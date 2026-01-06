Η… ανταρσία του Αμορίμ και το «δόγμα Ράτκλιφ»

Ο άνθρωπος που πολλοί πίστευαν ότι θα κατόρθωνε να βάλει τέλος στην «κατάρα» που καταδιώκει τους προπονητές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μετά-Φέργκιουσον εποχή της, αποχωρεί έχοντας γράψει ένα από τα πιο θλιβερά κεφάλαια της Ιστορίας της. Στους 14 μήνες της θητείας του Ρούμπεν Αμορίμ, μόνο τρεις ομάδες συγκέντρωσαν λιγότερους βαθμούς στην Πρέμιερ Λιγκ: η Γουλβς, η Γουέστ Χαμ και η Τότεναμ. Επί των ημερών του οι «Κόκκινοι Διάβολοι» σημείωσαν ποσοστό νικών 38,7% – το χαμηλότερο που έχουν εμφανίσει εδώ και 54 χρόνια.

Ο 40χρονος Πορτογάλος προσλήφθηκε τον Νοέμβριο του 2024 με τυμπανοκρουσίες. Νέος, εξαιρετικά επιτυχημένος στη λίγκα της χώρας του, με φρέσκες ιδέες για το παιχνίδι και μεγάλες φιλοδοξίες, έμοιαζε ιδανικός για να επαναφέρει το εκτροχιασμένο τρένο της Γιουνάιτεντ στις ράγες της επιτυχίας. Αλλά καθώς οι μήνες κυλούσαν, η ομάδα βυθιζόταν όλο και περισσότερο στην αγωνιστική της κρίση. Η περασμένη σεζόν, η πρώτη του Αμορίμ στο Μάντσεστερ, υπήρξε εφιαλτική. Η χειρότερη μετά το 1973–1974, που υποβιβάστηκε. Τερμάτισε στη 15η θέση και απέτυχε να βγει στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το 2014.

Εφέτος η εικόνα της ήταν κάπως καλύτερη, από ένα σημείο κι έπειτα, όμως οι δύο διαδοχικές ισοπαλίες με τη Γουλβς και τη Λιντς έριξαν, ξανά, τους οπαδούς της σε κατάθλιψη. Στο σημείο αυτό φαίνεται πως ο Αμορίμ αντιλήφθηκε ότι δεν είχε νόημα να συνεχίσει να δίνει μια μάχη που ήταν αδύνατο να κερδίσει, όπως έγραψε το BBC Sport. Επιχείρησε, λοιπόν, μια… ηρωική έξοδο.

Το απόγευμα της Κυριακής (4/1) στην αίθουσα Τύπου του «Ελαντ Ρόουντ» (έδρα της Λιντς) τόνισε ότι δέχθηκε να αναλάβει τη Γιουνάιτεντ για να είναι ο μάνατζέρ της, και όχι απλώς ο επικεφαλής προπονητής της. Η διαφορά είναι τεράστια. Ο manager έχει λόγο στον σχεδιασμό της ομάδας, στις μεταγραφές και σε όλες τις λειτουργίες του ποδοσφαιρικού τμήματος. Οι αρμοδιότητες του head coach περιορίζονται σε όσα διαδραματίζονται στον αγωνιστικό χώρο: στην τακτική του παιχνιδιού, τις επιλογές των παικτών και την προετοιμασία τους για το επόμενο ματς.

Ο Αμορίμ απαίτησε δημοσίως τον απόλυτο έλεγχο της ομάδας. Στην ουσία, σχολίασε το Athletic, κάλεσε τη διοίκηση του club να τον στηρίξει παραχωρώντας του περισσότερη εξουσία, ή να τον απολύσει, κι εκείνη επέλεξε το δεύτερο με συνοπτικές διαδικασίες. Μόλις 15 ώρες μετά, το πρωί της Δευτέρας, έδιωξε τον προπονητή 18 μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

Ο 73χρονος Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2024 απέκτησε το 27,7% των μετοχών της Γιουνάιτεντ -μαζί και το γενικό πρόσταγμα στον σύλλογο- σκόπευε να δώσει στον Αμορίμ μεγαλύτερη πίστωση χρόνου. Πριν από (περίπου) τρεις μήνες είχε πει σε συνέντευξή του στο The Times Business Podcast ότι το έργο του πορτογάλου τεχνικού πρέπει να κριθεί σε βάθος τριετίας. Το εννοούσε.

Το περασμένο καλοκαίρι ενέκρινε μεταγραφές συνολικής αξίας άνω των 230 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του ρόστερ. Αγόρασε πανάκριβους παίκτες, αλλά όχι εκείνους που ήθελε ο προπονητής. Αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει ο ίδιος, μαζί με τον διευθυντή ποδοσφαίρου, Τζέισον Γουίλκοξ, και τον εκτελεστικό διευθυντή, Ομάρ Μπεράδα. Κανείς, ούτε ο προπονητής, δεν δικαιούται αμφισβητεί την αυθεντία της λεγόμενης «leadership team».

Ο Αμορίμ έκανε λάθη. Είχε εμμονή με το αγαπημένο του σύστημα, «3-4-3», ακόμη κι όταν όλοι έβλεπαν ότι δεν λειτουργούσε, άφησε να φύγουν ποδοσφαιριστές που είχαν να προσφέρουν πράγματα, απέτυχε να βελτιώσει εκείνους που παρέμειναν στην ομάδα. Ισως, είχαν δίκιο όσοι έλεγαν ότι η επιτυχία του στη… βαρκούλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν σήμαινε, απαραιτήτως, πως θα μπορούσε να κυβερνήσει και ένα τόσο μεγάλο καράβι όπως αυτό της Γιουνάιτεντ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα μεγαλύτερα λάθη τα έχει κάνει ο Ράτκλιφ. Επί των ημερών του ο σύλλογος έγινε ακόμη πιο δυσλειτουργικός. Οπως τόσοι και τόσοι επιτυχημένοι επιχειρηματίες στο παρελθόν, σημειώνει το BBC Sport, ο βρετανός δισεκατομμυριούχος ανακαλύπτει ότι η βιομηχανία του ποδοσφαίρου είναι ένας κόσμος πολύ διαφορετικός από εκείνον που έχουν κατακτήσει.

Στα (σχεδόν) 13 χρόνια μετά την αποχώρηση του σερ Αλεξ Φέργκιουσον των 38 τροπαίων, από τον πάγκο της Γιουνάιτεντ έχουν περάσει έξι «μόνιμοι» προπονητές κι άλλοι έξι «υπηρεσιακοί». Ο Αμορίμ θα λάβει ως αποζημίωση απόλυσης, 12 εκατομμύρια ευρώ. Για να τον «αρπάξει» από την Σπόρτινγκ, ο Ράτκλιφ είχε καταβάλει ρήτρα 11 εκατομμυρίων ευρώ. Και για να ξεφορτωθεί τον προκάτοχό του, Ερικ τεν Χαγκ, είχε δαπανήσει άλλα 12 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο, από το 2013 μέχρι σήμερα, η Γιουνάιτεντ έχει πληρώσει για προπονητές πάνω από 57 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Athletic.

Στον αυριανό (7/1) αγώνα της εναντίον της Μπέρνλι, θα την καθοδηγήσει ο Ντάρεν Φλέτσερ, αμυντικός μέσος της ομάδας την εποχή της δόξας της, που σήμερα προπονεί την Κ-18. Πιθανότατα, θα παραμείνει στο πόστο του head coach μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ποιος θα κάνει το λάθος του Αμορίμ, να αναλάβει καθήκοντα καταμεσής της σεζόν;

Οσο λαμπερό κι αν παραμένει το brand name του συλλόγου, η Γιουνάιτεντ θα δυσκολευτεί να βρει τον επόμενο «μόνιμο» προπονητή της. Εχουν, ήδη, αρχίσει να ακούγονται -και να γράφονται- ονόματα υποψηφίων. Μεγάλα ονόματα. Αλλά ποιος Ζινεντίν Ζιντάν, ή ποιος Λουίς Ενρίκε, θα τολμήσει να μπλέξει με το «δόγμα Ράτκλιφ», που λέει ότι για τις μεταγραφές αποφασίζει η διοίκηση; Μόνο κάποιος που δεν έχει πολλά να χάσει. Οπως ο Σόλσκιερ.

