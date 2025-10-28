Θεσσαλονίκη: Παρέλαση με νέα όπλα και εντυπωσιακούς ελιγμούς στον αέρα

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των υπουργών Αμυνας Ελλάδας και Κύπρου, Νίκου Δένδια και Βασίλη Πάλμα, των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσώπων κομμάτων, βουλευτών, του δημάρχου Θεσσαλονίκης και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό Οχι, τη λαμπρή επέτειο των οποίων τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, με μία εντυπωσιακή και συναρπαστική παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε νέα καινοτόμα οπλικά συστήματα, είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Και πρόσθεσε:

«Είναι το έπος του ’40, είναι το βορειοηπειρωτικό έπος, είναι το έπος της γυναίκας της Πίνδου που μας συγκινούν και μας συναρπάζουν πάντα.

Η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου και στο Καλπάκι της Ηπείρου μέχρι βόρεια της Χειμάρας και έως το Πόγραδετς, ήταν η ελληνική απάντηση στον πανίσχυρο τότε ‘Αξονα και είναι η έλευση της ελπίδας στο συμμαχικό στρατόπεδο.

Η άμυνα του πατρίου εδάφους ένωσε το ’40 αφάνταστα τους Έλληνες που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα χείλη.

Το παράδειγμά τους, η φιλοπατρία τους και η αυταπάρνησή τους μας καθοδηγούν ώστε, σήμερα ενωμένοι στα μεγάλα και στα σπουδαία, να αντεπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής και να φροντίζουμε για μια πατρίδα, ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, για μια πατρίδα σύγχρονη και προοδευμένη. Για μία πατρίδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου όπου βρισκόμαστε».

Το πρώτο μέρος της παρέλασης περιλάμβανε πολιτικά τμήματα και ακολούθησαν τα μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα και των τριών Οπλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση είχε το στίγμα της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ενοπλες Δυνάμεις. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti – drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόκειται για συστήματα που συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν ολοκληρωμένο θόλο προστασίας με πολλαπλά επίπεδα άμυνας.

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση παρουσιάστηκε το ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Στην παρέλαση συμμετείχε επίσης το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης παρήλασαν άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Εντυπωσίασε η διέλευση του σχηματισμού F-16 Viper, του πολυεργαλείο των αιθέρων, ικανό να εκτελέσει όλα τα είδη των αεροπορικών αποστολών, των Mirage 2005 και των Phantom, που παρέχουν σιγουριά και δύναμη, στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, κατά την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Εξίσου, εντυπωσιακοί και η διέλευση του σχηματισμού και των εκπαιδευτικών αεροσκαφών Μ346 και Τ6, που εκπαιδεύουν τους Ικάρους.

Συγκίνησε ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου από την ομάδα Ζευς της Πολεμικής Αεροπορίας με το μήνυμά του με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Αφού έκανε επίδειξη των ικανοτήτων του και των δυνατοτήτων του αεροσκάφους του, ο ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας με περισσότερες από 1700 ώρες πτήσης σε αεροσκάφη F16, είπε:

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη καλημέρα Ελλάδα. σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Όπως είπε ο συντονιστής της πτήσης από το έδαφος «μια από τις διελεύσεις αφιερώνεται σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας και στις οικογένειες των συναδέλφων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Του αντριωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογιέται».

Ο Γιώργος Σωτηρίου εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και τοποθετήθηκε το 2012 στην 115 Πτέρυγα Μάχης με αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα και έχει καταγράψει πάνω από 1.800 ώρες πτήσης, εκ των οποίων περισσότερες από 1.700 σε F-16.

