Ο Τραμπ παραληρεί, η Δύση ανησυχεί

Εναν χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να παρουσιάσει τα «επιτεύγματά» του σε συνέντευξη Τύπου. Αντ’ αυτού, ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε ένα ρεσιτάλ ασυναρτησίας, που προκάλεσε εύλογες ανησυχίες όχι μόνο για το χαρακτήρα του αλλά και για την πνευματική του διαύγεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε ξαφνικά να αφηγείται, με μια νοσταλγική διάθεση, ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια. «Ημουν πολύ καλός παίκτης του μπέιζμπολ, δεν θα το πιστεύατε», είπε. Συνέχισε, λέγοντας ότι η μητέρα του τού είπε ότι θα μπορούσε να γίνει επαγγελματίας αθλητής, κι εκείνος της απάντησε ευγενικά «ευχαριστώ, μαμά». Για ακόμη μία φορά, ο αμερικανός πρόεδρος είχε παρεκκλίνει πλήρως από το θέμα. Η αρχική αφορμή της ιστορίας ήταν ένα «μεγάλο κτίριο» δίπλα στο πάρκο του Κουίνς, όπου έπαιζε μπέιζμπολ. Οταν ρώτησε γιατί είχε κάγκελα στα παράθυρα, η μητέρα του τού εξήγησε ότι επρόκειτο για ψυχιατρικό ίδρυμα.

Ο 79χρονος Τραμπ, που αυτοχαρακτηρίζεται «πολύ σταθερή ιδιοφυΐα» και υπερηφανεύεται ότι περνά με άριστα τα τεστ γνωστικών ικανοτήτων, βρέθηκε στην αίθουσα ενημερώσεων του Λευκού Οίκου για να γιορτάσει τον πρώτο χρόνο της θητείας του. Παρ’ όλα αυτά, γράφει ο Guardian, δεν μπόρεσε να σταματήσει να παραληρεί και να μιλά επίμονα για την «τρέλα». Για ένα παγκόσμιο ακροατήριο που παρακολουθούσε με ανησυχία, το θέαμα πρόσφερε ελάχιστη παρηγοριά, ενισχύοντας τον φόβο ότι το μέλλον της διατλαντικής συμμαχίας βρίσκεται στα χέρια ενός σύγχρονου Καλιγούλα…

Επί περισσότερο από ενενήντα λεπτά, ο Τραμπ διάβαζε έναν κατάλογο «επιτευγμάτων» με αργό, μονόσυρτο τόνο, σαν να ήθελε σκόπιμα να εξαντλήσει τους δημοσιογράφους που ήταν στοιβαγμένοι στον χώρο. Η επανάληψη είχε κάτι το ανατριχιαστικό, θυμίζοντας τη σκηνή από τη «Λάμψη», όπου ο Τζακ Τόρανς πληκτρολογεί ασταμάτητα την ίδια φράση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος επιδόθηκε σε αλλεπάλληλα λεκτικά άλματα, σχολιάζει ο Guardian: από το ακατανόητο «αγαπώ τους ισπανόφωνους», έως ωμή ξενοφοβία με αναφορές στη Σομαλία· από τον ισχυρισμό ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020, μέχρι ύβρεις κατά του πρώην ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ· από την εξύμνηση του άνθρακα ως «καθαρού και όμορφου», μέχρι το αστείο ότι θα μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο του Τραμπ».

Υπήρξε και μια απρόσμενη στιγμή, όταν χαρακτήρισε «τραγωδία» τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη. Η συμπάθεια αυτή, όμως, συνοδεύτηκε από τη διευκρίνιση ότι έμαθε πως οι γονείς της ήταν «μεγάλοι θαυμαστές του»!

Παράλληλα, επέδειξε φωτογραφίες υποτιθέμενων «εγκληματιών παράνομων μεταναστών», ισχυριζόμενος ότι πολλοί είναι «ψυχικά παράφρονες», και καυχήθηκε ότι υπέγραψε διάταγμα για την επαναλειτουργία ψυχιατρικών ασύλων, λέγοντας: «Δεν μου αρέσει να τα χτίζω, αλλά πρέπει να βγάλουμε αυτούς τους ανθρώπους από τους δρόμους».

Σε μια σχεδόν κωμική σκηνή, «πάλεψε» με έναν συνδετήρα, αναφωνώντας ότι παραλίγο να τραυματιστεί σοβαρά, αλλά διαβεβαίωσε ότι δεν θα έδειχνε πόνο, ακόμη και αν του κοβόταν το δάχτυλο. Πέταξε τον φάκελο στο πάτωμα, διαλύοντας κάθε αίσθηση σοβαρότητας. «Οσοι βρίσκονταν στην αίθουσα», γράφει ο ανταποκριτής του Guardian στην Ουάσινγκτον, «ένιωσαν σαν να είναι μέσα σε ένα λεωφορείο όπου οι επιβάτες συνειδητοποιούν ότι ο οδηγός έχει αποσυνδέσει τα φρένα και γελά καθώς κατηφορίζει».

Ο Τομ Λέρερ είχε πει κάποτε ότι η πολιτική σάτιρα πέθανε όταν ο Χένρι Κίσινγκερ τιμήθηκε με Νομπέλ Ειρήνης. Επανήλθε, ωστόσο, όταν ο Τραμπ αποδέχθηκε με παιδικό ενθουσιασμό το ίδιο βραβείο από τη Βενεζουελανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο, τη νόμιμη νικήτρια. Παραμένει, όμως, πικραμένος με τη Νορβηγία. Σε μήνυμά του προς τον πρωθυπουργό της, δήλωσε ότι δεν αισθάνεται πλέον υποχρεωμένος να σκέφτεται μόνο την ειρήνη.

«Εβαλα τέλος σε οκτώ πολέμους μέσα σε δέκα μήνες», ισχυρίστηκε, λέγοντας ότι άξιζε ένα Νομπέλ για τον καθένα. Οι Ευρωπαίοι αναρωτιούνται πώς οι ΗΠΑ εξέλεξαν έναν τέτοιο ηγέτη και αν η παγκόσμια ασφάλεια μπορεί πράγματι να εξαρτάται από το πληγωμένο Εγώ ενός ανθρώπου. Οταν ρωτήθηκε πόσο μακριά θα φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, απάντησε αινιγματικά: «Θα το μάθετε». Και στο ερώτημα αν αξίζει να διαλυθεί το ΝΑΤΟ για αυτό, περιορίστηκε να πει ότι «κάτι θα συμβεί που θα είναι πολύ καλό για όλους».

Ισως, όμως, να είναι καλό, κυρίως για τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνει ο Guardian, που βλέπει το όνειρο της διάσπασης του ΝΑΤΟ να πλησιάζει. Εναν χρόνο μετά την ορκωμοσία του, ο Τραμπ επαναλάμβανε τις ίδιες φράσεις με νωθρή, σχεδόν μπερδεμένη φωνή, μια εμφάνιση που, αν την είχε κάνει ο Τζο Μπάιντεν, θα είχε ήδη προκαλέσει εκκλήσεις για ενεργοποίηση της 25ης τροπολογίας.

Το ερώτημα παραμένει: θα τραβήξει κανείς το φρένο έκτακτης ανάγκης στην Ουάσινγκτον πριν να είναι αργά;

