Κύκλωμα τηλεφωνικής απάτης: Οι «επαγγελματίες», η αθλήτρια και τα 7,6 εκ.

Μεγάλο κύκλωμα τηλεφωνικής εξαπάτησης και κλοπής κατά ηλικιωμένων εξάρθρωσαν οι Αρχές, συλλαμβάνοντας 45 άτομα τα οποία δρούσαν οργανωμένα και από το 2023 είχαν κερδίσει πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του είδους, καθώς υπολογίζεται ότι η σπείρα εξαπάτησε πάνω από 1.100 ανθρώπους ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 96 άτομα.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και γνωστή αθλήτρια – με συμμετοχή και σε Ολυμπιακούς Αγώνες – η οποία σύμφωνα με τις Αρχές είχε βοηθητικό ρόλο και συγκεκριμένα βοηθούσε τον αδελφό της, ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας», στο ξέπλυμα των χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.

Η δράση του οργανωμένου δικτύου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ μέχρι τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχαν ήδη στήσει:

Αρχηγείο και τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας και επιχειρησιακά κέντρα σε Ανω Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι και Αγία Βαρβάρα.

Η οργάνωση διέθετε περίπου σαράντα τηλεφωνητές, οι οποίοι μιλούσαν άριστα ελληνικά και είχαν γνώση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και e-banking. Καθημερινά πραγματοποιούσαν κλήσεις από περίπου 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, προσεγγίζοντας ανυποψίαστα θύματα.

Παρίσταναν υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, λογιστές και φοροτεχνικούς, ακόμη και αστυνομικούς.

Με πρόσχημα επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις λογαριασμών ή δήθεν κινδύνους ασφαλείας, αποσπούσαν: κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, ώστε να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ή μετρητά και κοσμήματα, είτε με ραντεβού κατ’ οίκον είτε ζητώντας από τα θύματα να τα «πετάξουν από το μπαλκόνι» δήθεν για παγίδευση απατεώνων.

Μάλιστα, εκμεταλλευόμενοι τις φιλικές και συγγενικές σχέσεις με άτομα στην επαρχία, τους ανέθεταν έναντι αμοιβής να μεταβαίνουν σε όλη την επικράτεια δρώντας ως εισπράκτορες για λογαριασμό της οργάνωσης, γεγονός που οδηγούσε στον μη εντοπισμό των αρχηγικών μελών.

Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε στο κύκλωμα να εξαπατήσει εκατοντάδες ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα. Ηδη έχουν εξιχνιαστεί 1.089 υποθέσεις, αλλά εκτιμάται ότι τα θύματα της οργάνωσης είναι πολύ περισσότερα, καθώς στη διάρκεια της έρευνας – στην οποία συμμετείχαν 400 αστυνομικοί πανελλαδικά – βρέθηκε πολύ μικρό χρηματικό ποσό (περίπου 10.000 ευρώ), σε σύγκριση με το υπολογιζόμενο κέρδος της σπείρας.

Δημογλίδου: «Ηταν επαγγελματίες»

Για την δράση του κυκλώματος μίλησε την Κυριακή στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου:

«Είχαν καταφέρει να γίνουν επαγγελματίες σε αυτή τη μέθοδο. Οταν αντιλαμβάνονταν ότι ο συνομιλητής τους μπορούσε να παρασυρθεί τότε τον κρατούσαν στην τηλεφωνική γραμμή μέχρι να διαπιστώσουν τη διεύθυνση κατοικίας. Ηταν τόσο πειστικοί που κατάφερναν να κάνουν τα θύματα της απάτης να τους δίνουν μόνοι τους τα χρήματα και τα πολύτιμα αγαθά που διέθεταν στα σπίτια τους».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News