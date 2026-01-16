Στάσου στο ένα πόδι – δεν θα πιστέψεις πόσο καλό σου κάνει!

Αν υπάρχει ένα πλάσμα στη γη που μπορεί με άνεση (και διάρκεια) να στέκεται στο ένα πόδι, αυτό είναι το φλαμίνγκο. Για τον άνθρωπο η στάση αυτή μπορεί να αποτελέσει τεράστια πρόκληση αλλά και να έχει πολλά οφέλη, όπως λένε οι ειδικοί.

Η ισορροπία στο ένα πόδι είναι μια ικανότητα που ο άνθρωπος κατακτά πλήρως στην ηλικία των εννέα ετών και κορυφώνεται λίγο πριν τα 40, πριν αρχίσει σταδιακά να φθίνει.

Η ικανότητα όσων είναι άνω των 50 ετών να ισορροπούν στο ένα πόδι για πάνω από μερικά δευτερόλεπτα ίσως υποδηλώνει πολλά για τη γενική τους υγεία και για το πόσο καλά γερνούν. Υπάρχουν, ωστόσο αρκετοί λόγοι ώστε να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο σε αυτή την άσκηση, αναφέρει το BBC.

Η ισορροπία στο ένα πόδι μπορεί να προσφέρει μια σειρά από οφέλη για το σώμα και τον εγκέφαλο, όπως μείωση του κινδύνου πτώσεων, ενίσχυση της σωματικής δύναμης και βελτίωση της μνήμης. Αυτή η φαινομενικά απλή άσκηση μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στην υγεία με την πάροδο των χρόνων.

Ενας από τους κύριους λόγους για τον οποίο οι γιατροί συστήνουν την ορθοστασία στο ένα πόδι είναι η προστασία από την ηλικιακή απώλεια μυϊκού ιστού – επιστημονικά ονομάζεται σαρκοπενία. Από την ηλικία των 30 ετών και μετά, χάνουμε μυϊκή μάζα με ρυθμό έως και 8% ανά δεκαετία. Μέχρι τα 80, ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι έως και το 50% των ανθρώπων έχουν κλινική σαρκοπενία.

Η ισορροπία στο ένα πόδι, σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται το BBC, κάνει τους ανθρώπους λιγότερο ευάλωτους στη σαρκοπενία, ενδυναμώνοντας τους μύες των ποδιών και των γοφών.

Υπάρχει, όμως, και ένας άλλος, ίσως πιο σημαντικός λόγος για την εξάσκηση της ικανότητάς μας να ισορροπούμε στο ένα πόδι – η υγεία του εγκεφάλου μας.

Αυτή η στάση δεν απαιτεί μόνο μυϊκή δύναμη και ευελιξία, αλλά προϋποθέτει και την ικανότητα του εγκεφάλου σας να ενσωματώνει πληροφορίες από τα μάτια σας, το κέντρο ισορροπίας στο εσωτερικό του αυτιού και το σωματοαισθητικό σύστημα, ένα πολύπλοκο δίκτυο νεύρων που μας βοηθούν να αισθανόμαστε τόσο τη θέση του σώματος όσο και το έδαφος από κάτω μας.

Ολα αυτά τα συστήματα φθίνουν με την ηλικία – το καθένα με τον δικό του ρυθμό. Η ικανότητα ισορροπίας στο ένα πόδι αποκαλύπτει πολλά για την υποκείμενη κατάσταση βασικών περιοχών του εγκεφάλου, που επηρεάζουν τις ταχύτητες αντίδρασης, την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών εργασιών, και την ταχύτητα με την οποία τα αισθητηριακά όργανα ενσωματώνουν πληροφορίες.

Η ηλικία επιφέρει κάποιο βαθμό ατροφίας ή συρρίκνωσης του εγκεφάλου, αλλά αν αυτά αρχίσουν να συμβαίνουν πολύ νωρίς, επηρεάζουν τη σωματική δραστηριότητα και την κινητική ανεξαρτησία των ηλικιωμένων στα τελευταία χρόνια της ζωής τους, ενώ αυξάνουν και τον κίνδυνο πτώσεων.

Δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDCs) δείχνουν ότι οι πτώσεις, που συνήθως προκαλούνται από απώλεια ισορροπίας, αποτελούν την κύρια αιτία τραυματισμών στα άτομα άνω των 65 ετών στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι οι τακτικές ασκήσεις ισορροπίας στο ένα πόδι είναι ένας καλό τρόπος για τη μείωση αυτού του κινδύνου πτώσεων.

Παραδόξως, η ικανότητα ισορροπίας στο ένα πόδι αντανακλά και τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι όσοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν στο ένα πόδι για 10 δευτερόλεπτα στα μέσα και στα πιο προχωρημένα χρόνια της ζωής τους, είχαν 84% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία τα επόμενα επτά χρόνια, όπως αναφέρει το BBC.

Σε μια άλλη έρευνα που επικαλείται το βρετανικό δίκτυο, 2.760 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών υποβλήθηκαν σε τρία τεστ μεταξύ των οποίων και πόση ώρα μπορούσαν να σταθούν στο ένα πόδι με κλειστά μάτια. Η άσκηση αποδείχθηκε η πιο κατατοπιστική για τον κίνδυνο εμφάνισης νόσων.

Κατά τα επόμενα 13 χρόνια, όσοι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα μπορούσαν να σταθούν στο ένα πόδι για δύο δευτερόλεπτα ή λιγότερο, είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με όσους μπορούσαν να το κάνουν για δέκα δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

Οι νευρολόγοι παρατηρούν επίσης ότι η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς με άνοια, συμβάλλοντας στην επιβράδυνση της νόσου.

Η ισορροπία στο ένα πόδι μπορεί επίσης να ενισχύσει την γνωστική απόδοση, ενεργοποιώντας τον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου – με μια μελέτη που επικαλείται το BBC να την συνδέει ακόμη και με βελτίωση της μνήμης.

Οι ειδικοί συνιστούν σε όλα τα άτομα άνω των 65 ετών να κάνουν ασκήσεις ισορροπίας στο ένα πόδι τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα για να βελτιώσουν την κινητικότητα τους, καθώς και για να μειώσουν τον κίνδυνο πτώσεων. Ακόμη καλύτερα, να κάνουν την άσκηση όλοι οι ενήλικες κάθε ηλικίας. Προτείνεται εναλλάξ στάση στο κάθε πόδι για 10 δευτερόλεπτα, τόσο με, όσο και χωρίς παπούτσια – καθώς τα τελευταία επηρεάζουν τα επίπεδα ισορροπίας.

