Ο Βανς θέλει να «κληρονομήσει» από τον Τραμπ τον Λευκό Οίκο

Οι MAGA σπαράσσονται από αντιθέσεις, έγραψε η Repubblica, με τους influencers, τους σχολιαστές και το πολιτικό προσωπικό να αλληλοκατηγορούνται για «αντισημιτισμό» ή «εσωτερικούς εχθρούς», όμως ένα πρόσωπο έχει κρατηθεί μακριά από αυτούς τους καβγάδες: ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Ο Βανς απείχε ακόμη και από το ραντεβού των Τραμπ-Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, αν και εκεί παρέστη ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο. Ο ιταλός ανταποκριτής στη Νέα Υόρκη μετέδωσε ότι τα αμερικανικά media είχαν εξήγηση για τη στάση του Βανς: εργάζεται για την προεδρική υποψηφιότητά του, του 2028, και συνεπώς περί άλλα τυρβάζει.

Σχεδιάζει να ταξιδέψει σε όλη τη χώρα για να προωθήσει την εικόνα του, όχι πλέον ως αντιγράφου του Τραμπ, αλλά ως ανεξάρτητου (από τον αρχηγό) ηγέτη. Δεν είναι εύκολη πρόκληση, επειδή ο 41χρονος πρώην γερουσιαστής του Οχάιο πρέπει να προσπαθήσει ώστε να αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ, η δημοτικότητα του οποίου μειώνεται.

Η προοπτική διαχείρισης μιας τέτοιας πολιτικής πρόκλησης φαντάζει ιδανική για τον Βανς, ο οποίος αναδεικνύεται ως η πιο ανησυχητική φιγούρα μεταξύ των αμερικανών λαϊκιστών επειδή είναι λιγότερο φωνακλάς, πιο πειθαρχημένος, πιο καλλιεργημένος, ιδανικός για τον εξωραϊσμό του τραμπισμού.

Δεν είναι εμπρηστής, αλλά ο ψυχρός διαχειριστής του θυμού. Ο Βανς δεν θα αντιπροσωπεύει τη ρήξη με τον Τραμπ, αλλά μάλλον την κληρονομιά του: λιγότερο χαοτική, νεότερη ηλικιακά και ίσως πιο διαρκή. Είναι λαϊκιστής, αλλά δεν ενσαρκώνει την εξέγερση κατά των ελίτ. Τι κάνει, λοιπόν, ο αντιπρόεδρος; Κατά τη Repubblica, αντιπροσωπεύει μια νέα εκδοχή (του τραμπισμού), τη χρηματοδοτούμενη από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Σε αυτόν τον τομέα θα έχει έναν σπουδαίο σύμμαχο, τον «πολύ» Ελον Μασκ.

Ο ιδιοκτήτης των X, SpaceX και Tesla οφείλει στον Βανς χρέος ευγνωμοσύνης. Σύμφωνα με την Washington Post, ο αντιπρόεδρος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή της ρήξης Τραμπ-Μασκ, η οποία θα επηρέαζε αμφοτέρους, όπως και το «κίνημα» MAGA. Ο Βανς είναι ο άνθρωπος που εξουδετέρωσε την απειλή του Μασκ περί ίδρυσης τρίτου κόμματος εξουσίας (που, θεωρητικώς, θα λεηλατούσε τους Ρεπουμπλικανούς). Συν κάτι ακόμα: ο Βανς πίεσε για τον διορισμό στη NASA του Τζάρεντ Αϊζακμαν, στενού φίλου του Μασκ.

Η εκεχειρία των Τραμπ-Μασκ παραμένει εύθραυστη μεν, όμως η συμμαχία Βανς-Μασκ είναι ισχυρή, σημειώνει η Repubblica. Καθώς ο Βανς προετοιμάζεται να εισέλθει στην προεδρική κούρσα, τα λεφτά του CEO της Tesla και η τεχνολογική μηχανή του μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως συνέβη και με τον Τραμπ στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Ετσι, μπορεί να αποτραπούν πιθανές υποψηφιότητες άλλων, όπως του γερουσιαστή του Τέξας Τεντ Κρουζ και του γερουσιαστή του Μιζούρι Τζος Χόλεϊ. Πάντως ο Βανς έχει λάβει το «χρίσμα» της Ερικα Κερκ, χήρας του δολοφονηθέντος τον περασμένο Σεπτέμβριο Τσάρλι Κερκ.

Ο Βανς πήρε αποστάσεις από τις μικρότητες που συνέβησαν στην πρόσφατη σύναξη των οπαδών του Κερκ στην Αριζόνα, εμμένοντας στο μοτίβο του, ότι δηλαδή πρέπει να δείχνει πιστός και όχι ανυπόμονος. Θα περάσει μεγάλο μέρος του 2026 κάνοντας εκστρατεία υπέρ των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, που θα γίνουν τον προσεχή Νοέμβριο. Θα είναι κομβική στιγμή, αφού θα έρθει σε επαφή με τοπικούς κομματικούς και «κινηματικούς» παράγοντες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Βανς θα βασιστεί σε στρατό influencers και προσωπικοτήτων, ξεκινώντας από τον γιο του προέδρου, τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, δηλαδή τον άνθρωπο που έπεισε τον πατέρα του να επιλέξει τον φίλο του Βανς ως αντιπρόεδρο. Μπορεί ο Τραμπ να απορρίψει έναν άνθρωπο που υποστηρίζει ο γιος του; Ο Βανς θα ολοκληρώσει την «επανάσταση των MAGA χωρίς τον υποκινητή της, και αυτό το σενάριο είναι που φοβούνται περισσότερο οι Δημοκρατικοί, καταλήγει η Repubblica.

