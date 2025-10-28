Μητσοτάκης: Είμαστε ήσυχοι, οι Ενοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ

Τη σημασία της ενότητας στην σύγχρονη «ταραγμένη εποχή» εξήρε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου.

Ο κ.Μητσοτάκης βρέθηκε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην οποία πρώτη φορά παρουσιάστηκαν καινοτόμα οπλικά συστήματα.

Με αυτή την αφορμή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «μπορούμε να είμαστε ήσυχοι οτι οι Ενοπλες Δυνάμεις «είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία για την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν».

Στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να φωτογραφηθεί με πολίτες.

Ολόκληρη η δήλωση του κ.Μητσοτάκη

«Στην πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της, ταυτόχρονα όμως είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Πριν από 85 χρόνια οι Eλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγαν μία νίκη περήφανη. Και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικής μας γενιάς.

Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία για την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μία διαδικασία, ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες, στις ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών.

Και πράγματι αυτή η ημέρα, αυτή η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια, 365 ημέρες τον χρόνο, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας μας.

Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Eλληνες απανταχού της γης».

