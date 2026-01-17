Ο Τραμπ έκανε τον κόσμο να καλοβλέπει την Κίνα

«Χωρίς τον Ψυχρό Πόλεμο, τι νόημα έχει να είσαι Αμερικανός;», αστειεύεται ο Λαγός Χάρι Ανγκστρομ, ο κεντρικός χαρακτήρας της «Τετραλογίας του Λαγού» του Τζον Απνταϊκ, χλευάζοντας τον ιεραποστολικό ζήλο και την αίσθηση αυτοδικαίωσης της πατρίδας του.

Σε αυτή την παρατήρηση προβαίνει σε άρθρο του στους Financial Times o Ιβάν Κράστεφ, πρόεδρος του Centre for Liberal Strategies της Σόφιας. Σύμφωνα με τον διακεκριμένο βούλγαρο πολιτικό επιστήμονα, ο Λαγός –ένας λευκός Αμερικανός της μεσαίας τάξης, μέσα από τα μάτια του οποίου ο Απνταϊκ κατέγραψε τις αλλαγές στην κουλτούρα και στην πολιτική στις ΗΠΑ– στις τελευταίες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ πιθανότατα θα ψήφιζε τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αμερικανοί και μη Αμερικανοί έχουν εξαντληθεί από δεκαετίες δύο μέτρων και δύο σταθμών και φιλελεύθερης υποκρισίας από πλευράς Ουάσινγκτον», σχολιάζει ο Κράστεφ, κρίνοντας ότι γι’ αυτό και η προσπάθεια του Τζο Μπάιντεν να αναστήσει την ψυχροπολεμική διαμάχη μεταξύ δημοκρατικών και αυταρχικών καθεστώτων μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία απέτυχε τόσο θεαματικά.

Αντιθέτως, η επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στη Ρωσία ώθησε τη (δημοκρατική) Ινδία να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ενώ η (επίσης δημοκρατική) Νότια Αφρική παραλίγο να συμπαραταχθεί με τη Μόσχα σε αυτό που ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «αντιιμπεριαλιστικό» αγώνα.

Ομως η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ σήμανε «το τέλος της υποκρισίας και της ηθικολογίας και την άφιξη μιας νέας μορφής βαρβαρότητας και ειλικρίνειας στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ», γράφει ο βούλγαρος πολιτικός επιστήμονας. «Τέρμα με τους εξωραϊσμούς, τέρμα με τις προσεκτικά σταθμισμένες παρατηρήσεις. Ελλείψει περιορισμών δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για προσχηματική διπλωματία».

Πριν από τη δεύτερη θητεία Τραμπ, όποτε η Αμερική εξαπέλυε επίθεση σε ένα κράτος πλούσιο σε πετρέλαιο, η Ουάσινγκτον ισχυριζόταν ότι έκανε ό,τι έκανε στο όνομα της δημοκρατίας ή της ασφάλειας, παρ’ όλο που ο κόσμος υποψιαζόταν ότι στόχος της ήταν στην πραγματικότητα ο μαύρος χρυσός. Σήμερα, όμως, είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτός που δηλώνει ότι διέταξε την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, όχι για την ενίσχυση της δημοκρατίας στη χώρα, αλλά για να ελέγξει τα τεράστια αποθέματά της σε πετρέλαιο.

«Αλλά αυτός ο τερματισμός της υποκρισίας δεν θα κάνει απαραιτήτως πιο σοβαρή την Αμερική», γράφει ο Ιβάν Κράστεφ. Δεν έχει άδικο. Πρόσφατη παγκόσμια δημοσκόπηση για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR), η οποία διεξήχθη πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τις μαζικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, αποκάλυψε ότι ολοένα περισσότεροι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο αναμένουν ότι η (ήδη τεράστια) παγκόσμια επιρροή της Κίνας θα αυξηθεί την επόμενη δεκαετία και πως αυτό θα αποδειχτεί θετικό για τις χώρες τους και για όλον τον κόσμο. Με άλλα λόγια, όπως το θέτει ο Κράστεφ, «ο Τραμπ μπορεί να συντάραξε τον κόσμο, αλλά ο κόσμος ερωτεύεται την Κίνα».

Μάλιστα, το γιατί συμβαίνει αυτό δεν αποτελεί καθόλου μυστήριο. Πολλοί από τους νέους θαυμαστές του Πεκίνου είναι ιδιοκτήτες κινεζικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου, έχουν εγκαταστήσει κινεζικά ηλιακά πάνελ στις στέγες τους, χρησιμοποιούν το DeepSeek και βλέπουν τα παιδιά τους να παίζουν με παιχνίδια κατασκευασμένα στην Κίνα. Πέρα από τα απειλητικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν και στη Νότια Σινική Θάλασσα, η Κίνα είναι αποδεδειγμένα ειρηνίστρια, μη διεξάγοντας καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση μακριά από αυτά που θεωρεί σύνορά της.

Ο Κράστεφ επικαλείται στην ανάλυσή του τον Μακιαβέλι, ο οποίος είχε παρατηρήσει πως για κάθε ηγέτη είναι καλύτερο να τον φοβούνται παρά να τον αγαπούν – έαν δεν γίνεται και να τον αγαπούν και να τον φοβούνται. Αν όμως ισχύει αυτό, τότε γιατί η διαρκής ωμή επίδειξη ισχύος από τον Τραμπ δεν αποδίδει καρπούς; Θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι «όταν είσαι ισχυρός, οι άνθρωποι το προσέχουν μόνο όταν η ισχύς σου κλονίζεται», απαντά ο βούλγαρος ειδικός.

Σημειώνει ενδεικτικά ότι ο κόσμος δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαιτέρως όταν ο Τραμπ άρχισε να επιβάλλει δασμούς. Πάρα πολλοί, όμως, εντυπωσιάστηκαν όταν είδαν την Κίνα να αντεπιτίθεται με επιτυχία. Η Αμερική επέδειξε εκπληκτική στρατιωτική ισχύ στη Βενεζουέλα, αλλά επρόκειτο για κάτι αναμενόμενο, ενώ η στρατιωτική αποτυχία της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν ήταν αναμενόμενη και γι’ αυτό εντυπωσίασε τον κόσμο.

«Οι άνθρωποι παρατηρούν επίσης ποιος ζηλεύει ποιον», σημειώνει ο Κράστεφ. «Δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Τραμπ ζηλεύει την Κίνα. Αλλά προς μεγάλη του απογοήτευση, η ζήλια αυτή δεν είναι αμοιβαία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαντασιώνεται το εύρος της βιομηχανικής ισχύος της Κίνας τόσο πολύ, που πλέον ασκεί έναν κρατικό καπιταλισμό κινεζικού τύπου. Είναι σαν να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα της χώρας του», εξηγεί.

«Οπως λέει και το ρητό, η μίμηση είναι η υψηλότερη μορφή κολακείας, και τώρα είναι η Ουάσινγκτον που μιμείται το Πεκίνο. Η ισχύς επιφέρει υπακοή και συμμόρφωση αλλά όχι αφοσίωση. Οι ισχυροί δεν θα πρέπει να προσδοκούν αλληλεγγύη όταν η ισχύς τους φθίνει».

Κατά το προηγούμενο έτος ο Τραμπ έπεισε πολλούς αμερικανούς ψηφοφόρους ότι το «Πρώτα η Αμερική» πρακτικά σημαίνει «Μόνο η Αμερική». Οπότε δεν πρέπει να προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι πλέον μόλις το 16% των Ευρωπαίων θεωρούν τις ΗΠΑ σύμμαχο, ενώ ένα 20% τις βλέπει ως ανταγωνιστή ή αντίπαλο.

«Η δύναμη των ιδεολογικών συμμαχιών έγκειται στο ότι σας υπόσχονται υποστήριξη όταν φαίνεστε αδύναμοι. Οταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ βλέπει μικρή ουσιαστική διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού, είναι δύσκολο να κατηγορηθούν οι άνθρωποι που δεν φοβούνται την Κίνα και δεν συμπαρατάσσονται με τις ΗΠΑ», συνοψίζει ο Κράστεφ.

Εξηγεί ότι η Αμερική επικράτησε στον Ψυχρό Πόλεμο επειδή επεδίωκε να είναι όχι απλώς ισχυρή, αλλά και διαφορετική. Εκανε τον κόσμο να φαντάζεται ότι η επικράτηση των ΗΠΑ ήταν και δική τους επικράτηση. Πολλά μέλη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας πιθανότατα συνέχιζαν να τρέφουν αυτή την ψευδαίσθηση μέχρι τη στιγμή που κατάλαβαν ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Τραμπ είναι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Την ίδια ψευδαίσθηση πιθανώς να τρέφουν ακόμη και πολλοί από τους εξεγερμένους Ιρανούς.

«Οπως ενδεχομένως να αναρωτιόταν και ο Λαγός του Απνταϊκ, αν η Αμερική δεν υποστηρίζει την ελευθερία, ή τουλάχιστον δεν προσποιείται ότι το κάνει, ποιο είναι το νόημα να είσαι φιλοαμερικανός;», διερωτάται ο βούλγαρος πολιτολόγος.

