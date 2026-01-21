Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα συνταχθεί με την ΕΕ στο θέμα του «Συμβουλίου Ειρήνης»

Την επιφύλαξη της Ελλάδας απέναντι στην πρόταση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης», εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα συνταχθεί με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι υπάρχει το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο αφορά τη Γάζα και την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την περιοχή.

Οπως εξήγησε, η πρόταση που έχει κατατεθεί δεν περιορίζεται μόνο στη Γάζα, αλλά αφορά συνολικά τις διεθνείς διενέξεις και έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, γεγονός που δημιουργεί, όπως είπε, απόσταση μεταξύ του Ψηφίσματος και της ιδέας του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι, σε αυτή τη φάση, η θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι να μη συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης και ότι η Ελλάδα θα κινηθεί αντίστοιχα, χωρίς να αγνοεί την πραγματικότητα, αλλά παραμένοντας ευθυγραμμισμένη με τους ευρωπαίους εταίρους της. «Η χώρα μας δεν θα αποστεί από την ΕΕ, θα είναι παρούσα και, εάν υπάρξουν διαφοροποιήσεις εντός της Ενωσης, θα το αξιολογήσουμε», σημείωσε.

Χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να την καλλιεργεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Γροιλανδία, επισημαίνοντας ότι ανήκει σε κράτος-μέλος της ΕΕ και ότι οποιαδήποτε απειλή κατά της κυριαρχίας της θα βρει απέναντι ολόκληρη την ΕΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι, παρά τις αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον και στις αρχές που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις, υπάρχουν αδιαπραγμάτευτες αξίες που στηρίζουν την ελληνική εξωτερική πολιτική. «Θα ακολουθήσω την απόλυτη προσήλωση στους κανόνες της διεθνούς πολυμέρειας», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ που στο μέλλον θα δεχθεί απειλές, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή μόνο όταν παραμένει ενωμένη. Επισήμανε, επίσης, πως μόνο μέσα από σταθερούς κανόνες μπορεί να διαμορφωθεί μια διεθνής ευταξία, τόνισε ότι «πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με το δίκιο του ισχυρού, γιατί το σήμερα δημιουργεί προηγούμενα για το μέλλον», καταλήγοντας ότι «για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ο δρόμος της καθολικότητας του διεθνούς δικαίου».

Αναφερόμενος στη διπλωματική δραστηριότητα της χώρας, σημείωσε ότι το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας έχει ενισχυθεί και ανακοίνωσε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία θα πραγματοποιηθεί στην Αγκυρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιθυμεί τον διάλογο με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Όπως ανέφερε, οι εντάσεις μπορούν να μειώνονται χωρίς την εμπλοκή τρίτων, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση τρίτου και ότι ο διάλογος λειτουργεί.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει σύγκλιση ως προς το εύρος των θεμάτων προς συζήτηση, με την Ελλάδα να επιμένει ότι το μοναδικό αντικείμενο είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, θέμα που μπορεί να παραπεμφθεί στα διεθνή δικαστήρια. Αν η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τότε, όπως είπε, «υπάρχει απόκλιση».

Για το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι θα έρθει στη Βουλή όταν κριθεί ο κατάλληλος χρόνος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα κινηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ότι διατηρεί το κυρίαρχο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας «κόμματος Καρυστιανού», σημείωσε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί πρόσθετη αξία για τη χώρα. Αναγνώρισε το δικαίωμα κάθε πολίτη να ιδρύει πολιτικό κόμμα και να εκφράζει πολιτικό λόγο, αλλά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται υπευθυνότητα, σοβαρότητα, γνώση και συνέπεια.

«Υποφέραμε πολύ από μαθητευόμενους μάγους. Η χώρα δεν αντέχει άλλα πειράματα, που σήμερα θα οδηγήσουν στην καταστροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

