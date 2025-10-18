Οταν οι πολιτικοί ξεχνούν τα μικρόφωνα ανοικτά

Οταν πιστεύουν ότι κανένας δεν τους ακούει, όπως είναι φυσικό, οι πολιτικοί είναι πιο χαλαροί και σε αρκετές περιπτώσεις λένε την πραγματική τους άποψη για πρόσωπα και πράγματα. Ομως σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ένα ξεχασμένο ανοικτό μικρόφωνο που «πιάνει» αυτές τις εξομολογήσεις, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα.

Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται δημοσίευμα του Guardian. Το δημοσίευμα ξεκινά με την περίπτωση του προέδρου της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Στην πρόσφατη Σύνοδο για την Ειρήνη στη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, ο Σουμπιάντο –πιστεύοντας ότι τα μικρόφωνα είναι κλειστά– παρακάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει προκειμένου να έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιο του Ερικ ή με τον γιο του Ντον Τζούνιορ, οι οποίοι είναι και οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού Trump.

Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο, τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν καταγράφηκαν να συζητούν για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων ως μέσο παράτασης της ζωής.

«Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Οσο περισσότερο ζεις, τόσο πιο νέος γίνεσαι – μπορείς ακόμη και να φτάσεις στην αθανασία», ακούστηκε να μεταφράζει ο διερμηνέας του Πούτιν. Ο Σι, που δεν φαινόταν στην κάμερα, ακούστηκε να απαντά στα κινεζικά: «Κάποιοι προβλέπουν ότι μέσα σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζουν μέχρι και 150 χρόνια».

Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Πίτερ Ντάτον, δέχθηκε πυρά το 2015 όταν αστειεύτηκε για τη μοίρα των κατοίκων των νησιών του Ειρηνικού που αντιμετωπίζουν άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Ο Ντάτον μιλούσε με τον τότε πρωθυπουργό Τόνι Αμποτ, ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει από συνομιλίες για την κλιματική αλλαγή με ηγέτες νησιών του Ειρηνικού στο Πορτ Μόρεσμπι, Παπούα Νέα Γουινέα.

Οταν ο Αμποτ παρατήρησε ότι η συνάντηση για τους πρόσφυγες καθυστερούσε, αστειευόμενος είπε πως «λειτουργούμε με ώρα του Cape York», για να απαντήσει ο Ντάτον: «Η ώρα δεν σημαίνει τίποτα όταν το νερό ετοιμάζεται να χτυπήσει την πόρτα σου». Οι δηλώσεις προκάλεσαν οργή στις χώρες του Ειρηνικού και στους περιβαλλοντολόγους, ενώ το Εργατικό Κόμμα ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του. Η τότε συμπρόεδρος των Πρασίνων, Λαρίσα Γουότερς, αναρωτήθηκε: «Τι άλλο λένε αυτοί οι γελωτοποιοί όταν τα μικρόφωνα είναι κλειστά;»

Το 2010, ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, Γκόρντον Μπράουν, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ψηφοφόρο που τον αμφισβήτησε για τη μετανάστευση και την οικονομία. Οταν μπήκε στο αυτοκίνητό του, ενώ φορούσε ακόμη μικρόφωνο του Sky News, ακούστηκε να λέει: «Ηταν καταστροφή – δεν έπρεπε ποτέ να με βάλουν με αυτή τη γυναίκα. Ποιου ιδέα ήταν αυτή; Γελοίο». Και όταν ρωτήθηκε τι είπε η γυναίκα, απάντησε: «Τα πάντα• ήταν απλώς μια φανατισμένη γυναίκα». Το περιστατικό κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα για εβδομάδες και ο Μπράουν έχασε τις εκλογές.

Το 2011, στη σύνοδο των G20 στις Κάννες, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα συζητούσε με τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, όταν τα μικρόφωνά τους κατέγραψαν σχόλια για τον ισραηλινό ηγέτη Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Σαρκοζί είπε: «Δεν αντέχω τον Νετανιάχου. Είναι ψεύτης». Σύμφωνα με διερμηνέα που επικαλέστηκε το Reuters, ο Ομπάμα απάντησε: «Εσύ έχεις κουραστεί απ’ αυτόν, αλλά εγώ πρέπει να τον αντιμετωπίζω πολύ πιο συχνά».

Ενα κλασικό περιστατικό που οφείλεται σε ένα ξεχασμένο ανοικτό μικρόφωνο σημειώθηκε το 2000, όταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους έκανε ένα προσβλητικό σχόλιο για έναν δημοσιογράφο των New York Times. Χωρίς να γνωρίζει ότι το μικρόφωνο ήταν ανοικτό, ο Μπους έσκυψε προς τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του, Ντικ Τσέινι, και είπε: «Να ο Ανταμ Κλάιμερ, μεγάλο κάθαρμα πρώτης κατηγορίας, από τους New York Times». Ο Τσέινι απάντησε: «Ω ναι, είναι και με το παραπάνω».

