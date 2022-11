Ο Μασκ καλεί τους Αμερικανούς να ψηφίσουν Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές!

Εχοντας πλέον αναλάβει ρόλο σχολιαστή σε μία σειρά θεμάτων που άπτονται της πολιτικής, της οικονομίας, των διεθνών σχέσεων, ακόμα και φιλοσοφικών θεμάτων (ελευθερία του λόγου, κ.λπ.), ο Ελον Μασκ τοποθετήθηκε ευθέως και σε σχέση με τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ιδιοκτήτης του Twitter κάλεσε τους ψηφοφόρους να επιλέξουν Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για το Κογκρέσο. Μάλιστα ανέπτυξε μία… ιδιαίτερη συλλογιστική περί «μοιρασμένης εξουσίας» που «περιορίζει τις χειρότερες υπερβολές και των δύο κομμάτων». Οι «χειρότερες υπερβολές» αφορούν τις ακραίες τάσεις των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπολικανών, οι οποίες και κατά τον Μασκ πρέπει να χάσουν τα ερείσματά τους.

Ο δισεκατομμυριούχος λοιπόν απευθύνθηκε στους «ανεξάρτητους ψηφοφόρους» καλώντας τους να ψηφίσουν «για ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι η Προεδρία είναι Δημοκρατική».

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

«Οι σκληροπυρηνικοί Δημοκράτες ή Ρεπουμπλικανοί ποτέ δεν ψηφίζουν την άλλη πλευρά, οπότε οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα αποφασίζουν ποιος κάνει κουμάντο» πρόσθεσε ο Μασκ.

Hardcore Democrats or Republicans never vote for the other side, so independent voters are the ones who actually decide who’s in charge!

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022