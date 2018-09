Για 45.000 ευρώ πωλήθηκε σε δημοπρασία η πρώτη ηχογράφηση του Ντέιβιντ Μπάουι

Το φαινόμενο Μπάουι άφησε το στίγμα του στη μουσική σκηνή για περίπου μισό αιώνα χάρη στη μοναδική παρουσία αυτού του βρετανού καλλιτέχνη, που συνδύαζε πολλά διαφορετικά ενδυματολογικά στυλ, την ιδιαίτερη φωνή του καθώς και την ευρύτητα των συνθέσεών του που κινούνται στην ποπ, στο ροκ, την ντίσκο και την τζαζ.

Έφυγε από τη ζωή το 2016 έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, με την ευκαιρία των 69ων του γενεθλίων. Αλλά μας άφησε κληρονομιά τόσες ερμηνείες, βουτηγμένες σε δικές μας στιγμές. Και αυτή η κληρονομιά έχει μεγάλη αξία. Κάποιες φορές, όχι μόνο συναισθηματική…

Ετσι, περίπου 40.000 στερλίνες (45.000 ευρώ) πουλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία στη Βρετανία η πρώτη γνωστή ηχογράφηση του Ντέιβιντ Μπάουι, ο οποίος σε ηλικία 16 ετών ήταν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος The Konrads.

Ο οίκος δημοπρασιών Omega Auctions, που ειδικεύεται στη μουσική, ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της «φρενίτιδας» που ξέσπασε όταν ανακοινώθηκε η δημοπρασία της ιστορικής ηχογράφησης έγιναν τέσσερις απανωτές προσφορές των 10.000 στερλινών πριν πουληθεί τελικά στις 39.360 στερλίνες.

Η ηχογράφηση ανακαλύφθηκε φέτος σε μία σοφίτα.

Το τραγούδι, με τίτλο «I Never Dreamed», ηχογραφήθηκε σε στούντιο το 1963 όταν το συγκρότημα ζήτησε από τον Ντέιβιντ Μπάουι -που εκείνη την εποχή ήταν γνωστός με το όνομα Ντέιβιντ Τζόουνς- να το ερμηνεύσει μόνος του.

Στη δημοπρασία πουλήθηκαν επίσης σκίτσα που είχε φτιάξει ο Μπάουι την εποχή που ήταν άγνωστος, φωτογραφίες και αντικείμενα του συγκροτήματος αντί 17.130 στερλινών (19.235 ευρώ), ενώ μία αφίσα των The Konrads που χρονολογείται από το 1963 πωλήθηκε 6.600 στερλίνες (6.737 ευρώ).

Λίγο αργότερα ο Ντέιβιντ Μπάουι εγκατέλειψε το συγκρότημα και έξι χρόνια μετά, το 1969, απέκτησε διεθνή φήμη με το τραγούδι «Space Oddity».

A recently-discoverd 18-minute #demo tape from 1963, rejected by #Decca, that featured a 16-year-old @DavidBowie (then known as David Jones) singing I Never Dreamed with first band The Konrads, recently sold for over $50,000. #Bowie https://t.co/WZzhmGl2hB

— Eclectic City (@EclecticCity) September 12, 2018