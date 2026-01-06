«Κυνήγι μαγισσών» εναντίον Δημοκρατικών γερουσιαστών από τον Τραμπ

Το υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέτρα για τον υποβιβασμό του Δημοκρατικού γερουσιαστή και πρώην πλοιάρχου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, Μαρκ Κέλι, με αντίστοιχη μείωση της σύνταξής του, λόγω ενός βίντεο που το Πεντάγωνο χαρακτήρισε ως «υποκίνηση σε εξέγερση».

«Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι – και πέντε ακόμη μέλη του Κογκρέσου – δημοσίευσαν ένα απερίσκεπτο βίντεο, το οποίο είχε σαφή σκοπό να υπονομεύσει την καλή τάξη και τη στρατιωτική πειθαρχία», έγραψε στο X ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με το ΒΒC, o γερουσιαστής της Αριζόνα ήταν ένας από τους έξι Δημοκρατικούς γερουσιαστές που κυκλοφόρησαν το βίντεο, προτρέποντας τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να αρνούνται την εκτέλεση παράνομων διαταγών, μετά από αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Κέλι, πρώην πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού και αστροναύτης, χαρακτήρισε την ενέργεια του Χέγκσεθ «εξοργιστική» και «αντιαμερικανική».

Σύμφωνα με ανάρτηση του Χέγκσεθ, ο Κέλι έχει προθεσμία 30 ημερών για να υποβάλει επίσημη απάντηση στην ειδοποίηση του Πενταγώνου.

«Ως απόστρατος πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού που εξακολουθεί να λαμβάνει στρατιωτική σύνταξη, ο πλοίαρχος Κέλι γνωρίζει ότι εξακολουθεί να λογοδοτεί στη στρατιωτική δικαιοσύνη. Και το υπουργείο Πολέμου — και ο αμερικανικός λαός — αναμένουν δικαιοσύνη», έγραψε ο Χέγκσεθ στη δήλωσή του στο X.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι το υπουργείο έχει κινήσει διαδικασίες επανεξέτασης του βαθμού συνταξιοδότησης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβιβασμό του συνταξιοδοτικού βαθμού του Κέλι και, κατ’ επέκταση, σε μείωση της συνταξιοδοτικής του απολαβής.

«Αν ο Πιτ Χέγκσεθ, ο πιο ακατάλληλος υπουργός Αμυνας στην ιστορία της χώρας μας, πιστεύει ότι μπορεί να με εκφοβίσει με μια επίπληξη ή με απειλές για υποβιβασμό ή δίωξη, τότε ακόμη δεν το έχει καταλάβει», ήταν η απάντηση του Κέλι, με ανάρτηση στο Χ.

«Θα το παλέψω με όλα μου τα μέσα – όχι για μένα, αλλά για να στείλω ένα μήνυμα ότι ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποφασίζουν τι δικαιούνται να λένε οι Αμερικανοί σε αυτή τη χώρα για την κυβέρνησή τους».

Η διαμάχη πηγάζει από ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, στο οποίο ο Κέλι και πέντε ακόμη Δημοκρατικοί βουλευτές, που είχαν επίσης υπηρετήσει στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών, δήλωναν στα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ότι «μπορούν να αρνηθούν παράνομες εντολές».

Το βίντεο δημοσιεύθηκε εν μέσω αυξανόμενων ερωτημάτων για τη νομιμότητα των αμερικανικών πληγμάτων σε φερόμενα ως σκάφη διακίνησης ναρκωτικών ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής.

Ο Κέλι δηλώνει στο βίντεο: «Οι νόμοι μας είναι σαφείς. Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες διαταγές. Οπως κι εμείς, όλοι εσείς δώσατε όρκο να προστατεύετε και να υπερασπίζεστε το Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή, οι απειλές κατά του Συντάγματός μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από εδώ, από το εσωτερικό».

Ο Τραμπ αντέδρασε στο βίντεο με σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, κατηγορώντας τους νομοθέτες για «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ».

Λίγο αργότερα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι ξεκινούσε επανεξέταση της συμπεριφοράς του Κέλι βάσει του στρατιωτικού δικαίου.

Ο Κέλι, παρασημοφορημένος απόστρατος πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, με περισσότερα από είκοσι χρόνια υπηρεσίας και πολλαπλές αποστολές, απάντησε τότε λέγοντας: «Αν αυτό αποσκοπεί στο να εκφοβίσει εμένα και άλλα μέλη του Κογκρέσου ώστε να μη κάνουμε τη δουλειά μας και να μη ζητούμε λογοδοσία από αυτή την κυβέρνηση, δεν θα πετύχει».

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι ο Κέλι έχει αποστρατευτεί, εξακολουθεί να υπάγεται στον Ενιαίο Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης (UCMJ) — έναν ομοσπονδιακό νόμο που θεσπίστηκε από το Κογκρέσο το 1951 και υπάγει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων σε ένα ειδικό σύνολο κανόνων.

Ωστόσο, νομικοί αναλυτές έχουν αμφισβητήσει την αρμοδιότητα του Πενταγώνου να τιμωρήσει ένα εν ενεργεία μέλος του Κογκρέσου για πολιτικό λόγο, αν και το υπουργείο επιμένει ότι οι απόστρατοι αξιωματικοί παραμένουν υπόκεινται σε ορισμένες πτυχές του στρατιωτικού δικαίου.

