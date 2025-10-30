Το άλυτο πρόβλημα του εθισμού στον αθλητικό τζόγο

Ο νέος νόμος που ψήφισε το κοινοβούλιο της Δανίας φιλοδοξεί να βάλει φρένο στη σαρωτική εισβολή του τζόγου στον αθλητισμό. «Να καταπολεμήσει τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια διαμορφώνοντας μια πιο υπεύθυνη και ασφαλή αγορά, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους», όπως εξήγησε παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο η υπουργός Οικονομικών και Φορολογίας της χώρας. «Αυτή είναι η αρχή μιας αναμέτρησης με τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών, στην οποία είχαμε αφήσει πολύ χώρο για πολύ καιρό», τόνισε η Ανε Χάλσμποε Γιόργκενσεν.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την πλήρη απαγόρευση διαφημίσεων τυχερών παιχνιδιών στους αθλητικούς χώρους, αλλά και σε απόσταση 200 μέτρων από σχολεία, ή σε μαζικά μέσα μεταφοράς. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η προβολή προωθητικών μηνυμάτων στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο δέκα λεπτά πριν από την έναρξη των αγώνων και για άλλα δέκα λεπτά μετά τη λήξη τους, σε όλα τα σπορ. Ούτε το promotion από διασημότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν παιδιά και νέους. Ενας οργανισμός που θα χρηματοδοτείται από το κράτος, θα διερευνήσει σε βάθος το φαινόμενο του εθισμού στον τζόγο.

Η Δανία είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης, που αποφάσισε να κρατήσει τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών μακριά από κάθε αθλητική εκδήλωση. Πριν από λίγο καιρό ασχολήθηκε με το πρόβλημα της ταύτισης του τζόγου με τα σπορ και η βρετανική κυβέρνηση, όμως τα δικά της μέτρα δεν είναι τόσο αποφασιστικά. Κάθε άλλο. Ισως, δεν θα μπορούσαν να είναι. Γιατί στη Βρετανία το στοίχημα αποτελεί κομμάτι της λαϊκής κουλτούρας. Υπάρχει στη ζωή του αθλητισμού εδώ και (σχεδόν) 130 χρόνια.

Η απαγόρευση της διαφήμισης στοιχηματικών εταιρειών στην μπροστινή όψη της φανέλας των ομάδων είναι… μια τρύπα στο νερό. Οι εταιρείες αυτές θα εξακολουθήσουν να προβάλλονται στις ηλεκτρονικές πινακίδες που περιβάλλουν τους αγωνιστικούς χώρους, στους εσωτερικούς χώρους των γηπέδων, στα προγράμματα των αγώνων που διατίθενται στους θεατές πριν από τα ματς, στον ρουχισμό προπόνησης -και προθέρμανσης- των παικτών, ακόμη και στα μανίκια της φανέλας κάθε ομάδας. Στην ουσία, δηλαδή, οι διαφημίσεις αυτού του είδους δεν απαγορεύονται. Το logo της εταιρείας θα είναι πιο μικρό, αλλά θα υπάρχει. Και θα μπορούν να το δουν όλοι, είτε στο γήπεδο είτε μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Θα συνεχιστεί, βεβαίως, και ο… βομβαρδισμός μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σποτ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (οι influencers κάνουν πολύ καλή δουλειά, με το αζημίωτο). Ερευνα του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ μέτρησε περίπου 500.000 μηνύματα που αφορούσαν το gambling. Μόνο στην περσινή πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ, και μόνο στη Βρετανία. Τριπλάσια από όσα είχαν καταγραφεί ένα χρόνο πριν. Εφέτος, στο πρώτο Σαββατοκύριακο των μεταδόσεων από το αγγλικό πρωτάθλημα (στα μέσα Αυγούστου), η παρουσία των στοιχηματικών εταιρειών στην TV ήταν ακόμη πιο έντονη.

Σύμφωνα με άλλη έρευνα, από ολλανδικό πανεπιστήμιο, σε όλη την Ευρώπη κάθε Σαββατοκύριακο «παίζουν» στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις των ποδοσφαιρικών αγώνων πάνω από τρία εκατομμύρια τέτοια μηνύματα. Αν προσμετρήσουμε και τα πληρωμένα βίντεο στο Διαδίκτυο, περίπου ένα εκατομμύριο την ημέρα.

Είναι εξαιρετικά αμφίβολο, αν τα ημίμετρα της βρετανικής κυβέρνησης θα δώσουν μια κάποια λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως, είναι μάλλον βέβαιο ότι θα πλήξουν οικονομικά τους συλλόγους της Πρέμιερ Λιγκ. Ενδεκα από τους 20 της εφετινής σεζόν έχουν ως κύριο χορηγό τους στοιχηματική εταιρεία, και τα ετήσια έσοδά τους από αυτές τις συνεργασίες ανέρχονται συνολικά σε 140 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ανήκουν στους πλουσιότερους συλλόγους της χώρας, τους λεγόμενους «Big-6», και αυτά τα χρήματα που εισπράττουν από τις διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού, δύσκολα θα τα βρουν από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς.

Μιλώντας στο BBC η Κάρεν Μπρέιντι, αντιπρόεδρος της Γουεστ Χαμ, εκτίμησε ότι κάποιες ομάδες θα δουν τα εμπορικά τους έσοδα να μειώνονται κατά, περίπου, 20%. Είπε, μάλιστα, ότι αυτή η ζημία ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων. «Θα βιώσουμε τις μεγαλύτερες αναταράξεις στη βιομηχανία της αγγλικής λίγκας εδώ και 20 χρόνια, όταν οι στοιχηματικές φίρμες άρχισαν να προβάλλονται στις φανέλες», τόνισε στο Afhletic.gr ο Τζο Γουίλιαμς, διευθυντής της εταιρείας αθλητικών χορηγιών, WH Sports.

Ο πρώτος σύλλογος της Πρέμιερ Λιγκ που έκλεισε χορηγική συμφωνία με στοιχηματική εταιρεία ήταν η Φούλαμ, το 2002. Τη σεζόν 2013-2014 μόνο δύο ομάδες διαφήμιζαν τζόγο στη φανέλα τους. Εκτοτε, όμως, οι εταιρείες gambling και gaming κατέκλυσαν την Αγγλία -και την Ευρώπη- καταβάλλοντας ιλιγγιώδη ποσά για να διαφημίζονται στα γήπεδα. Οσο οι τηλεοπτικές μεταδόσεις αυξάνονταν, τόσο περισσότερα χρήματα πλήρωναν.

Τι θα κάνουν τώρα οι αγγλικές ομάδες; Πιθανότατα, «γκρίζα» διαφήμιση. Θα συνεργαστούν με τις λεγόμενες εταιρείες λευκής ετικέτας (White Label), οι οποίες οδηγούν σε παράνομες αγορές τζόγου, κυρίως στην Απω Ανατολή. Θα τη βρουν την άκρη. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα θα παραμένει. Η αθλητική ψυχαγωγία θα εξακολουθήσει να είναι… παντρεμένη με τον τζόγο.

