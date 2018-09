Ο Φλόρενς πλησιάζει απειλητικά τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ παρά την εξασθένησή του

Ο κυκλώνας Φλόρενς, ο οποίος κατευθύνεται προς τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, υποβαθμίστηκε την Τετάρτη κατά ακόμη ένα επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, στην κατηγορία 2, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο επιτήρησης τυφώνων και κυκλώνων (NHC).

Παραμένει ωστόσο η προειδοποίηση για τις σφοδρές βροχοπτώσεις που θα φέρει το σύστημα από τις οποίες ενδέχεται να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Looks like Florence is attempting a comeback, the Gulf Stream helping to invigorate it. Regardless that northern half the "right front quadrant" is large. Like a big broom pushing water on shore. Storm surge / Heavy rainfall still a threat. pic.twitter.com/owIFjlim0i

— Robert Speta (@WHEC_RSPETA) September 13, 2018