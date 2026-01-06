Κραν Μοντανά: Κανένας έλεγχος στο μοιραίο μπαρ από το 2020

Οι αρχές στο Κραν-Μοντανά παραδέχθηκαν ότι το μπαρ που τυλίχθηκε στις φλόγες στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προκαλώντας τον θάνατο 40 νεαρών θαμώνων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100 ανθρώπων, δεν είχε ελεγχθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Δεν πραγματοποιήθηκαν περιοδικοί έλεγχοι μεταξύ 2020 και 2025. Το μετανιώνουμε πικρά», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Νικολά Φερό, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, πέντε ημέρες μετά την καταστροφή στο μπαρ Le Constellation.

Ο Φερό ανέφερε ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να αποφανθεί για το ποιος φέρει την ευθύνη για την πυρκαγιά. «Αυτό θα είναι έργο των ανακριτικών αρχών», είπε. Ωστόσο, ο δήμος ήθελε να επιδείξει «πλήρη διαφάνεια». «Το οφείλουμε στα θύματα και στις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Οι αρχές πιστεύουν ότι η φωτιά στο κατάμεστο μπαρ ξεκίνησε στο υπόγειο χώρο όπου γινόταν πάρτι, αφού σπινθηριστές προσαρμοσμένοι σε μπουκάλια σαμπάνιας κρατήθηκαν πολύ κοντά στο ταβάνι, το οποίο —όπως δείχνουν εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης— φαίνεται να ήταν επενδεδυμένο με ηχομονωτικό αφρό.

Ο Φερό δήλωσε ότι «δεν έχει απάντηση» στο γιατί το μπαρ, το οποίο είχε ανακαινιστεί το 2015, δεν επιθεωρούνταν ετησίως, όπως απαιτούν οι κανονισμοί του δήμου, σημείωσε όμως ότι μια ομάδα πέντε επιθεωρητών ασφαλείας ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο περισσότερων από 10.000 κτιρίων.

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι και γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι αυτό για τις οικογένειες», πρόσθεσε ο Φερό. Τόνισε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι συνάδελφοί του δημοτικοί σύμβουλοι θα παραιτηθούν, καθώς «εκλέχθηκαν από τον λαό του Κραν-Μοντανά» και δεν πρόκειται να «εγκαταλείψουν το πλοίο τώρα».

Τα τελευταία από τα 40 θύματα της πυρκαγιάς —μεταξύ των οποίων 21 Ελβετοί υπήκοοι, εννέα Γάλλοι πολίτες (εκ των οποίων δύο με διπλή υπηκοότητα), έξι Ιταλοί και από ένας υπήκοος του Βελγίου, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας— ταυτοποιήθηκαν την Κυριακή 04/01.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων, αν και ορισμένα έχουν αναγνωριστεί δημόσια από τις οικογένειές τους. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 14 έως 39 ετών, όμως η συντριπτική πλειονότητα ήταν πολύ νέοι: 20 ήταν ανήλικοι και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 19 έτη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι και οι 116 τραυματίες της πυρκαγιάς —μεταξύ των οποίων 68 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, 10 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι και τέσσερις άτομα με διπλή υπηκοότητα— έχουν επίσης ταυτοποιηθεί. Ογδόντα τρία άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, λαμβάνοντας θεραπεία για σοβαρά εγκαύματα.

Ο Φερό δήλωσε ότι ο ηχομονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκε στο Le Constellation θεωρούνταν αποδεκτός κατά τον τελευταίο έλεγχο. Πρόσθεσε ότι οι σπινθηριστές, γνωστοί ως «συντριβάνια Βεγγάλης», έχουν πλέον απαγορευτεί σε εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων του θέρετρου.

Οι αρχές διερευνούν τους ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, με την υποψία αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ο δήμαρχος δήλωσε ότι το ζευγάρι δεν έχει συλληφθεί, αλλά ένα δεύτερο κατάστημα που τους ανήκει έχει κλείσει.

Ο δήμος ανέφερε ότι παρέδωσε στους ανακριτές όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση και προσχώρησε στην ποινική διαδικασία ως πολιτική αγωγή. «Αυτό θα επιτρέψει [στο δημοτικό συμβούλιο] να συμβάλει ενεργά στη διαλεύκανση όλων των γεγονότων», ανέφερε.

Οι σοροί των πρώτων ξένων θυμάτων, πέντε Ιταλών, επαναπατρίστηκαν τη Δευτέρα. Το Κραν-Μοντανά θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 09/01 τελετή μνήμης προς τιμήν των θυμάτων. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα παραστεί ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν.

