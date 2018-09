Αντόνιο Γκουτέρες: Οι ΗΠΑ χάνουν την επιρροή τους στη διεθνή σκηνή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χάνουν την επιρροή τους στη διεθνή σκηνή, εκτίμησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σε συνέντευξη που παραχώρησε και δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

«Πιστεύω ότι η ήπια ισχύς των ΗΠΑ… μειώνεται την παρούσα στιγμή», δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ στο The Atlantic.

Αυτό, όπως υποστήριξε, είναι επικίνδυνο, καθώς δεν «υπάρχει τρόπος να επιλυθούν τα περισσότερα από τα προβλήματα του κόσμου χωρίς τις ΗΠΑ».

