ΝDAA: Ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα – $50 εκατ. για τη Σούδα

Ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα, προβλέπει το αμυντικό νομοσχέδιο NDAA, ύψους 740,5 δισ. δολ., που πέρασε (εδώ) με συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε με ευρεία διακομματική πλειοψηφία (μένει να εγκριθεί και από τη Γερουσία όπου επίσης αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλη πλειοψηφία) γίνεται ειδική αναφορά στην αμερικανική παρουσία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία.

Καλείται επίσης το Πεντάγωνο να αναζητήσει επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας αυτής στην περιοχή, σε συντονισμό με συμμάχους στο ΝΑΤΟ και άλλους εταίρους, με στόχο την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Οπως μετέδωσε προ ημερών και η ανταποκρίτρια του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής» στην Ουάσινγκτον, Κατερίνα Σώκου, το σχέδιο προϋπολογισμού του Πενταγώνου προβλέπει χρηματοδότηση 50,1 εκατ. δολ. για τη δημιουργία νέου Κέντρου Επικοινωνιών στη βάση της Σούδας.

Noting importance of "increased coherence in NATO alliance posture & capabilities", Congress "encourages DoD to consider options for increasing U.S. presence as part of a more effective posture to promote regional stability, deter Russian aggression, address malign activity 2/2

