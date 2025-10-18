Ιταλία: Ετοιμάζεται αύξηση στον εφάπαξ φόρο για τους πλούσιους ξένους

Η Ιταλία σκοπεύει να αυξήσει κατά 50% τον εφάπαξ φόρο επί των ξένων εισοδημάτων των πλούσιων που μετακομίζουν στη χώρα, ανεβάζοντας το σχετικό ποσό στα 300.000 ευρώ.

Η αύξηση, αν εγκριθεί από το κοινοβούλιο, θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για τους πλούσιους που επιλέγουν την γειτονική μας χώρας για να αποφύγουν υψηλότερους φόρους αλλού στην Ευρώπη.

Την τελευταία δεκαετία, γράφουν οι Financial Times, η Ιταλία, και ιδιαίτερα η οικονομική πρωτεύουσά της, το Μιλάνο, έχει γίνει δημοφιλής προορισμός για τους υπερπλούσιους του κόσμου, οι οποίοι έλκονται από την ποιότητα ζωής αλλά και από το φορολογικό καθεστώς που τους επιτρέπει να πληρώνουν ένα σταθερό ποσό για όλα τα εισοδήματά τους από το εξωτερικό.

Αυτό το καθεστώς έχει προκαλέσει αντιδράσεις ανάμεσα με πολλούς ντόπιους να υποστηρίζουν ότι αυξάνει τις τιμές ακινήτων και συμβάλλει σε επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης.

Αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε την Παρασκευή ότι η αύξηση του εφάπαξ φόρου περιλαμβάνεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού της Ιταλίας για το 2026, το οποίο προβλέπει περίπου 18,7 δισ. € σε φορολογικές μειώσεις και αυξήσεις κοινωνικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης φόρου για εργαζόμενους χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού επιβεβαιώνει επίσης την πρόθεση της Ρώμης να αντλήσει πάνω από τέσσερα δισ. € από τις τράπεζες το επόμενο έτος, αφού τα μέλη του τριμελούς κυβερνητικού συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι κατέληξαν σε τελευταία στιγμή σε συμβιβασμό σχετικά με το πώς θα αντληθούν τα έσοδα χωρίς την επιβολή έκτακτου φόρου.

«Είναι ένας προϋπολογισμός που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και τα προβλήματα των οικογενειών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων αυτής της χώρας», δήλωσε η Μελόνι σε συνέντευξη Τύπου στη Ρώμη την Παρασκευή.

Με τις επόμενες γενικές εκλογές της Ιταλίας να έχουν προγραμματιστεί για το 2027, οι FT εκτιμούν ότι η Μελόνι επιδιώκει να ανακουφίσει την οικονομική πίεση των ιταλικών νοικοκυριών, των οποίων η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί λόγω έντονων πληθωριστικών πιέσεων τα χρόνια μετά την πανδημία.

Ωστόσο, με την ανάπτυξη του ΑΕΠ να προβλέπεται χαμηλή — κάτω από 1% για τα επόμενα τρία χρόνια — η Ρώμη αναζητά πηγές εσόδων για να διατηρήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το όριο 3% της ΕΕ.

Αν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες, ο νέος φόρος των 300.000€ θα αφορά στα εισοδήματα των αλλοδαπών που θα μετακομίσουν στην Ιταλία μόλις τεθεί σε εφαρμογή ο νέος προϋπολογισμός — αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026.

Θα πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση του μέτρου που ξεκίνησε το 2016 για την αντιμετώπιση του «brain drain». Από τότε έχει προσελκύσει πολλούς πλούσιους ξένους στο Μιλάνο, ιδιαίτερα καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αυστηροποίησε το «non-dom» (non domectic – για αλλοδαπούς) φορολογικό του καθεστώς.

Η κυβέρνηση της Μελόνι πέρυσι διπλασίασε τον φόρο στα 200.000€. Ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζιορντέτι είχε τότε χαρακτηρίσει το μέτρο ως «εφάπαξ φόρο για δισεκατομμυριούχους» και επέμεινε ότι η Ιταλία παραμένει ελκυστικός προορισμός για τους υπερπλούσιους, ακόμη και μετά την αύξηση.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, ένας νέος ξένος κάτοικος — ή ένας Ιταλός που επιστρέφει και έχει ζήσει στο εξωτερικό για τουλάχιστον εννέα χρόνια — μπορεί να καταβάλει ετήσιο φόρο 200.000 € για οποιοδήποτε εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει στο εξωτερικό, για διάστημα έως 15 ετών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ανάμεσα στις χώρες για τις οποίες οι πλούσιοι δείχνουν φορολογικό ενδιαφέρον, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία δεν επιβάλουν καθόλου φόρους εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα.

Το Μονακό και η Ελβετία παραμένουν επίσης δημοφιλή για τους υπερπλούσιους. Ενώ η Ελβετία είναι μία από τις μόλις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που επιβάλλουν φόρο καθαρής περιουσίας – οι πλούσιοι ξένοι μπορούν να συνάπτουν εξατομικευμένες συμφωνίες με τις τοπικές Αρχές σχετικά με το ακριβές συνολικό φόρο που πληρώνουν για τα εισοδήματα και την περιουσία τους.

