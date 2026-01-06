Με κλιμάκωση κινητοποιήσεων «απαντούν» οι αγρότες

Την εξειδίκευση των μέτρων ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση, αναμένουν οι αγρότες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι επιθυμούν ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους, ενώ από την πλευρά της η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα ότι η υπομονή έχει όρια.

Κλειστή παραμένει η αερογέφυρα στη Νίκαια στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Για σήμερα έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου 11:00 με 13:00.

Τρίκαλα: Κλιμακώνουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία με αποκλεισμούς δρόμων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου επίσης στον Ε65, των Τρικάλων. Οι αγρότες πραγματοποίησαν συνελεύσεις, στις οποίες αποφάσισαν κλιμάκωση των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μεθαύριο Πέμπτη θα μεταβούν στο Μουργκάνι, όπου θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό. Οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν για την ερχόμενη Πέμπτη κάθοδο με τρακτέρ στο Μπράλο της Φθιώτιδας, προκειμένου να αποκλείσουν κάθε σημείο μετακίνησης από και προς την Αθήνα.

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, γιατί για αυτούς είναι θέμα επιβίωσης.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, διατηρώντας σε ισχύ τις παρεμβάσεις που επηρεάζουν την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.

Από χθες κλειστή παραμένει η αερογέφυρα του κόμβου της Νίκαιας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εκτροπές της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρχών.

Παράλληλα, για σήμερα Τρίτη έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων από το μπλόκο της Νίκαιας, στο πλαίσιο των συντονισμένων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο δράσεων και επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις όσο δεν δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι θέσεις κυβέρνησης – αντιπολίτευσης

Τον δρόμο του διαλόγου με τους αγρότες προτάσσει εκ νέου η κυβέρνηση, διαμηνύοντας όμως πως δεν πρόκειται να παραμείνει στον ρόλο του θεατή στα αγροτικά μπλόκα και στους κλειστούς δρόμους σε βάρος της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας.

«Η κυβέρνηση έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες της. Αν θέλουν να έρθουν να συζητήσουν είμαστε εδώ. Αν όμως επιμένουν στην άρνηση δεν μας μένει παρά να ανακοινώσουμε μόνοι μας που καταλήγουμε. Προφανώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Υπάρχουν μέθοδοι για να γίνει κατανοητό πως κάποιες μειοψηφίες που είναι κομματικά καθοδηγούμενες δεν μπορούν να καθιστούν όμηρο όλη την κοινωνία», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέδιο για τον αγροτικό τομέα. «Ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη. Επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση πολιτικού κόστους», σύμφωνα με ανακοίνωση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

« Όποιος ζητήσει παραπάνω και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση να μας πει από πού θα φορολογήσει. Τα λεφτά δεν φυτρώνουν δεν έρχονται από τα λεφτόδεντρα», απαντά ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Εχει ήδη προαναγγελθεί:

– η μείωση της τιμής της κιλοβατωρας για το αγροτικό ρευμα

– η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία χωρίς πλαφόν

– η στήριξη προϊόντων που οι τιμές τους έχουν καταρρεύσει

– η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% των ζημιών

Οπως τονίζουν από την κυβέρνηση οι αγροτικές επιδοτήσεις, παρά την καθυστέρηση ενός μήνα λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, φέτος ήταν περισσότερες, καθώς ανήλθαν σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

