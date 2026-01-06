Η γυναίκα πίσω από τα social media του Τραμπ

Η Μάργκο Μάρτιν δεν είναι ευρέως γνωστή στο κοινό, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο καθοριστικές φιγούρες στον μηχανισμό επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αν και τυπικά αποτελεί απλώς ένα μέλος του προσωπικού του προέδρου, στην πράξη είναι εκείνη που τροφοδοτεί αδιάκοπα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικόνες και βίντεο που συντηρούν και ενισχύουν την ψηφιακή παρουσία του Τραμπ.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η 30χρονη Μάρτιν έχει απαθανατίσει τον πρόεδρο σε στιγμές που μοιάζουν αυθόρμητες και ανθρώπινες: να χορεύει σε έναν διάδρομο προσγείωσης στη Μαλαισία, να σερβίρει πατάτες σε κατάστημα McDonald’s κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιοδείας, ή να χαιρετά μικρά παιδιά στο Οβάλ Γραφείο. Αυτές οι εικόνες, αν και απλές, λειτουργούν ως πρώτη ύλη για έναν τεράστιο μηχανισμό παραγωγής πολιτικού περιεχομένου.

Η Μάρτιν, έγραψε η Washington Post, κινείται διαρκώς δίπλα στον πρόεδρο, με εγγύτητα αντίστοιχη αυτής της Μυστικής Υπηρεσίας. Οπλισμένη μόνο με το iPhone της, καταγράφει σκηνές που δίνουν την αίσθηση του «παρασκηνίου» και δημιουργούν αυτό που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται το πιο ισχυρό στοιχείο: την εντύπωση αυθεντικότητας. Το υλικό της στη συνέχεια αξιοποιείται από ένα ευρύ δίκτυο δεξιών influencers, podcasters και σχολιαστών, οι οποίοι το μετατρέπουν σε memes, αποσπάσματα βίντεο και εκπομπές που γίνονται viral. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται ο δεσμός του Τραμπ με τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του, ενώ παράλληλα διατηρείται η παρουσία του ως πολιτισμικού φαινομένου για το ευρύτερο κοινό.

Κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού ταξιδιού του Τραμπ στην Ασία, τα βίντεο και οι φωτογραφίες που τράβηξε η Μάρτιν συγκέντρωσαν σχεδόν 50 εκατομμύρια προβολές στον λογαριασμό της στο X και πάνω από 222 εκατομμύρια προβολές στους λογαριασμούς @TeamTrump σε Instagram και TikTok. Σε αυτά προστίθενται εκατομμύρια ακόμη προβολές από επαναδημοσιεύσεις υποστηρικτών, που κατέβασαν και αναπαρήγαγαν το περιεχόμενο.

Φυσικά, σημειώνει η Washington Post, το υλικό είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένο. Δεν θα δει κανείς στιγμιότυπα που προβάλλονται συχνά από την Αριστερά, όπως τον Τραμπ να φαίνεται κουρασμένος σε υπουργικό συμβούλιο ή εικόνες που θα μπορούσαν να πλήξουν την εικόνα του. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και Δημοκρατικοί αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής. Οπως επισημαίνουν, η συνεχής έκθεση σε συγκεκριμένες εικόνες οδηγεί πολλούς χρήστες να τις αντιλαμβάνονται ως πραγματικότητα.

Η Μάρτιν υπηρέτησε ως βοηθός Τύπου στην πρώτη θητεία του Τραμπ και συνέχισε να εργάζεται μαζί του στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, μια ηχογράφηση που είχε κάνει κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων του Τραμπ για βιβλίο του αποτέλεσε στοιχείο στην έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ για τη διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων, γεγονός που την έφερε και ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων. Ολα αυτά, σε συνδυασμό με τον χαμηλών τόνων χαρακτήρα της, κάτι σπάνιο σε έναν κόσμο γεμάτο θορυβώδεις συμβούλους– την έχουν φέρει πολύ κοντά στον πρόεδρο, ο οποίος σε προεκλογική συγκέντρωση τη χαρακτήρισε «την πιο όμορφη φωτογράφο στον κόσμο».

Η επικοινωνιακή δουλειά της διαφέρει αισθητά από τα πιο επιθετικά και αμφιλεγόμενα memes άλλων λογαριασμών που σχετίζονται με τον Τραμπ. Το περιεχόμενό της, εξηγεί η Washington Post, είναι απλό, προσαρμοσμένο στη λογική της περιήγησης στα κινητά τηλέφωνα, με σύντομες λεζάντες, αποσπάσματα δηλώσεων και έντονα συνθήματα. Η χρήση emojis, όπως η αμερικανική σημαία ή η φωτιά, είναι συχνή και στοχευμένη.

Αυτή η απλότητα καθιστά το υλικό ιδανικό για επαναχρησιμοποίηση από άλλους δημιουργούς, καθώς είναι ελεύθερο και εύκολα διαχειρίσιμο, σε αντίθεση με επαγγελματικά ειδησεογραφικά βίντεο που απαιτούν άδειες χρήσης. Πολλοί πολιτικοί αναλυτές τονίζουν ότι έτσι «οπλίζεται» η βάση των υποστηρικτών με τα εργαλεία που χρειάζεται για να διαδώσει το μήνυμα του Τραμπ.

Σχεδόν κάθε γνωστός Ρεπουμπλικανός influencer έχει αναδημοσιεύσει υλικό της Μάρτιν. Ανάλυση αναρτήσεων δείχνει ότι εκατοντάδες Δεξιοί πολιτικοί και σχολιαστές έχουν κοινοποιήσει το περιεχόμενό της χιλιάδες φορές, ενώ ακόμη και προσωπικότητες όπως ο Ελον Μασκ και Μέσα όπως το Fox News έχουν ενισχύσει τη διάδοσή του.

Παράλληλα, η Μάρτιν διατηρεί και μια πιο προσωπική εικόνα στο Instagram, όπου συνδυάζει στιγμές από την πολιτική ζωή με στοιχεία lifestyle: γυμναστήριο, ταξίδια, συναυλίες και οικογενειακές στιγμές. Αυτή η μίξη αντανακλά τη γενικότερη στρατηγική των Ρεπουμπλικανών το 2024, που στόχευε στην προσέγγιση ψηφοφόρων με χαμηλότερη πολιτική συμμετοχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Washington Post, οι κριτικοί της υποστηρίζουν ότι αυτή η αισθητική «εξωραΐζει» την πολιτική πραγματικότητα, παρουσιάζοντας ακόμη και συναντήσεις με αυταρχικούς ηγέτες σαν απλά ταξιδιωτικά στιγμιότυπα. Οι υποστηρικτές του Τραμπ απαντούν ότι πρόκειται απλώς για διαφάνεια και άμεση καταγραφή της καθημερινότητας της εξουσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Μάργκο Μάρτιν έχει αναδειχθεί σε μια νέα μορφή της πολιτικής επικοινωνίας: είναι ίσως η πρώτη «influencer του Λευκού Οίκου», με επιρροή πολύ μεγαλύτερη από ό,τι δείχνει ο αριθμός των ακολούθων της.

