Νάνσι Πελόζι: Αποχωρεί από την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή

Την αποχώρησή της από την ηγεσία των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοίνωσε την Πέμπτη η Νάνσι Πελόζι, η οποία «έγραψε ιστορία» ως η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στο αξίωμα αυτό, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Η τρίτη ισχυρότερη πολιτική παράγοντας της χώρας έκανε γνωστό, ωστόσο, ότι παραμένει μέλος του Κογκρέσου.

Η 82χρονη πολιτικός θα μπορούσε να διεκδικήσει την παραμονή της στην ηγεσία της μειοψηφίας στο νομοθετικό σώμα, δεδομένου ότι ο έλεγχός του φάνηκε να περνά στους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο εκτίμησε ότι «ήρθε η ώρα μια νέα γενιά να ηγηθεί της δημοκρατικής κοινοβουλευτικής ομάδας», όπως δήλωσε η ίδια από το βήμα της Βουλής.

Thank you all — and may God continue to bless the United States of America. pic.twitter.com/XDlQRwvDjY

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2022