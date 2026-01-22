266
Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για το Ουκρανικό, στο Παρίσι, στις 6 Ιανουαρίου | Ludovic Marin/Pool via REUTERS
Κόσμος

Μόσχα: Νέα συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ για την Ουκρανία

Αισιόδοξος εμφανίστηκε, πριν αναχωρήσει για τη Ρωσία, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι απομένει να διευθετηθεί «μόνο ένα σημείο». Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος βλέπει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός

Protagon Team Protagon Team 22 Ιανουαρίου 2026, 11:04
Ακόμα μία συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, θα έχουν την Πέμπτη ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την επίλυση του Ουκρανικού.

Πριν μεταβεί στη Μόσχα, ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξηγώντας ότι μένει να διευθετηθεί ένα σημείο.

«Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο, έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε», τόνισε ο Γουίτκοφ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι η Μόσχα ήταν αυτή που ζήτησε τη νέα συνάντηση.

Στη συνέχεια οι αμερικανοί διαπραγματευτές θα πάνε στο Αμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα συνεχιστούν οι συνομιλίες σε επίπεδο ομάδων εργασίας «στρατιωτικοί προς στρατιωτικούς», διευκρίνισε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο Τραμπ πρόκειται να έχει σήμερα συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επεσήμανε ότι «οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προσφέρουν στην Ουκρανία όλο το στρατιωτικό υλικό που χρειάζεται».

Οι αμερικανοί διαπραγματευτές συνομιλούν ξεχωριστά με το Κίεβο και τη Μόσχα εδώ και μήνες με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ομως πολλά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, μεταξύ των οποίων η τύχη των περιοχών της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός όπως και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν συναντηθεί ξανά με τον Πούτιν στη Μόσχα τον Δεκέμβριο για να του παρουσιάσουν κάποιες προτάσεις.

