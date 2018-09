Ο ΛεΜπρον Τζέιμς κέρδισε 100.000 ευρώ… πίνοντας (και) ένα σφηνάκι!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο ηθοποιός Τσάνινγκ Τέιτουμ ήταν καλεσμένοι το βράδυ της Τετάρτης στην τηλεοπτική εκπομπή της Έλεν ΝτεΤζενέρις.

Σκοπός ήταν να ερωτηθούν για διάφορα θέματα αλλά, βασικά, να προμοτάρουν την κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων «Smallfoot».

LeBron James went on ‘Ellen,’ took a shot of tequila and ate ice cream with hot sauce for… https://t.co/svv0qDRKZn pic.twitter.com/j6LCximBhC — Zesty NBA LA Lakers (@zesty_lakers) September 13, 2018

Στο πλαίσιο αυτής πάντως, ο Τζέιμς κατάφερε παράλληλα να μαζέψει και 100.000 δολάρια για το δημόσιο σχολείο που έφτιαξε στη γενέτειρά του, το Ακρον του Οχάιο.

They weren't the hardest of dares, but the money will go to a good cause. https://t.co/oR3WGm12Yy — HuffPost (@HuffPost) September 13, 2018

Ο ΛεΜπρόν απλά έπρεπε να πιει ένα σφηνάκι τεκίλα χωρίς χέρια, να δοκιμάσει παγωτό με καυτερή σάλτσα και να μαντέψει το αντικείμενο που τον έβαλε να γλείψει η παρουσιάστρια.

LeBron James' I Promise School in Akron is getting a big donation thanks to Ellen Degeneres. In an episode of "Ellen," Degeneres pledged $10,000 for every ridiculous dare that James and his "Smallfoot" co-star Channing Tatum completed. More here: https://t.co/tnUeHj7iqa pic.twitter.com/95FabxHNy6 — clevelanddotcom (@clevelanddotcom) September 13, 2018

Ο Τέιτουμ, από την άλλη, χρειάστηκε να συρθεί στο πάτωμα όσο πιο σέξι γινόταν, αλλά και να γλείψει με την γλώσσα του το φυστικοβούτυρο με το οποίο είχε αλείψει προηγουμένως τη μύτη του.

Sneak Peek! Ellen makes #LeBronJames & #ChanningTatum do crazy dares to raise money for LeBron's new school! Tune in tonight at 8 to watch the fun! #EllenOnRomedy #Season16 pic.twitter.com/SzPP2Sbdfw — Romedy NOW (@RomedyNow) September 13, 2018

Ετσι, αυτό που ήπιε ο Τζέιμς, γίνεται αυτομάτως το πιο ακριβό σφηνάκι στην Ιστορία!