Αυτή είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο όπου πας με συνταγή γιατρού!

Η Σουηδία που λανσάρει την καμπάνια «The Swedish Prescription» — μια διεθνή πρωτοβουλία που την καθιστά το πρώτο έθνος στον κόσμο που μπορεί να… συνταγογραφηθεί από γιατρούς!

Η ιδέα έχει ως εξής: Σε συνεργασία με τη σουηδή ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής Ιβόν Φόρσελ, του περίφημου Ινστιτούτου Καρολίνσκα, ο εθνικός οργανισμός τουρισμού της χώρας (Visit Sweden) επέλεξε μια σειρά δραστηριοτήτων που η επιστήμη έχει αποδείξει ότι ενισχύουν την ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία. Από το περπάτημα στα δάση και τα κρύα μπάνια μέχρι τη σάουνα και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές εμπειρίες, η Σουηδία προτείνεται ως «θεραπεία».

Η καμπάνια συνοδεύεται από ένα ευρηματικό βίντεο στο οποίο περιγράφονται όλες οι θετικές… παρενέργειες ενός ταξιδιού στη Σουηδία.

Μέσα από τον ιστότοπο του οργανισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν ένα… ιατρικό παραπεμπτικό που απευθύνεται στον γιατρό τους. Το έγγραφο δεν έχει φυσικά ισχύ συνταγής – μην περιμένετε να καλύψει ο… ΕΟΠΥΥ τα έξοδα του ταξιδιού.

Λειτουργεί ως αφορμή για συζήτηση και ως κίνητρο δραστηριοποίησης για καλύτερη υγεία. Είναι μια συμβολική και συμβουλευτική πρωτοβουλία που θέλει να θυμίσει ότι η φροντίδα της υγείας περνάει και μέσα από τη φύση, την κίνηση, τον πολιτισμό. Μάλιστα, η Visit Sweden έχει συγκεντρώσει μια ομάδα γιατρών που είναι πρόθυμοι να εκδώσουν μια τέτοια «συνταγή».

Η καμπάνια, που απευθύνεται σε δυνητικούς επισκέπτες από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, στοχεύει να αναδείξει τη Σουηδία ως προορισμό ευεξίας, έναν τόπο όπου η ψυχική και σωματική ανάταση δεν είναι πολυτέλεια αλλά τρόπος ζωής.

