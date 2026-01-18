Με αντίτιμο ένα δισ. δολάρια η συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ!

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τις χώρες που επιθυμούν μια μόνιμη θέση στο νέο του Συμβούλιο Ειρήνης να συνεισφέρουν τουλάχιστον ένα δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με προσχέδιο του καταστατικού για την προτεινόμενη ομάδα, το οποίο έχει στην κατοχή του το Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου και θα αποφασίζει ποιοι θα προσκαλούνται ως μέλη. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία, με κάθε παρόν κράτος-μέλος να διαθέτει μία ψήφο, ωστόσο όλες θα υπόκεινται στην έγκριση του προέδρου.

«Κάθε κράτος-μέλος θα υπηρετεί θητεία που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος Καταστατικού, με δυνατότητα ανανέωσης από τον πρόεδρο. Η τριετής θητεία δεν θα εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη που θα συνεισφέρουν περισσότερα από 1.000.000.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος του Καταστατικού», αναφέρει το προσχέδιο.

Οι επικριτές ανησυχούν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να δημιουργήσει μια εναλλακτική ή ανταγωνιστική δομή έναντι των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία έχει επικρίνει κατ’ επανάληψη, επισημαίνει στο δημοσίευμά του το Bloomberg.

Το Συμβούλιο περιγράφεται στο καταστατικό ως «ένας διεθνής οργανισμός που επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να διασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις». Θα καταστεί επίσημο μόλις τρία κράτη-μέλη συμφωνήσουν στο καταστατικό.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Τραμπ θα είναι επίσης υπεύθυνος για την έγκριση της επίσημης σφραγίδας του οργανισμού.

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει αρκετούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, να συμμετάσχουν σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο θα συγκροτηθεί υπό την ευρύτερη «ομπρέλα» του νέου Συμβουλίου Ειρήνης.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, αρκετά ευρωπαϊκά κράτη έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο. Το προσχέδιο φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο Τραμπ θα ελέγχει τα χρήματα, κάτι που θεωρείται απαράδεκτο για τις περισσότερες χώρες που θα μπορούσαν δυνητικά να ενταχθούν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αρκετά κράτη αντιτίθενται έντονα στο προσχέδιο του καταστατικού και εργάζονται συλλογικά για να αποκρούσουν τις προτάσεις, πρόσθεσαν οι πηγές.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Bloomberg News ότι, παρότι τα μέλη θα μπορούν να ενταχθούν δωρεάν, το ποσό του ενός δισ. δολαρίων θα εξασφαλίζει μόνιμη ιδιότητα μέλους. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για την υλοποίηση της εντολής του Συμβουλίου Ειρήνης για την ανοικοδόμηση της Γάζας, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Συμβούλιο θα διασφαλίσει πως σχεδόν κάθε δολάριο θα κατευθυνθεί στην εκτέλεση της αποστολής του.

Το Συμβούλιο Ειρήνης θα συγκαλεί συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και «σε επιπλέον χρόνους και τοποθεσίες που ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμους», σύμφωνα με το προσχέδιο. Η ημερήσια διάταξη θα υπόκειται στην έγκριση του προέδρου. Το Συμβούλιο θα πραγματοποιεί επίσης τακτικές συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου με το εκτελεστικό του όργανο, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση.

Ο Τραμπ θα έχει επίσης την εξουσία να απομακρύνει ένα μέλος, με δυνατότητα άσκησης βέτο από πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών-μελών. «Ο πρόεδρος θα ορίζει ανά πάσα στιγμή διάδοχο για τον ρόλο του προέδρου», αναφέρει το καταστατικό.

Την Παρασκευή 16/01, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ένα πρώτο εκτελεστικό πάνελ που θα περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, πριν από τη συγκρότηση του συνολικού Συμβουλίου.

