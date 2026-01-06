Χαφιεδισμός, συλλήψεις και βασανιστήρια στη Συρία του Ασαντ

Την πληροφορία ότι επί ημερών Μπασάρ αλ-Ασαντ οι Σύροι, ακόμη και οι οικογένειες, οι φίλοι και οι γείτονες, αλληλοκαρφώνονταν στις μπααθικές κρατικές αρχές «με θανατηφόρες συνέπειες» έδωσε εκτενέστατο κείμενο του αμερικανικού Μέσου Wall Street Journal, το οποίο ισχυρίζεται ότι πέρασαν στην κατοχή του «χιλιάδες σελίδες εγγράφων των συριακών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών». Μάλιστα εξιστόρησε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ενός ιμάμη που το 2020 συνελήφθη, κρατήθηκε και πέθανε «σε υπόγεια φυλακή».

Τα στοιχεία που έχουμε, έγραψε η WSJ, δείχνουν ότι τον «κάρφωσε» ένας μακρινός εξάδελφός του όταν ανακρίθηκε ο ίδιος. Αλλά συμπλήρωσε: «Ο εξάδελφος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ανέφερε το όνομα του ιμάμη, ακόμη και όταν οι ασφαλίτες τον βασάνιζαν μέσα στη φυλακή, όμως δεν έπεισε τους συγγενείς του, οι οποίοι δεν του μιλούν εδώ και χρόνια».

Τα εν λόγω αρχεία προέρχονται από την έρευνα που έγινε «για τα εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του Ασαντ προτού ανατραπεί από δυνάμεις της αντιπολίτευσης, τον περυσινό Δεκέμβριο». Δηλαδή η εν λόγω έρευνα έγινε εντός του 2025, επί ημερών του τζιχαντιστή πρώην τρομοκράτη και νυν «προσωρινού προέδρου» της Συρίας, Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι ή Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα. «Η υπόθεση του ιμάμη είναι μία από τις εκατοντάδες που αποκάλυψε η WSJ και δίνει λεπτομέρειες σχετικά με το βάναυσο σύστημα επιτήρησης που δημιούργησε το καθεστώς Ασαντ για να διατηρήσει την εξουσία».

Η WSJ προχώρησε σε συγκρίσεις: «Οπως η Στάζι της Ανατολικής Γερμανίας [σ.σ.: εννοεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας] και η μυστική αστυνομία του Στάλιν, [έτσι και ο Ασαντ] ήκμασε ενσταλάζοντας τον φόβο στη συριακή κοινωνία, στρέφοντας γείτονες, φίλους και συζύγους τον έναν εναντίον του άλλου. Από τη στιγμή που παγιδεύτηκαν από τη μυστική αστυνομία, πολλά θύματα εξαφανίστηκαν για πάντα.

»Περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν βιαίως από το καθεστώς Ασαντ από το 2011, σύμφωνα με καταμέτρηση του Συριακού Δικτύου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο βιομηχανικών προδιαγραφών μηχανισμός θανάτου του Ασαντ σκότωσε πολλές χιλιάδες άτομα, τα οποία θάφτηκαν σε μαζικούς τάφους, σύμφωνα με αμερικανούς και σύρους ερευνητές εγκλημάτων πολέμου, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έγγραφα του ΟΗΕ και τις έρευνες της WSJ. Για τους βασανισμούς και τις εκτελέσεις ήταν υπεύθυνο το Γραφείο 215 της στρατιωτικής μυστικής υπηρεσίας».

Το δημοσίευμα, που υπέγραψε ο εδρεύων στην Τουρκία ρεπόρτερ Jared Malsin, προχώρησε με τη διαπίστωση ότι οι Σύροι «μόλις τώρα, έναν χρόνο μετά την κατάρρευση του καθεστώτος, αρχίζουν να κατανοούν τα τραύματα και την παράνοια που προκλήθηκαν από το σύστημα, έτσι πολλοί εξακολουθούν να αμφισβητούν ποιον μπορούν να εμπιστευτούν και ποιος ενημέρωσε ποιον». Συνέχισε με την πληροφορία ότι η νέα κυβέρνηση της Συρίας δήλωσε πως σχεδιάζει να διερευνήσει τα πεπραγμένα του καθεστώτος Ασαντ, «όμως η πλήρης καταγραφή τους είναι τεράστια επιχείρηση και δεν έχει ακόμη ξεκινήσει στα σοβαρά».

Οσον αφορά τις πηγές του ρεπορτάζ, το αμερικανικό Μέσο δήλωσε ότι περισσότερες από 1.000 σελίδες εγγράφων των μυστικών υπηρεσιών εξετάστηκαν και φωτογραφήθηκαν μέσα στο συγκρότημα ασφαλείας Kafr Sousah. Κάποια αρχεία βρέθηκαν κρυμμένα σε κρυφή αποθήκη που ανακαλύφθηκε όταν «οι αντάρτες» κατέλαβαν το κτίριο, ενώ άλλα ήταν στοιβαγμένα στα γραφεία των αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών που είχαν ήδη εγκαταλείψει το κτιριακό συγκρότημα, αφήνοντας πίσω τους «όπλα, άδεια μπουκάλια σκωτσέζικου ουίσκι, αποτσίγαρα και ποτήρια τσαγιού, καθώς οι αντάρτες πλησίαζαν την πρωτεύουσα στις 8 Δεκεμβρίου 2024».

Ο Malsin έγραψε ότι «οι μυστικές υπηρεσίες του Ασαντ κατασκόπευαν ειρηνικούς ακτιβιστές, μαχητές, διπλωμάτες, προσωπικό του ΟΗΕ, αλλά και η μία την άλλη». Αναφορικά με τα εγκλήματα είχαν καταρτίσει κατάλογο που περιλάμβανε «την κατοχή αμερικανικών δολαρίων, την κατοχή μη καταχωρημένων καρτών SIM και αντικυβερνητικές δηλώσεις, ακόμη και σε ιδιωτικό επίπεδο». Οι αρμόδιοι αξιωματικοί κράτησαν σημειώσεις για συνδιαλέξεις που είχαν παρακολουθήσει και δακτυλογράφησαν χιλιάδες σελίδες για δραστηριότητες της αντιπολίτευσης.

«Ελάμβαναν πληροφορίες και από άλλα τμήματα των υπηρεσιών ασφαλείας, όπως και από ένα δίκτυο κατασκόπων σε όλη τη Συρία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια, τις οποίες η WSJ επιβεβαίωσε μέσω συνεντεύξεων με άτομα που κατονομάζονται στα έγγραφα».

Ο Malsin έδωσε άλλη μια ιστορία, ενός ηθοποιού του οποίου η σύζυγος «κλήθηκε να αναβάλει τα σχέδια διαζυγίου τους και να καταγράψει κρυφά τις συνομιλίες του», όπως και έκανε, αλλά και ορισμένες άλλες, ενός «κυβερνητικού πράκτορα που στρατολογήθηκε για να παρακολουθήσει μια διπλωματική διάσκεψη στην Πράγα» και ενός εφήβου «που βασανίστηκε για να ομολογήσει ψευδώς ότι εντάχθηκε σε ένοπλη ομάδα».

Βάσει του δημοσιεύματος, ο ηθοποιός τής παραπάνω ιστορίας δεν συνελήφθη ποτέ, μάλλον διότι χρησιμοποίησε κάποια «μέσα» στον κρατικό μηχανισμό. Σήμερα, 47 ετών πια, έχει πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα που τον κατέδωσε και δηλώνει: «Είναι το πιο δύσκολο πράγμα να σε μαχαιρώνει πισώπλατα το άτομο που σε αγαπάει, η ίδια σου η γυναίκα». Η πρώην σύζυγός του έχει μεταναστεύσει στο Ντουμπάι.

Κατά το δημοσίευμα, άλλοι που επί Ασαντ ερευνήθηκαν, πιάστηκαν και φυλακίστηκαν ήταν μέλη της ομάδας «Λευκά Κράνη», ένα στέλεχος ΟΤΑ επειδή δημοσίευσε στα social media βιντεοκλήση με συγγενείς του στο εξωτερικό, ενώ υπό παρακολούθηση είχαν τεθεί στελέχη του ΟΗΕ που επισκέπτονταν τη Συρία.

Επίσης, ορισμένοι περιέγραψαν τον χώρο κράτησής τους: «Ηταν φυλακή με τσιμεντένια δωμάτια χωρίς παράθυρα, με κελιά απομόνωσης σαν φέρετρα, με χώρους όπου έβρισκες ανθρώπινες τρίχες, κηλίδες αίματος και κάλυκες από σφαίρες. Στο Γραφείο 215, μεταξύ 2012 και 2015, η ‘‘παραγωγή’’ ήταν τρία έως δέκα πτώματα ημερησίως». Οσον αφορά το τι πάθαιναν οι κρατούμενοι, «πολλοί είχαν κατάγματα, ακόμη και στο κρανίο, και σημάδια από εγκαύματα εξαιτίας ηλεκτροπληξίας».

Αλλο: «Το 2014 πιάστηκε ένας έφηβος 17 ετών με την υποψία ότι εντάχθηκε σε αντάρτικη ομάδα. Σύμφωνα με το αρχείο του, υπέγραψε γραπτή ομολογία και είπε ότι είχε πετάξει πέτρες στις δυνάμεις ασφαλείας και είχε βοηθήσει στην παρατήρηση στρατιωτικών θέσεων. Αφέθηκε ελεύθερος, αλλά οι μυστικές υπηρεσίες τον παρακολούθησαν επί δεκαετία.

»Σήμερα είναι 28χρονος και υπηρετεί στις δυνάμεις ασφαλείας της νέας κυβέρνησης της Συρίας. Για τη σύλληψή του τότε, λέει σήμερα ότι οι αστυνομικοί τον έγδυσαν, τον κρέμασαν από τους καρπούς και του έκαναν ηλεκτροσόκ. Λέει ότι δεν του επέτρεψαν να διαβάσει την ομολογία του, η οποία ήταν ψευδής. Επίσης λέει ότι η απελευθέρωσή του ήταν αποτέλεσμα δωροδοκίας των δεσμωτών του».

