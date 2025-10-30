Τραμπ – Σι: Οι «γίγαντες» συμφώνησαν, «σχεδόν σε όλα»

Σε μια ώρα και σαράντα λεπτά, όσο περίπου διήρκεσε η συνάντηση των προέδρων τους, ΗΠΑ και Κίνα «τα βρήκαν σχεδόν σε όλα». Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βαθμολόγησε την συνάντηση με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ με 12 στα… 10, χαρακτηρίζοντάς την «καταπληκτική» (amazing).

Μετά το ραντεβού στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ μίλησε για «μεγάλη επιτυχία», ανακοινώνοντας ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για το εμπόριο, τους δασμούς και τις σπάνιες γαίες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ το ζήτημα των σπάνιων μετάλλων έχει «διευθετηθεί» και «δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο από την Κίνα». Σύμφωνα πάντα με την αμερικανική πλευρά, το Πεκίνο θα τερματίσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών – ανανεώνοντας τη συμφωνία σε ετήσια βάση – και θα αγοράσει αμερικανική σόγια. Το Πεκίνο δεν έχει ακόμη «μιλήσει» για τις σπάνιες γαίες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς που είχαν επιβληθεί στα κινεζικά προϊόντα: για τη φαιντανύλη, από 20% σε 10%, και για τα υπόλοιπα προϊόντα σε από 57% σε 47%.

Η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι η εμπορική συμφωνία μπορεί να επισημοποιηθεί «πολύ σύντομα».

Αυτό που παραμένει ανοιχτό, ωστόσο, είναι η τελική συμφωνία για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok, συμφωνία που οι αναλυτές ανέμεναν.

Ο κινέζος ηγέτης, όπως μετέδωσαν κρατικά Μέσα της χώρας του, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συναίνεση για την επίλυση «σημαντικών εμπορικών ζητημάτων». Οι κινεζικές και αμερικανικές ομάδες θα εργαστούν για την επίτευξη αποτελεσμάτων που θα λειτουργήσουν ως «καθησυχαστικό φάρμακο» για τις οικονομίες των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Σι.

Επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλά υποσχόμενες προοπτικές συνεργασίας σε τομείς όπως η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, η κυβερνοαπάτη, το ξέπλυμα χρήματος και η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με αναφορά του κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua.

«Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιδείξουν από κοινού την υπευθυνότητα που αρμόζει σε μεγάλες δυνάμεις, συνεργαζόμενες για την επίτευξη πιο σημαντικών, πρακτικών και επωφελών επιτευγμάτων για τα δύο έθνη και για τον κόσμο», δήλωσε ο Σι.

Οπως μετέδωσε το BBC, αν και δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί πολλές λεπτομέρειες, φαίνεται ότι το Πεκίνο κέρδισε στα μικροτσιπ και θα αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική αγορά ημιαγωγών.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το Πεκίνο θα συνομιλήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia – κολοσσό στην εν λόγω αγορά – ενώ οι αμερικανικές αρχές θα λειτουργήσουν ως «κάτι σαν διαιτητής», αν και υποστήριξε ότι οι συζητήσεις δεν θα περιλαμβάνουν το τσιπ Blackwell, που θεωρείται το καλύτερο της Nvidia για τεχνητή νοημοσύνη.

Ουκρανία – Ταϊβάν

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι ΗΠΑ και Κίνα θα συνεργαστούν στο θέμα της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι «συζητήθηκε εκτενώς» στη συνάντηση.

Οπως ανέφερε ο βρετανικός Guardian, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Κίνα εισάγει σημαντικά ποσά ρωσικού πετρελαίου, αλλά είπε ότι αυτό δεν ήταν το κύριο θέμα της συζήτησης.

Η Ταϊβάν δεν αποτέλεσε καν αντικείμενο συζήτησης στο ραντεβού της Νότιας Κορέας, ενώ οι δύο ηγέτες απέφυγαν να απαντήσουν και σε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση. Στην Ταϊπέι, σύμφωνα με τον Guardian, υπάρχει ανησυχία ότι ο Τραμπ μπορεί να κάνει υποχωρήσεις, δεδομένων των συνεχών δηλώσεων του Σι περί επανένωσης του νησιού με την ηπειρωτική Κίνα.

Γιατί μας νοιάζει

Η σημασία της συνάντησης (και συμφωνίας) ανάμεσα στους ηγέτες των δύο «γιγάντων» αυτού του πλανήτη είναι προφανώς παγκόσμια.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη στον κόσμο και κατέχει κεντρικό ρόλο στη διύλιση κρίσιμων μετάλλων για τη βιομηχανία — μεταξύ αυτών περίπου το 90% των σπάνιων γαιών παγκοσμίως, αναφέρει το BBC. Συχνά παράγει προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες από το πραγματικό κόστος παραγωγής, χάρη στη χρηματοδοτική στήριξη του κράτους. Αν όμως αυτά τα προϊόντα συναντούν είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κινεζικές εταιρείες ενδέχεται να τα διαθέσουν φθηνότερα σε άλλες αγορές. Αυτό μπορεί να ωφελήσει κάποιους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα να πλήξει τις βιομηχανίες άλλων χωρών.

Κανείς δεν περίμενε, βέβαια, ότι θα «πέσουν υπογραφές» στη Νότια Κορέα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τις τελικές λεπτομέρειες.

