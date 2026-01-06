Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων – Το μήνυμα Τασούλα

Με τη δέουσα λαμπρότητα γιορτάστηκαν σήμερα, 6 Ιανουαρίου 2026, τα Θεοφάνεια σε όλη την Ελλάδα. Στον εορτασμό των Θεοφανείων στον Πειραιά παρέστη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τόνισε τη σημασία του «ολόφωτου φωτός» της ημέρας, που προσφέρει αλήθεια και εσωτερική αναγέννηση.

Στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε ότι:

«Μετά το βαθιά εορταστικό Αγιο Δωδεκαήμερο που προηγήθηκε από την ημέρα των Χριστουγέννων έως και την παραμονή των Φώτων, γιορτάζουμε σήμερα τη βάπτιση του Χριστού. Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα. Μετέχουμε έτσι και από εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα. Και να μεταλάβουμε αυτό το φως και την αλήθεια από την πηγή τους, ώστε να μετατρέψουμε αυτό ακριβώς το φως, σε δική μας προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να μπορέσουμε να πορευτούμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

Χάρη σε αυτό το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια, αποκτούν ένα λαμπερό νόημα, ιδιαίτερα λαμπερό νόημα, οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουϊσμού, της συνοχής, της ενότητας, του ανθρωπισμού και της αλληλοκατανόησης. Αξίες οι οποίες, εάν γίνουν οδηγός μας, τότε μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!».

Πλοία του Πολεμικού και του Λιμενικού απέδωσαν τιμές κατά τη διάρκεια της τελετής. Επιβαίνουν και μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων βατραχανθρώπων – υποβρύχιων καταστροφών, ενώ απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί βούτηξαν στα νερά και ο πρώτος δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων

Στην Αθήνα, η επίσημη δοξολογία για την εορτή των Θεοφανείων τελέστηκε, όπως κάθε χρόνο, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ακολούθησε ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των αρχών της πόλης. Μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

