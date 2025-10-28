Ο Κωστής Χατζηδάκης για τον πατέρα του που τραυματίστηκε το ’41

Με μια προσωπική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ευχήθηκε για την Εθνική Επέτειο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Οπως έγραψε, η μεγάλη εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου έχει για την οικογένειά του ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο πατέρας του Γιάννης Χατζηδάκης είχε πολεμήσει στη Βόρειο Ηπειρο και είχε τραυματιστεί τον Μάρτιο του 1941.

Ο κ.Χατζηδάκης συγκεκριμένα ανέφερε:

«[Η επέτειος] με παραπέμπει πάντοτε στις ιστορίες που άκουγα από τον πατέρα μου, ο οποίος ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού πολέμησε στη Βόρειο Ηπειρο, τραυματίστηκε και έχασε το ένα του μάτι τον Μάρτιο του 1941.

Θυμάμαι να μου διηγείται για τη λεβεντιά, τον ηρωισμό και την αντοχή των Ελλήνων αξιωματικών και φαντάρων. Για τον συμπολεμιστή του Γιάννη Κάββαλο που τον κουβάλησε στους ώμους του για χιλιόμετρα ως το ορεινό χειρουργείο. Για τη συγκινητική υποδοχή των τραυματιών στην Αθήνα.

Κάθε 28η Οκτωβρίου κατακλύζομαι από συγκίνηση και περηφάνια. Διότι σκέφτομαι τον πατέρα μου, αλλά κι όλους αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν μαζί και έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα. Κι αυτό είναι, τελικά, το μεγαλύτερο μάθημα που μας έδωσαν: να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και να δίνουμε τις μάχες ενωμένοι. Όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και τους στόχους που φαίνονται ακατόρθωτοι!

