No Kings: Εκατομμύρια Αμερικανοί στους δρόμους κατά του Τραμπ

Περισσότερες από 2.500 διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρωτοβουλία του κινήματος «No Kings» και εκατομμύρια πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η κινητοποίηση οργανώνεται από συνασπισμό προοδευτικών οργανώσεων και συνδικάτων, που είχαν συντονίσει και τις μαζικές διαδηλώσεις του Ιουνίου. Κεντρικό σύνθημά τους είναι ότι «η Αμερική δεν έχει βασιλιάδες».

Οι διαδηλώσεις διεξάγονται σε όλες τις 50 πολιτείες – από τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο μέχρι μικρές πόλεις όπως η Μποζμάν στη Μοντάνα.

Οι συμμετέχοντες φορούν κίτρινα ρούχα, σύμβολο της ειρηνικής αντίστασης. Μεταξύ των διασήμων που αναμένεται να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις του κινήματος No Kings είναι οι Τζέιν Φόντα, Κέρι Ουάσινγκτον, Τζον Λέτζεντ, Αλαν Κάμινγκ και Τζον Λεγκουιζάμο.

Οι προηγούμενες διαδηλώσεις υπό την αιγίδα του κινήματος, τον Ιούνιο, είχαν συγκεντρώσει πάνω από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το BBC.

Οι υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου κατηγόρησαν τους διαδηλωτές ότι συνδέονται με το κίνημα Antifa και καταδίκασαν τις κινητοποιήσεις, χαρακτηρίζοντάς τις «διαδήλωση μίσους κατά της Αμερικής».

Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες σε αρκετές πολιτείες έχουν θέσει σε επιφυλακή την Εθνοφρουρά, αν και όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο, δεν είναι σαφές πόσο εμφανής θα είναι η στρατιωτική παρουσία.

«Θα χρειαστεί να βγάλουμε την Εθνοφρουρά», δήλωσε ο γερουσιαστής του Κάνσας Ρότζερ Μάρσαλ πριν από τις διαδηλώσεις, σύμφωνα με το CNN. «Ελπίζω να είναι ειρηνικά, αλλά αμφιβάλλω για αυτό».

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Αμποτ ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά από την Πέμπτη, ενόψει διαδήλωσης που είχε προγραμματιστεί στο Οστιν, την πρωτεύουσα του Τέξας. Ο Αμποτ δήλωσε ότι τα στρατεύματα θα χρειαστούν λόγω της «προγραμματισμένης διαδήλωσης με συνδέσεις στην Antifa».

Οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν την κίνηση. Ο επικεφαλής Δημοκρατικός του Τέξας, Τζιν Γου, υποστήριξε: «Η αποστολή ενόπλων στρατιωτών για να καταστείλουν ειρηνικές διαδηλώσεις είναι κάτι που κάνουν οι βασιλιάδες και οι δικτάτορες — και ο Γκρεγκ Αμποτ μόλις απέδειξε ότι είναι ένας από αυτούς».

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Γκλεν Γιανγκιν, διέταξε επίσης την ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς της πολιτείας.

Οι διαμαρτυρίες αναμένεται να συνεχιστούν σε ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην Ουάσιγκτον, ο γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς αναμένεται να είναι ο βασικός ομιλητής, με τις εκδηλώσεις να ξεκινούν γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα.

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων δηλώνουν ότι η συγκέντρωση στοχεύει να αμφισβητήσει τον «αυταρχισμό» του Τραμπ. «Ο πρόεδρος πιστεύει ότι η εξουσία του είναι απόλυτη. Αλλά στην Αμερική δεν έχουμε βασιλιάδες και δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι στο χάος, τη διαφθορά και τη σκληρότητα», αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους.

Σε πόλεις της Ευρώπης —μεταξύ των οποίων το Βερολίνο, η Μαδρίτη και η Ρώμη— πολίτες βγήκαν επίσης στους δρόμους για να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τους αμερικανούς διαδηλωτές.

Σε συνέντευξη που πρόκειται να μεταδοθεί την Κυριακή από το Fox News, αλλά διέρρευσε εν μέρει το Σάββατο, ο Τραμπ φάνηκε να σχολιάζει τις επικείμενες συγκεντρώσεις. «Ξέρετε, με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», εμφανίζεται να λέει.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News