές θα αντιμετωπίζονται όπως τα μετρητά και θα προστατεύονται από αυστηρούς μηχανισμούς ασφαλείας που έχει θεσπίσει η ΕΚΤ».

