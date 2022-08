Στην Ταϊπέι η Πελόζι εν μέσω εντάσεων με την Κίνα

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήθελαν την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών να επισκέπτεται την Ταϊβάν την Τρίτη στο πλαίσιο της περιοδείας της στην Ασία, με την Νάνσι Πελόζι να φτάνει το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) στην Ταϊπέι παρά τις προειδοποιήσεις της Κίνας προς τις ΗΠΑ, τις οποίες κάλεσαν να «μη παίζουν με τη φωτιά».

Η άφιξη της Πελόζι στο νησί με την πτήση SPAR19 μεταδόθηκε ζωντανά από δεκάδες διεθνή Μέσα, μεταξύ των οποίων το Reuters, τις αναρτήσεις του οποίου στα social media παρακολούθησαν χιλιάδες κόσμου, καθώς, μέχρι και τη στιγμή που η αμερικανίδα πολιτικός φάνηκε να κατεβαίνει από το αεροπλάνο, το ταξίδι της στη «Δημοκρατία της Κίνας», όπως αυτοαποκαλείται η Ταϊβάν, δεν ήταν βέβαιο.

Το επίσημο πρόγραμμα της ασιατικής περιοδείας της Πελόζι αφορούσε σε επισκέψεις στη Μαλαισία, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, ενώ δεν ανέφερε τίποτε για σταθμό της στην Ταϊβάν. Ο Λευκός Οίκος, που δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το ταξίδι, επισήμανε πως η Πελόζι είχε «δικαίωμα» να επισκεφθεί τη νήσο ενώ το υπουργείο Εξωτερικών στην Ταϊπέι απέφυγε να τοποθετηθεί.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα η κινεζική κρατική τηλεόραση CGTN είχε μεταδώσει πως «κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη Su-35 διασχίζουν τα στενά της Ταϊβάν», τα στενά που χωρίζουν την ηπειρωτική Κίνα από το νησί που διεκδικείται από το Πεκίνο, σε μία υπόμνηση της κινεζικής αντίθεσης στο ενδεχόμενο να λάβει χώρα η φημολογούμενη επίσκεψη (περισσότερα εδώ).

Η αντίδραση του Πεκίνου είναι, βέβαια, αναμενόμενη, με την ίδια τη Πελόζι να κάνει σαφές το γιατί, τονίζοντας, στις πρώτες δηλώσεις της από την Ταϊπέι, ότι η αμερικανική αλληλεγγύη προς τον λαό της Ταϊβάν είναι πιο σημαντική από ποτέ την ώρα που ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ απολυταρχίας –η αναφορά αφορά (και) στο κινεζικό καθεστώς– και δημοκρατίας.

LIVE: House speaker Nancy Pelosi expected to arrive in Taipei https://t.co/OvDvJ7ZFWJ — Reuters (@Reuters) August 2, 2022

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και τα μέλη της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου που τη συνόδευσαν δήλωσαν, συγκεκριμένα, κατά την άφιξή τους στην Ταϊβάν ότι η επίσκεψη τους «τιμά την ακλόνητη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να υποστηρίξουν τη Δημοκρατία της Ταϊβάν». Πρόκειται για μία επίσκεψη η οποία αποτελεί μέρος του ευρύτερου ταξιδιού της αντιπροσωπείας στον Ινδο-Ειρηνικό «με επίκεντρο την αμοιβαία ασφάλεια, την οικονομική εταιρική σχέση και τη δημοκρατική διακυβέρνηση», εξήγησαν.

Στην ίδια ανακοίνωση, την οποία η κυρία Πελόζι κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικά λεπτά αφότου πάτησε το πόδι της στο νησί, τονίζεται, ακόμη, ότι οι συζητήσεις των Αμερικανών με την ηγεσία της Ταϊβάν θα επικεντρωθούν στην επιβεβαίωση της υποστήριξής τους προς τον εταίρο τους και στην προώθηση των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένης «της προώθησης της ελευθερίας και της ανοιχτότητας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού».

First video of Nancy Pelosi in #Taiwan after landing. pic.twitter.com/G7xBr35OOn — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi arrived in Taiwan, starting a visit that Beijing had warned her against taking, saying it would undermine Sino-U.S. relations pic.twitter.com/IBt1HEs7Io — Reuters (@Reuters) August 2, 2022

Το μήνυμα που στέλνει η ίδια η επίσκεψη της Πελόζι –η οποία συνιστά και την πρώτη επίσημη επίσκεψη από έναν πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ταϊβάν εδώ και 25 χρόνια– διατυπώνεται ευθέως στη συνέχεια: «Η αλληλεγγύη της Αμερικής με τα 23 εκατομμύρια ανθρώπους της Ταϊβάν είναι πιο σημαντική από ποτέ σήμερα, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας».

«Η επίσκεψή μας είναι μία από τις πολλές αντιπροσωπείες του Κογκρέσου στην Ταϊβάν –και σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, με γνώμονα τον νόμο για τις σχέσεις με την Ταϊβάν του 1979, τα κοινά ανακοινωθέντα ΗΠΑ-Κίνας και τις Εξι Διαβεβαιώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αντιτίθενται στις μονομερείς προσπάθειες αλλαγής του status quo», κατέληξε η ανακοίνωση της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Πλήθος υποστηριχτών το οποίο είχε συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Ταϊβάν καλωσόρισε την κυρία Πελόζι στη χώρα.

The United States continues to oppose unilateral efforts to change the status quo. Read my full statement on our Congressional delegation’s visit to Taiwan here:https://t.co/I2tuY2qFWK — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Από την πλευρά του, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στο νησιωτικό κράτος –το οποίο θεωρείται κινεζική επαρχία από το Πεκίνο– στην πρώτη του αντίδραση για τις εξελίξεις. Σημείωσε, δε, ότι οι ΗΠΑ έστειλαν «λανθασμένα σήματα» στις δυνάμεις που επιδιώκουν την «ανεξαρτησία της Ταϊβάν».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News