Ο τυφώνας Φλόρενς έφτασε και σαρώνει τις ακτές των ΗΠΑ

Εξασθενημένος σε τυφώνα κατηγορίας 2, αλλά επικίνδυνος και καταστροφικός, ο τυφώνας Φλόρενς έφτασε την Πέμπτη στις ακτές της Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, προκαλώντας τα πρώτα προβλήματα στις παράκτιες πόλεις.

Ο τυφώνας εξασθένησε από κατηγορία 4 που είχε ανέβει τα προηγούμενα σε κατηγορία 3 αρχικά και έφτασε στις αμερικανικές ακτές ως φαινόμενο κατηγορίας 2.

HAPPENING NOW: Defense Department officials hold briefing on preparations for Hurricane Florence at the Pentagon. https://t.co/FoxbG2Voz5 pic.twitter.com/4hVTBOLeNp — CBS News (@CBSNews) September 13, 2018

Η εξασθένισή του δεν διέγραψε τους κινδύνους, καθώς οι ποσότητες νερού που κουβαλά η πανίσχυρη καταιγίδα και οι ισχυρότατοι άνεμοι, που φτάνουν ακόμη και τα 200 χλμ. την ώρα, αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές.

Water surges between houses in Avon, North Carolina, as Hurricane Florence approaches the coast https://t.co/XZ6U7fzBhy pic.twitter.com/vWT0b46duy — CNN (@CNN) September 13, 2018

Η μεγάλη καταιγίδα έπληξε αρχικά τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα, ενώ τις συνέπειες του φαινομένου έχουν ήδη δεχτεί η Ατλάντα και άλλα μέρη της ενδοχώρας.

WATCH: CBS News reporter @DavidBegnaud has to end live shot early as Hurricane Florence's powerful winds make it to Morehead City, North Carolina. https://t.co/FoxbG2Voz5 pic.twitter.com/r10uRDEQYr — CBS News (@CBSNews) September 13, 2018

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αφού ο τυφώνας «αδειάσει» τις τεράστιες ποσότητες βροχής που μεταφέρει στα παράκτια μέρη, θα κινηθεί δυτικά, όπου θα εξασθενήσει ακόμη περισσότερο.