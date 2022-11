Ο Τραμπ χλεύασε τον εσωκομματικό του αντίπαλο ΝτεΣάντις

Νέο μέτωπο άνοιξε στους Ρεπουμπλικανούς ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον Ρον ΝτεΣάντις, τον μεγαλύτερο εσωκομματικό του αντίπαλο ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024 και υψηλόβαθμο στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, «Ρον ΝτεΣανκτιμόνιους» («Ron DeSanctimonious»), δηλαδή «ψευδευλαβή», όπως μεταφράζεται ο όρος που χρησιμοποίησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντί του επιθέτου του 44χρονου πολιτικού.

Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα στην Πενσιλβάνια το βράδυ του Σαββάτου, με τον επιχειρηματία να αξιοποιεί μία συγκέντρωση του κόμματος προκειμένου να υπογραμμίσει τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που τον εμφάνισαν να προηγείται του κυβερνήτη της Φλόριντα και του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησής του Μάικ Πενς στην κούρσα για τον επόμενο υποψήφιο του κόμματος για την προεδρία.

«Ο Τραμπ βρίσκεται στο 71%. Ο Ρον ΝτεΣανκτιμόνιους στο 10%. Ο Μάικ Πενς στο 7%. Ω, ο Μάικ τα πάει καλύτερα από ό,τι νόμιζα», είπε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

Ο χλευασμός αυτός του ΝτεΣάντις φάνηκε να σηματοδοτεί την έναρξη μιας σκληρής αναμέτρησης ανάμεσα στους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, καθώς οι τελευταίοι αρχίζουν να στρέφουν το βλέμμα στην επομένη των ενδιάμεσων εκλογών ημέρα, παρατήρησε η Telegraph.

Η επίμαχη αναφορά του επιχειρηματία προκάλεσε την άμεση αντίδραση συνεργατών του ΝτεΣάντις οι οποίοι –ιδιωτικά– εξέφρασαν την αποστροφή τους για τον Τραμπ, συνέχισε το ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας.

Nothing like trashing a Republican Governor 4 days before Election Day when his name is on the ballot. #team https://t.co/eAMA1MhfVs

— Josh Holmes (@HolmesJosh) November 6, 2022