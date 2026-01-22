Μόσχα: Νέα συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ για την Ουκρανία

Ακόμα μία συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, θα έχουν την Πέμπτη ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την επίλυση του Ουκρανικού.

Πριν μεταβεί στη Μόσχα, ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξηγώντας ότι μένει να διευθετηθεί ένα σημείο.

«Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο, έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε», τόνισε ο Γουίτκοφ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι η Μόσχα ήταν αυτή που ζήτησε τη νέα συνάντηση.

Στη συνέχεια οι αμερικανοί διαπραγματευτές θα πάνε στο Αμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα συνεχιστούν οι συνομιλίες σε επίπεδο ομάδων εργασίας «στρατιωτικοί προς στρατιωτικούς», διευκρίνισε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο Τραμπ πρόκειται να έχει σήμερα συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επεσήμανε ότι «οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προσφέρουν στην Ουκρανία όλο το στρατιωτικό υλικό που χρειάζεται».

Οι αμερικανοί διαπραγματευτές συνομιλούν ξεχωριστά με το Κίεβο και τη Μόσχα εδώ και μήνες με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ομως πολλά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, μεταξύ των οποίων η τύχη των περιοχών της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός όπως και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν συναντηθεί ξανά με τον Πούτιν στη Μόσχα τον Δεκέμβριο για να του παρουσιάσουν κάποιες προτάσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News