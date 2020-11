Lady Gaga, η τελευταία τονωτική «ένεση» για τον Μπάιντεν

Ενα δυνατό «χαρτί» του επιστρατεύει ο Τζο Μπάιντεν, λίγες ώρες πριν από τις προεδρικές εκλογές της Τρίτης: στο πλευρό του στην τελευταία προεκλογική ομιλία του στο Πίτσμπεργκ θα έχει τη δημοφιλέστατη (και επιδραστικότατη, σε πολιτιστικο-κοινωνικό επίπεδο) Lady Gaga.

Η αμερικανίδα τραγουδίστρια θα ανέβει μαζί στη σκηνή με τον 77χρονο υποψήφιο τη Δευτέρα το βράδυ (ξημερώματα Τρίτης, ώρα Ελλάδας) για μια τελευταία προεκλογική εκδήλωση που ίσως κρίνει πολλά. Πάρα πολλά.

Τούτο διότι το Πίτσμπεργκ είναι στην Πενσιλβάνια, πολιτεία που όπως πολλοί αναλυτές υποδεικνύουν μπορεί να καθορίσει τον τελικό νικητή των εκλογών.

Στο πλευρό της Lady Gaga θα είναι και ο τραγουδιστής της r’n’b και soul, Τζον Λέτζεντ, που έχει μεγάλο «γκελ» τόσο σε αφροαμερικανικά όσο και σε λευκά ακροατήρια.

Μάλιστα, οι δύο τραγουδιστές θα βγουν μέχρι και στους δρόμους της πολιτείας της Πενσιλβάνια, μαζί με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών και την υποψήφια για την αντιπροεδρία Κάμαλα Χάρις.

Επίσης, από το πρωί της Δευτέρας (απόγευμα Δευτέρας, ώρα Ελλάδος), η Lady Gaga θα βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του Μπάιντεν, Τζιλ, σε κάποιες εκδηλώσεις στο Πίτσμπεργκ.

Μάλιστα, η 34χρονη αμερικανίδα ποπ σταρ, σε ανάρτησή της στο Τwitter, δηλώνει ενθουσιασμένη που επιστρέφει στην Πενσιλβάνια, όπου, όπως λέει, «ταξίδευε παλιότερα προκειμένου να επισκεφτεί τη γιαγιά της».

I AM SO EXCITED to be back in Pennsylvania! (Pittsburgh where I used to fly into to visit my grandma!). See you tomorrow at Joe’s rally! WE NEED EVERY VOTE PA – make a plan. This election depends on you! ❤️ #Biden #vote pic.twitter.com/K7WYuuoPrB

— Lady Gaga (@ladygaga) November 1, 2020